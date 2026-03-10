El joven superdotado que mató a su pequeña hermana de 17 puñaladas para darle un mensaje a su mamá: “Vas a sufrir toda la vida”

Paris Bennet mató a su pequeña hermana Ella

El teléfono de emergencias del condado de Taylor, Texas, sonó a las 00:30 del 5 de febrero de 2007. Desde la casa de Charity Lee, una voz juvenil: “Accidentalmente maté a alguien”. La despachadora pidió detalles. La respuesta fue precisa, sin temblor: “No, sé que lo hice. Es mi hermana. Me siento tan mal”.

La policía llegó en minutos a la vivienda situada en Abilene, en Texas. En la habitación, encontraron el cuerpo de Ella Bennett, de cuatro años, sobre la cama. El informe forense documentaría después 17 heridas de arma blanca en el torso y el cuello. La mayoría eran superficiales y dos, letales. La sábana estaba manchada de sangre. No había señales de lucha. La habitación estaba ordenada.

En el pasillo, aguardaba Paris Bennett, su hermano, de trece años. Vestía ropa limpia. No intentó huir. No opuso resistencia. Había llamado primero a un amigo con el que habló unos seis minutos. Recién después marcó el 911.

Paris tenía 13 años cuando cometió el crimen de su hermana

Los agentes notaron la ausencia de forcejeo. Paris explicó su método: “La golpeé, la asfixié y la apuñalé despacio. Quería asegurarme de que muriera, pero sin hacer mucho ruido”.

La niñera, que solía cuidar a los niños por la noche, había sido despedida antes. Paris le dijo que podía irse temprano. Esperó a que la niña durmiera para iniciar el ataque.

¿Por qué Paris mató a su hermana menor?

El primer relato de Paris fue confuso. Alegó que una visión le hizo ver a Ella como un demonio con cabeza de calabaza ardiendo. Dijo que no recordaba el momento exacto del ataque. Los investigadores rechazaron la versión. Los especialistas no hallaron signos de psicosis, ni antecedentes de esquizofrenia en el expediente médico.

En el interrogatorio, la historia cambió. Paris admitió haber planificado el homicidio. Había pasado horas revisando pornografía violenta en internet. El historial de la computadora familiar reveló búsquedas con términos como “S&M”, “bondage”, “snuff films” y “sadismo”. La policía halló semen de Paris en la cama y en el cuerpo de la víctima. El abuso sexual precedió al asesinato.

Durante las entrevistas con los psiquiatras penitenciarios, Paris detalló el móvil. “Lo hice para que no pudiera contarle a nadie”. declaró sin titubear.

Paris Bennet podría salir en libertad el año que viene

Años después, el relato sumó un matiz de crueldad dirigida a Charity. Paris confesó que contempló matar también a su madre. Decidió no hacerlo. “Si te hubiera matado, solo habrías sufrido unos minutos. Vas a sufrir el resto de tu vida mamá”, sostuvo.

¿Quién era Paris Bennett antes del crimen?

Paris Bennett nació en octubre de 1993. Su madre, Charity Lee, había sido adicta a la heroína. Logró dejar la droga antes del nacimiento de Paris y se mantuvo sobria durante años. El padre biológico, ausente, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Paris creció en un entorno estable hasta los once años.

Desde pequeño, Paris mostró inteligencia avanzada. Las pruebas de coeficiente intelectual, realizadas tras el crimen, arrojaron 141 puntos, categoría de genio. Leía a los tres años. A los ocho, resolvía problemas de álgebra. No tenía antecedentes de violencia grave. Solo un episodio: una pelea con otro niño por un palo roto y un incidente con un cuchillo, sin consecuencias.

Charity trabajaba y estudiaba, criando sola a Paris y luego a Ella, nacida en 2002. La historia familiar ya tenía marcas de sangre. Cuando Charity tenía seis años, su madre fue acusada de asesinar a su padre, caso que terminó en absolución por falta de pruebas.

Charity junto a un Paris recién nacido

En Texas, la estabilidad se rompió. Charity sufrió una recaída en la cocaína cuando Paris tenía once años. Él lo supo. La relación entre ambos se tensó. Paris dejó de hablarle por semanas. El resentimiento creció.

La reconstrucción del duelo

Charity Lee trabajaba la noche del crimen en un restaurante Buffalo Wild Wings. Al terminar el turno, vio llegar a la policía. “¿Qué ocurre?“, le preguntó al oficial. ”Tiene que acompañarnos", le replicó el agente.

En la comisaría, le informaron que su hija estaba muerta. Charity exigió verla. No la dejaron.

La reconstrucción de los hechos tomó semanas. Charity se aferró al expediente policial. Leyó el informe forense. Visitó a Paris en el centro de detención juvenil. “¿Por qué mataste a tu hermana?“, preguntó a mujer. El chico se mantuvo en silencio y negaba con la cabeza.

El psiquiatra del caso diagnosticó a Paris como psicópata. El informe indicaba que tenía ausencia de empatía, capacidad de manipulación, encanto superficial. En las visitas, Paris alternaba entre el silencio y la hostilidad. Una vez, empujó a su madre contra la pared con la mesa del locutorio. Charity no presentó cargos.

La madre documentó cada paso en su diario, luego convertido en el libro How Now, Butterfly?. Fundó la ELLA Foundation para prevenir la violencia y promover la empatía. En entrevistas, Charity reiteró una frase. “Mi hijo es un monstruo, y por ese monstruo, he perdido a mi hija”.

Chiarity junto a su hija Ella

En 2012, Charity tuvo un tercer hijo, Phoenix. Decidió contarle la verdad desde pequeño. Durante años, permitió que Paris y Phoenix hablaran por teléfono.

El relato cambiante del asesino

En la comisaría, Paris intentó fingir locura. “Vi a Ella como un monstruo, tenía la cabeza en llamas”, declaró sin inmutarse.

Los investigadores detectaron inconsistencias. No había alteraciones en la voz ni signos de confusión. El examen toxicológico fue negativo.

En las semanas siguientes, Paris modificó su relato. En cartas a los consejeros penitenciarios, describió el crimen con detalles técnicos. Confesó haber sentido curiosidad por la muerte.

En las visitas con su madre, admitió el móvil real. “No fue por un demonio. Quería que sufrieras”. Charity anotó la frase en su diario.

El proceso judicial fue breve. Paris, con trece años, fue juzgado como menor. La pena máxima según la ley de Texas: 40 años de prisión. El tribunal aceptó la declaración de culpabilidad para evitar un juicio con jurado.

Paris fue recluido en el Ferguson Unit, una prisión estatal para adultos, al cumplir la mayoría de edad. Allí estudió, trabajó en la biblioteca y mantuvo correspondencia con periodistas, psicólogos y escritores.

Puede solicitar libertad condicional en 2027. La evaluación psiquiátrica será clave. Los informes actuales coinciden en que Paris mantiene rasgos de psicopatía, ausencia de remordimiento y alta capacidad de manipulación.

Charity Lee teme que, si sale, pueda reincidir. “No quiero que muera en prisión, pero tampoco quiero que mate de nuevo”, declaró.

Paris fue descrito por los psiquiatras como un psicópata funcional: capaz de imitar emociones, manipular entornos y planificar actos violentos sin culpa.

Paris fue recluido en el Ferguson Unit, una prisión estatal para adultos, al cumplir la mayoría de edad

El crimen fue premeditado. Paris estudió el horario de la niñera, calculó el momento óptimo y ejecutó el plan sin errores. El abuso sexual previo fue ocultado hasta que la autopsia reveló la verdad.

El expediente psicológico de Paris registra una obsesión por el control, la pureza y la perfección. Veía a su madre como responsable de la “contaminación” del hogar. El crimen fue, en parte, una forma de castigo.

¿Qué consecuencias sociales y legales ha tenido el caso Bennett?

Tras el crimen, Charity Lee enfrentó agresiones públicas. En Abilene, algunos vecinos la acusaron de negligencia. Otros la insultaron por haber permitido que Paris regresara a casa tras su recaída.

Charity respondió con activismo. Fundó la ELLA Foundation, escribió un libro y participó en congresos internacionales sobre prevención de la violencia. Su historia fue recogida en documentales, podcasts y reportajes en The New York Times, Daily Mail y Inside Edition.

En 2012, Charity tuvo a Phoenix tras una relación breve. Decidió criar al niño sola. Cuando Phoenix cumplió cinco años, le contó la verdad. “Tienes un hermano mayor. Está en prisión por matar a tu hermana”, le dijo.

Durante años, Phoenix y Paris mantuvieron contacto telefónico bajo supervisión con Paris. Charity defendió su decisión como un acto de amor incondicional. “No quiero que mis hijos crezcan odiando”, escribió.

En 2021, Charity cortó todo vínculo con Paris tras descubrir que mantenía relación epistolar con una mujer acusada de planear un tiroteo masivo. Desde entonces, no ha vuelto a visitarlo.

Phoenix creció bajo protección. Cambió de escuela tres veces. En entrevistas recientes, Charity afirma que su hijo lleva “una vida normal”. No hay registros de incidentes.

Paris Bennett es hoy un adulto y permanece recluido en el Ferguson Unit de Texas. Su futuro depende de la decisión judicial en 2027.

El símbolo de la fundación que creó Charity en honor a su hija es una mariposa, inspirado en el último dibujo de Ella en la escuela. El día que Charity regresó a casa tras el crimen, una amiga halló un broche de mariposa en el jardín.