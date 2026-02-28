La historia de la Gibson Les Paul 1959 que quebró la relación entre Joe Perry y Slash

La Gibson Les Paul 1959 se convierte en símbolo de unión y separación entre Joe Perry y Slash en la historia del rock

Un obsequio impensado selló la reconciliación entre dos leyendas de la música estadounidense tras décadas de tensión. La historia de la Gibson Les Paul 1959 expone una de las rivalidades más singulares del rock: durante más de 20 años, la célebre guitarra fue el eje de distanciamiento y reencuentro entre Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, y Slash, de Guns N’ Roses.

Considerada un objeto de culto por su procedencia y calidad sonora, se transformó en símbolo de conflicto y, finalmente, de una amistad restaurada, según la emisora española RockFM y la revista especializada Guitar World.

En 1979, Perry atravesaba una etapa crítica tras su salida de Aerosmith. Obligado por dificultades económicas, vendió su Les Paul del 59 por USD 4.500. “Necesitaba dinero para Navidad y recuerdo venderla por 4.500 dólares”, declaró el músico a Guitar World. La guitarra pasó primero a manos del guitarrista Eric Johnson y, por un tiempo, su destino quedó envuelto en una incógnita.

El regreso de Perry y la búsqueda de la Les Paul perdida

Cinco años después, Perry regresó a Aerosmith y, con una situación financiera más estable, inició una búsqueda sistemática para recuperar la guitarra. El auge del mercado vintage complicaba la tarea: los precios habían aumentado y rastrear una pieza tan específica requería persistencia. En declaraciones a Guitar World, Perry contó que hizo decenas de llamadas y solicitó ayuda a su equipo técnico para localizar el instrumento.

Joe Perry vendió su icónica guitarra Gibson Les Paul 1959 en 1979 debido a problemas económicos tras dejar Aerosmith (The Grosby Group)

La investigación dio un giro gracias a Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith, quien le mostró una publicación donde se exhibía la colección de guitarras de Slash. En una de las imágenes, Perry identificó su Les Paul del 59, lo que reavivó la esperanza de recuperarla.

El reencuentro con la guitarra en manos de Slash

Enterarse de que la guitarra estaba en poder de Slash transformó la búsqueda en una delicada negociación entre colegas. Perry contactó de inmediato a Slash y expresó su deseo de recuperar el instrumento. “Nos habíamos hecho amigos, y cuando le pregunté, me dijo: ‘Oh, hombre... no me preguntes eso’”, relató Perry en Guitar World. Aunque Perry insistió en comprarla de vuelta, Slash se mostró reticente: “¡No me lo preguntes, por favor!”, recordó Perry.

La negativa de Slash a devolver la Les Paul 1959 generó una tensa disputa que amenazó la amistad entre ambos guitarristas (EFE/LUIS TEJIDO)

La negativa de Slash generó cierta incomodidad. Perry detalló que incluso llegó un punto en el que Slash evitaba responder sus llamadas, anticipando la inevitable conversación sobre la guitarra. Así, la relación personal comenzó a resentirse, según ambos músicos.

Una amistad en riesgo por una pieza de colección

La disputa por la Les Paul 1959 llevó su vínculo al límite. Perry admitió que la situación amenazó con romper la amistad: “Odiaba decir que no, y me di cuenta de que podía perder a un amigo por eso. Al final le dije: ‘Mira, no te lo voy a volver a pedir. Ni siquiera es un problema. Es tu guitarra. Esto está jodiendo nuestra amistad, así que basta ya’”, confesó a Guitar World. Tras esa conversación, Perry asumió que nunca recuperaría el instrumento. Aunque la tensión disminuyó, el deseo por la guitarra permaneció latente.

Cómo llegó la Les Paul a Slash y su historia en el escenario

Desde la perspectiva de Slash, la guitarra tenía un valor especial. Según relató en 2023, la adquirió durante una gira en Japón con Guns N’ Roses por USD 8.000, tras verificar su autenticidad. “Probablemente el tipo no sabía lo que tenía o simplemente quería deshacerse de ella”, explicó el guitarrista. Durante años, la Les Paul 1959 formó parte activa de su arsenal, sonando en grabaciones y conciertos emblemáticos, incluyendo el videoclip de November Rain.

Slash adquirió la Gibson Les Paul 1959 en Japón por USD 8.000 y la utilizó en legendarios conciertos y videos de Guns N’ Roses (Captura de Video)

El instrumento permaneció en manos de Slash mientras la distancia emocional entre ambos músicos persistía.

El inesperado regreso de la Les Paul: un gesto definitivo

Todo cambió el día en que Joe Perry cumplió 50 años. Durante una actuación en Boston junto a Steven Tyler, su técnico le entregó la Gibson Les Paul 1959 acompañada de un mensaje: “Slash quería que te diera esto”. En ese instante, la sala quedó en silencio. Perry, sorprendido y visiblemente emocionado, comprendió que el gesto representaba mucho más que la devolución de un objeto: era la reafirmación de una amistad capaz de superar cualquier conflicto.

El regreso de la Gibson Les Paul 1959 a manos de Joe Perry se produjo gracias a un gesto inesperado de Slash en su cumpleaños 50 (Foto Winslow Townson/Invision/AP, archivo)

El reencuentro con la guitarra no solo restauró un lazo personal, sino que consolidó la conexión entre dos referentes del rock cuya historia quedó, para siempre, ligada por las seis cuerdas de una Les Paul 1959.