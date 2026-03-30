Dith Pran, la vida del intérprete que se transformó en fotógrafo y sus testimonios sobre crímenes de lesa humanidad en Camboya

Dith Pran murió en Estados Unidos el 30 de marzo de 2008 a los 65 años

Dith Pran nació el 27 de septiembre de 1942 en la ciudad de Siem Reap, una localidad ubicada en la región noroeste de Camboya. Su ciudad natal era famosa por encontrarse en las cercanías del imponente complejo de los históricos templos de Angkor Wat.

Cuando nació Pran, Camboya se encontraba atravesando la ocupación militar de Japón en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y el país conformaba parte del área conocida como Indochina francesa.

Dith creció en una familia de clase media y fue uno de los seis hijos del matrimonio. Su padre, Dith Proeung, trabajaba como funcionario de obras públicas y supervisor en los proyectos de construcción de carreteras nacionales. A lo largo de los años, su padre prestó servicios primero para la administración de la ocupación japonesa, posteriormente para el gobierno colonial de Francia que retornó al poder tras finalizar el conflicto mundial en 1945, y finalmente para la monarquía constitucional regida por el rey Sihanouk.

Dith Pran trabajando como fotógrafo en las calles de Nueva York en octubre de 1990

Durante su juventud, Dith cursó toda su educación en escuelas locales, instituciones donde aprendió el idioma francés. De forma autodidacta, también dedicó gran cantidad de tiempo a estudiar y dominar el idioma inglés. Al finalizar la escuela secundaria, comenzó a trabajar a partir de la década de 1960 ocupando el puesto de intérprete para el Grupo de Asistencia Militar de Estados Unidos destinado en Camboya.

El gobierno estadounidense había estacionado fuerzas armadas dentro del territorio camboyano como consecuencia directa de la participación bélica en la guerra desarrollada en el país vecino de Vietnam. Dith se mantuvo en ese puesto por cinco años hasta que, en 1975, el gobierno camboyano rompió formalmente sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Paralelamente, Dith incursionó laboralmente en la creciente industria del turismo, consiguiendo empleo en un reconocido hotel situado muy cerca de los templos de Angkor Wat. Por aquellos años, se casó con su primera esposa, Ser Moeun Dith, con quien tuvo cuatro hijos llamados Titony, Hemkarey, Titonath y Titonel.

Dith Pran en el año 1989. En una conferencia de prensa en la que contó sus padecimientos en Camboya (Grosby)

Hacia 1970, el coronel Lon Nol encabezó un golpe de Estado que instaló un nuevo gobierno afín a los intereses de Estados Unidos en la capital, Phnom Penh. Ese drástico cambio coincidió de forma directa con una agresiva campaña de bombardeos estadounidenses sobre los territorios de Camboya y con el crudo estallido de una fuerte guerra civil entre el gobierno de Lon Nol y la guerrilla comunista de los Jemeres Rojos, liderada por Pol Pot.

Ante el aumento de la violencia y la masiva llegada de reporteros occidentales al lugar, Dith comenzó a trabajar como traductor, chofer y guía local. En el transcurso de 1972, Dith conoció a Sydney Schanberg, un destacado corresponsal de guerra del diario The New York Times que hasta ese entonces operaba con base en Singapur. El primer encuentro entre ambos se produjo en el aeropuerto, cuando Dith fue contratado para recibir al reportero en su arribo. A partir de 1973, Dith ya se encontraba trabajando como colaborador exclusivo del corresponsal.

Durante el transcurso de ese trabajo conjunto, Schanberg le enseñó las técnicas necesarias para tomar fotografías, hecho que marcó el inicio de la carrera de Dith como reportero gráfico. A pesar de no poseer ningún tipo de experiencia, el fotógrafo demostró tener una enorme capacidad natural para conseguir primicias utilizando todas las formas que tenía a su alcance.

En la película The Killing Fields se retrataron los campos de trabajo forzado para los enemigos del régimen

En un hecho trágico sumamente recordado, un gigantesco avión bombardero estadounidense modelo B-52 atacó por error a una humilde población ubicada en las riberas del río Mekong, provocando un saldo total de 400 víctimas entre personas fallecidas y heridos graves. Para poder llegar a tiempo a la remota zona del desastre, Dith sobornó con dinero a la tripulación entera de una lancha patrullera militar y, luego de conseguir documentar fotográficamente los devastadores hechos, sobornó a otra tripulación naval para regresar a Phnom Penh a máxima velocidad, logrando así que Schanberg pudiera enviar su artículo antes del horario de cierre de edición. En 1976, Schanberg ganó el Premio Pulitzer por su cobertura y lo compartió simbólicamente con Dith.

El 17 de abril de 1975, las guerrillas armadas de los Jemeres Rojos tomaron por asalto el control absoluto de la capital. Esa misma jornada, Dith, Schanberg, el chofer del auto en el que se trasladaban y otros dos periodistas extranjeros occidentales, entre ellos el corresponsal británico Jon Swain, fueron acorralados por un escuadrón compuesto por soldados fuertemente armados.

Los captores amenazaron de muerte a los cronistas y forzaron violentamente a los extranjeros y al chofer a introducirse dentro de un pesado tanque de guerra, dejando a Dith afuera. Desde el oscuro interior del vehículo blindado, Schanberg lograba escuchar con suma claridad los gritos desesperados de Dith suplicando a los soldados en su propio idioma jemer.

Cuando finalmente los militares abrieron la compuerta y Dith pudo ingresar al habitáculo, el chofer les explicó que los guerrilleros comunistas le habían ordenado a Dith que se marchara para salvar su vida. Sin embargo, el fotógrafo evaluó que sus compañeros norteamericanos no tenían la más mínima posibilidad de salir ilesos sin su mediación, por que ofreció su propia vida a cambio.

Luego de argumentar con firmeza y de forma incesante durante más de dos largas horas, Dith logró convencer a los soldados para que liberaran a todos los prisioneros retenidos. Ese pequeño contingente se dirigió a buscar asilo inmediato en la Embajada de Francia, donde cientos de ciudadanos extranjeros se encontraban refugiados. Al llegar la oscuridad de la noche, Schanberg introdujo a Dith escondido dentro de los límites del recinto diplomático y comenzó a planificar la falsificación de un pasaporte británico para él.

Sydney Schanberg y Dith Pran durante una entrevista (Captura de video)

Pese a esos planes, las máximas autoridades consulares francesas, ante el pánico de que los Jemeres Rojos decidieran allanar las instalaciones en cualquier momento, tomaron la drástica decisión de expulsar a las calles a todas las personas que presentaran innegables rasgos nativos camboyanos.

Dith había logrado previamente que su esposa y sus cuatro hijos abandonaran el país a salvo a bordo de un camión de evacuación de Estados Unidos, pero él había decidido quedarse para cubrir la noticia. Tras ser expulsado de la embajada francesa, el reportero se vio obligado a salir y enfrentarse al duro caos imperante del nuevo régimen dictatorial.

Entre los años 1975 y 1979 Pol Pot instauró la República Popular Democrática de Kampuchea. Durante ese sangriento gobierno, la guerrilla buscó erradicar toda la cultura foránea e influencia occidental capitalista, expulsando por la fuerza al 60 por ciento de la inmensa población urbana, lo que representaba a unos cinco millones de individuos, obligándolos a caminar hacia las zonas rurales para construir una estricta sociedad agraria.

El gobierno ilegalizó por decreto la práctica de cualquier culto religioso, disolvió a las familias y procedió a la sistemática masacre de profesionales de la salud y académicos. Un estimado de entre uno y medio y dos millones de ciudadanos fueron masacrados directamente en ejecuciones o fallecieron producto de severos cuadros de inanición, falta de fármacos y castigos diarios.

Dith fue forzado a trasladarse a una granja de trabajo situada en el norte del país, área célebre por sus homicidios a gran escala. Dado que Dith era una persona instruida con nexos estadounidenses, disfrazó hábilmente su verdadera identidad asumiendo la postura de un chofer de taxi campesino carente de toda instrucción para evitar ser asesinado.

Dith Pran en el Museo del Genocidio de Tuol Sleng en Phnom Penh, Camboya

En ese campo de esclavitud agrícola, Dith debió soportar jornadas de labor física extrema que se extendían habitualmente entre 14 y 18 horas dentro de los arrozales. Como las normas prohibían terminantemente el uso de cualquier tipo de calzado, los pies de Dith adquirieron infecciones cutáneas muy severas. La escasa ración alimentaria constaba únicamente de una diminuta cucharada de arroz blanco diario, motivo por el que Dith recurrió a comer cortezas rústicas de árboles, insectos y ratones, además de ingerir sangre extraída de bueyes para no morir.

En una ocasión y motivado por el hambre, el camboyano intentó robar arroz, pero fue sorprendido y apresado en el acto. Como represalia, 12 personas a cargo de la dirección del campo lo golpearon ferozmente valiéndose de diversas armas y cuchillas empleadas habitualmente para talar bambú, y le dictaron de manera sumaria la pena de muerte. Al ser budista, Dith rezó durante las horas previas a la ejecución y finalmente fue eximido milagrosamente de su sentencia gracias a que un oficial comunista, que le tenía aprecio personal, logró persuadir a los mandos jerárquicos de que le permitieran conservar su vida para que siguiera trabajando en el campo de detención.

A comienzos del mes de enero de 1979, los ejércitos invasores provenientes de Vietnam tomaron el pleno control territorial de la nación, enviando de ese modo a las fuerzas de Pol Pot hacia un prolongado exilio. Aprovechando el desconcierto generalizado, Dith se desplazó hacia su antiguo pueblo de nacimiento, lugar donde los residentes descubrieron asombrados que aún seguía vivo tras todos esos años.

Lon Nol quien encabezó un golpe contra el príncipe Norodom Sihanouk y se transformó en presidente (Grosby)

Dith constató con inmensa tristeza que su padre había muerto por inanición y que tres hermanos varones y una hermana habían sido asesinados. Únicamente su madre, una hermana y otros pocos allegados lograron sobrevivir a la masacre familiar. Posteriormente, unas mujeres del poblado lo llevaron a presenciar una zona apartada del bosque donde Dith pudo constatar los restos óseos acumulados de aproximadamente cinco mil personas, con calaveras desparramadas en fosas y pozos de agua. El ejército vietnamita nombró temporalmente a Dith como intendente de dicha aldea, pero tras descubrirse sus vínculos con el periodismo estadounidense, huyó aterrado realizando una marcha de 160 kilómetros hasta alcanzar los campamentos de refugiados en Tailandia. El camboyano bautizó a esos escenarios plagados de cadáveres el nombre de campos de la muerte.

En octubre del año 1979, Dith logró reencontrarse con Schanberg en Tailandia, luego de que el corresponsal estadounidense pasara semanas completas repartiendo fotografías de su compañero para encontrarlo.

Trasladado hacia Estados Unidos, Dith se reunió de manera inmediata con su familia instalada en la ciudad de San Francisco, y luego The New York Times lo preparó para incorporarlo en 1980 como reportero gráfico de planta.

Dith obtuvo la ciudadanía de Estados Unidos en 1986. Su matrimonio con Moeun concluyó en divorcio, luego se casó con una mujer llamada Kim DePaul, pero también se divorció. En la última etapa de vida, su compañera fue Bette.

El enorme sufrimiento padecido por Dith fue expuesto masivamente cuando Schanberg escribió extensos artículos en 1980 y un libro titulado La muerte y la vida de Dith Pran.

Todo este material escrito fue el núcleo central para crear y filmar el exitoso largometraje The Killing Fields conocido en algunos países latinoamericanos como Los gritos del silencio, estrenado en 1984. En esa película, el médico sobreviviente camboyano Haing S. Ngor interpretó actoralmente a Dith, ganando un premio Oscar.

Dith conformó además la organización educativa denominada Dith Pran Holocaust Awareness Project e instruyó exhaustivamente a la población civil y instituciones sobre los múltiples horrores del genocidio padecido, compilando también el libro Los niños de los campos de la muerte de Camboya.

Dith Pran comenzó trabajando como intérprete y luego se transformó en fotógrafo

Dith falleció por un avanzado cáncer de páncreas el 30 de marzo de 2008, a los 65 años, en una clínica ubicada en New Brunswick.

Las pruebas recolectadas por ese fotógrafo posibilitaron y facilitaron rotundamente la concreción de extensos juicios orales respaldados por las Naciones Unidas que lograron finalmente enjuiciar y condenar penalmente por delitos contra la humanidad a las máximas autoridades de los Jemeres Rojos.

El impacto derivado de la historia de Dith Pran, quien murió hace 18 años, impulsó a que los grandes medios de prensa mundiales comenzaran a proteger y brindar un enorme reconocimiento institucional a todos los traductores y guías que arriesgan su integridad en zonas bélicas al servicio del periodismo.