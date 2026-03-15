Más de 60 senadores, dagas ocultas y una conspiración que sacudió la historia: así se gestó el asesinato de Julio César

El trasfondo de una traición multitudinaria marcó un antes y un después en el rumbo político romano, alterando la estabilidad y el destino de una civilización entera

El 15 de marzo de 44 a.C., Julio César, dictador perpetuo de Roma, fue apuñalado por más de 60 senadores durante una sesión. La conjura tenía como objetivo frenar la concentración de poder en una sola persona y evitar el regreso de la monarquía a Roma, como detalla la revista de divulgación histórica National Geographic a partir de fuentes antiguas y reconstrucciones ficcionales.

Bruto y los demás conjurados aguardaron la llegada del dictador a la curia; era su última oportunidad antes de que César marchara al este en una campaña militar.

Ese día, asistió sin escolta, facilitando así el ataque premeditado, ya que los senadores ocultaban dagas entre sus túnicas. Según National Geographic, los autores del acto lo consideraron un sacrificio necesario para salvar la República, más que una venganza personal.

Contexto político de la República romana

Nadie había acumulado antes tanto poder en la historia de Roma, enfatiza National Geographic. Nombrado dictador perpetuo, César designaba magistrados y determinaba las políticas más relevantes. El Senado había quedado reducido a una asamblea que refrendaba sus decisiones.

Más de 60 senadores romanos participaron en la conspiración para frenar la concentración de poder en manos de César y evitar el regreso de la monarquía

El poder efectivo residía en un núcleo reducido de colaboradores nombrados por César y alejados del control ciudadano, lo que generó malestar entre los senadores. Su desprecio por las formas tradicionales se evidenciaba, según Marco Tulio Cicerón, en su indiferencia ante asuntos políticos de interés general. Este tipo de conductas fortaleció la oposición senatorial ante el poder concentrado.

Trayectoria y legado de Julio César

La carrera de César se consolidó tras más de 14 años en campañas militares por las Galias y la victoria en la guerra civil contra Pompeyo Magno, el último rival de peso en la República.

Durante esta etapa, César convirtió Egipto en un reino vasallo y logró cierta estabilidad en una Roma políticamente inestable desde la época de Sila y Mario.

Nombrado dictador perpetuo, César redujo al Senado a una asamblea que solo refrendaba sus decisiones, marginando los mecanismos colectivos de control político (Dominio público)

Aunque obtuvo éxitos militares, su mandato suscitó recelos. Acostumbrado a la autoridad en el campo de batalla, trasladó esa toma de decisiones vertical al ámbito civil, desplazando los mecanismos de control colectivos.

Dentro de este contexto de tensión entre lo personal y lo institucional, destaca la situación de Bruto, quien había sido perdonado y restituido en la vida política tras respaldar a Pompeyo.

Según National Geographic, la inquietud de fondo entre los conjurados era menos sobre los actos particulares de César y más sobre el tipo de poder personalista que instauraba. “Mi linaje y mi fama de hombre ajeno a la ira... me hacen imprescindible para que triunfe esta conjura que reúne a más de 60 senadores”, señala la fuente, en relación a la legitimidad histórica de Bruto dentro del movimiento.

Repercusiones históricas del magnicidio

El magnicidio de César desencadenó una cadena de sucesos imprevisibles que sellaron el fin de la República y el inicio del régimen imperial en Roma

El asesinato de Julio César desencadenó una serie de hechos que llevaron al fin de la República y al inicio del régimen imperial. Bruto y los más de 60 conjurados defendieron su acto como una medida para impedir el retorno de la monarquía y preservar las tradiciones republicanas.

La autoridad de Bruto como líder del grupo residía en su genealogía: era descendiente de Lucio Junio Bruto, el fundador de la República tras la expulsión del último rey romano. Para él, era imprescindible involucrarse en la conspiración.

El ataque representó el rechazo al poder absoluto y la defensa de las instituciones de Roma. El temor al regreso de la monarquía superó la consideración individual hacia César. Como recoge National Geographic, la acción estaba colmada de simbolismo porque buscaba restaurar las antiguas instituciones, no solo eliminar al dictador.

El desenlace de los Idus de marzo marcó la ruptura definitiva tras la cual Roma transitó hacia el Imperio, abandonando el sistema republicano. Para los conjurados, solo un acto extremo podía terminar con la tiranía e intentar instaurar un nuevo régimen político, aunque las consecuencias resultaron imposibles de prever.