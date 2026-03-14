Problemas en el habla, curiosidad imparable y un libro de geometría: la historia de Albert Einstein, el genio que revolucionó la física mundial

Desde sus primeros tropiezos escolares hasta su revolución científica, detrás de cada avance hubo una historia de perseverancia y preguntas audaces

El 14 de marzo de 1879, en Ulm, una pequeña ciudad del entonces Reino de Wurtemberg en Alemania, nació Albert Einstein: el visionario que llegaría a transformar la física y la visión moderna del universo. Su llegada al mundo marcó el inicio de una vida que, según la Nobel Prize Organization, se caracterizó por una curiosidad constante y una capacidad única para replantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza y la realidad.

De acuerdo con la Nobel Prize Organization, los primeros años de Einstein estuvieron marcados por una aparente lentitud en el desarrollo del habla, lo que preocupó a sus padres. Pronto, sin embargo, manifestó un temprano interés por los fenómenos físicos.

Albert Einstein nació en Ulm en 1879 y su biografía destaca por una curiosidad constante hacia los fenómenos físicos y las preguntas fundamentales (EFE)

A los 5, su padre, Hermann Einstein, le mostró una brújula. Einstein relató años después que ese objeto despertó en él una pasión por los misterios de las fuerzas invisibles. Este interés inicial se fortaleció cuando, a los 12, encontró un libro de geometría que se convirtió en referencia constante durante su adolescencia.

Infancia y primeras influencias familiares

Su infancia en una familia de clase media judía en Múnich estuvo marcada por influencias familiares directas, como el descubrimiento de la brújula que despertó su interés por la ciencia (Dominio público)

La infancia de Einstein transcurrió en el seno de una familia judía de clase media. Hermann Einstein era ingeniero y comerciante, mientras que su madre, Pauline Koch, se ocupaba del hogar.

Poco después del nacimiento de Albert, la familia se mudó a Múnich, donde su padre fundó una empresa de dispositivos eléctricos. En ese entorno, marcado por la curiosidad y los experimentos cotidianos, Einstein encontró los elementos que despertaron su interés por la ciencia. Más tarde reconocería que ese ambiente familiar fue clave en su inclinación hacia el estudio científico.

Educación, rebeldía y consolidación científica

El sistema educativo alemán de la época resultó poco estimulante para Einstein, quien no se adaptó a la rigidez y preferencia por la memorización. La Nobel Prize Organization detalla que, tras abandonar la escuela secundaria, la familia se trasladó a Suiza. Allí, en la ciudad de Aarau, Albert completó sus estudios antes de ingresar al Instituto Politécnico Federal de Zúrich (ETH).

En 1905, Einstein publicó trabajos clave sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la teoría de la relatividad, marcando un hito en la física moderna (Dominio público)

Durante su etapa en el ETH, Einstein se formó como profesor de matemáticas y física. Según la enciclopedia en línea Britannica, sus resultados académicos no siempre fueron sobresalientes, aunque en las disciplinas científicas y matemáticas mostró un talento excepcional.

En esta etapa estableció vínculos clave, como la amistad con Marcel Grossmann, quien sería un colaborador fundamental en los aspectos matemáticos de sus investigaciones.

Primeros trabajos y el año milagroso

Tras graduarse en 1900, Einstein afrontó dificultades para ingresar a la docencia universitaria, lo que lo llevó a aceptar un puesto en la Oficina de Patentes de Berna. En este entorno, según la Nobel Prize Organization, el joven científico disfrutó de la independencia intelectual necesaria para desarrollar sus investigaciones.

Tras la confirmación experimental en 1919, la fama internacional de Einstein creció, recibiendo invitaciones y reconocimientos en universidades de todo el mundo (Dominio público)

En 1905, publicó cuatro artículos en la revista Annalen der Physik que, de acuerdo con Britannica, sentaron las bases de la física moderna. Estas publicaciones abordan el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la teoría especial de la relatividad y la equivalencia entre masa y energía, expresada en la ecuación E=mc².

Einstein señaló años después que ese periodo fue el más creativo de su carrera. La explicación sobre el efecto fotoeléctrico, según la Nobel Prize Organization, le valió el Premio Nobel de Física en 1921.

Reconocimiento internacional y vida personal

El impacto de las teorías de Einstein superó rápidamente el ámbito académico. A partir de 1919, tras la confirmación experimental de la predicción de la curvatura de la luz durante un eclipse solar, su nombre alcanzó fama internacional. La Nobel Prize Organization y la enciclopedia en línea Britannica señalan que Einstein comenzó a recibir invitaciones de universidades y organizaciones de todo el mundo.

Trabajar en la Oficina de Patentes de Berna proporcionó a Einstein la independencia intelectual que necesitaba para producir sus influyentes artículos en 1905 (Dominio público)

En el plano personal, Einstein se casó en 1903 con Mileva Marić, con quien tuvo tres hijos. Posteriormente, en 1919, contrajo matrimonio con su prima Elsa Löwenthal. Según análisis recogidos por la Nobel Prize Organization y estudios académicos publicados en la base de datos científica PMC, su dedicación a la ciencia y su carácter introspectivo dificultaron sus relaciones familiares.

Emigración y últimos años

El auge del régimen nazi en Alemania forzó a Einstein a emigrar a Estados Unidos en 1933, estableciéndose en Princeton. Allí continuó su trabajo en el Instituto for Advanced Study.

Durante esta etapa, según Britannica, Einstein abordó el reto de unificar las fuerzas fundamentales de la física y participó activamente en debates públicos sobre la responsabilidad social de los científicos y la política internacional. En 1940 obtuvo la ciudadanía estadounidense, manteniéndose en Princeton hasta su muerte en 1955.

Einstein emigró a Estados Unidos en 1933, donde impulsó el debate científico y social, fundó la Universidad Hebrea de Jerusalén y defendió la cooperación internacional (ETH Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hs_1457-72 / CC BY-SA)

Entre sus contribuciones más relevantes, la Nobel Prize Organization destaca la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén y su defensa de la cooperación internacional en la comunidad científica.

Hasta sus últimos días, Einstein persiguió la formulación de una teoría unificada y reflexionó sobre el papel de la ciencia en la sociedad. Incluso, décadas después de su fallecimiento, muchas de sus teorías se analizan y comprueban cada año. Una realidad que lo mantiene como una de las grandes mentes de la ciencia de todos los tiempos.