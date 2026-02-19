Un asesinato, un error policial y una grabación que lo cambió todo: la dura historia de Juan Catalán y cómo escapó de la muerte

Juan Catalán fue observado milagrosamente por un equipo de producción que justo grabó en su sección (Netflix)

El 12 de mayo de 2003, en la ciudad de Los Ángeles, un crimen sacudió el barrio de Sun Valley. Martha Puebla, de 16 años, fue hallada muerta en la puerta de su casa en una historia que, con el correr de los días, se convertiría en el centro de una investigación policial marcada por la urgencia y la presión mediática. Menos de 24 horas después, las autoridades pusieron rápidamente su atención en quien se convirtió en el principal sospechoso, Juan Catalán.

Este hombre, de origen mexicano y residente de la ciudad californiana, fue interrumpido en su domicilio por los agentes, quienes tras un breve interrogatorio lo arrestaron y lo acusaron por el asesinato de la joven.

La conexión principal que encontraron los investigadores fue el hecho de que la víctima había declarado meses antes en un juicio contra el hermano mayor de Juan, José Ledesma. La policía creyó que Catalán había actuado por órdenes de su propio hermano, quien mantenía una relación con la joven fallecida.

Juan Catalán había sido acusado del asesinato de Martha Puebla (Captura de video / Netflix)

Al ser detenido, su testimonio fue claro: la noche anterior, cuando se desarrolló el asesinato, asistió a un encuentro de béisbol de los Dodgers junto con amigos y su hija de tan solo seis años. Durante ese evento, los angelinos cayeron derrotados contra Atlanta Braves por 11-4, pero el resultado se convirtió en una anécdota.

Las declaraciones no convencieron y las autoridades se guiaron por un retrato hablado que parecía coincidir con su aspecto, destaca el documental The Long Shot, el cual describe la historia. De este modo, la acusación tomó forma y pasó medio año en prisión preventiva mientras la fiscal Beth Silverman impulsaba el caso y solicitaba la pena de muerte por asesinato en primer grado.

Un abogado decidido a colaborar con el caso

A pesar de que el testimonio de Catalán apuntaba a su inocencia, la falta de pruebas contundentes a su favor y la convicción de los agentes lo enfrentó a una perspectiva de una condena irreversible.

Fue en ese momento clave cuando Todd Melnik, el abogado defensor, asumió el caso. Convencido de que el tipo de crimen no concordaba con su carácter, le pidió al cliente que le contara con todos los detalles qué había hecho durante el partido de béisbol.

Juan Catalan había estado en el partido de los Dodgers, pero la historia no convenció a los jueces y lo sentenciaron con pena de muerte (Captura de video / Netflix)

Esta conversación resultó decisiva, ya que Catalán le contó que, en un momento del encuentro, se dirigió junto con su hija al patio de comidas para comprarle algo. A raíz de ello, el letrado pidió a la franquicia las cámaras de seguridad de la totalidad del evento.

Para fortuna del acusado, una de las grabaciones lo tomó en la grada junto con su hija y parecía torcer la historia. Sin embargo, la calidad no era la mejor y la prueba no iba a ser tomada en el juzgado.

En ese momento, otra declaración de Catalán fue determinante: en diálogo con el abogado, recordó observar un equipo de producción haciendo tomas por todo el estadio.

Tras una investigación, Melnik encontró que HBO grabó un episodio de un capítulo de El Show de Larry David, quien fue creador de la icónica serie Seinfeld. Al contarles el caso a los directivos del canal, junto con el comediante miraron toma por toma para llegar a un milagro: que aparezca Juan Catalán en un video en un estadio colmado con más de 30 mil personas.

El milagro que declaró inocente a Juan Catalán

Larry David se topa con Juan Catalán, con la remera blanca de los Dodgers, en plena grabación (Captura de video / HBO)

Aunque él insistía en que la noche del crimen había asistido al partido de los Dodgers junto a su hija, las pruebas tradicionales no bastaban. Las entradas al recinto no eran personalizadas ni se habían pagado con tarjeta de crédito, y sus compras durante el encuentro, como un sobre de cartas y un helado, se habían pagado en efectivo, lo que imposibilitaba rastrear cualquier transacción, rememora el documental.

Finalmente, en una de las tomas descartadas del material grabado, apareció Juan Catalán regresando del patio de comidas a su lugar con su hija y cruzándose con Larry David.

Incluso, desde la productora aseguraron que fue una de las únicas personas que se topó con la cámara durante el video. Esta imagen, que fue tomada desde dos ángulos, se convirtió en la clave para desmantelar la acusación que lo había llevado al borde de la muerte.

Juan Catalán y Larry David tras el caso (Captura de video / HBO)

No obstante, la prueba todavía no convencía a los jueces. El motivo era que el video fue realizado horas antes que el asesinato, asegurando que podría haber abandonado el parque de béisbol para cometer el crimen. La vocación del abogado volvió a ser importante y le pidió a su esposa el historial de llamadas, ya que el horario en el que finalizó el partido concordaba con el de la muerte de Martha Puebla.

Tras un llamado a la compañía telefónica, lograron poner ubicación a cada una de las comunicaciones, siendo estas las pruebas irrefutables que declaraban su inocencia. 26 kilómetros separaron el Dodger Stadium de la escena del crimen.

Ante la contundencia de la evidencia, la fiscalía no encontró elementos para mantener las acusaciones. Los cargos contra Juan Catalán fueron retirados y, tras pasar casi seis meses en prisión, recuperó su libertad. Además de ser liberado, recibió una indemnización de USD 320.000 por el tiempo que permaneció encarcelado injustamente.

Juan Catalan y su hija regresan del patio de comidas justo antes de toparse con Larry David (Captura de video / HBO)

La intervención del FBI logró reorientar el caso. Finalmente, las autoridades arrestaron y condenaron a Javier Covarrubias, Raúl Robledo y Juan Ledesma, integrantes de la banda criminal The Vineland Boyz, por el homicidio de la joven.

Este desenlace evidenció las fallas iniciales en la investigación y permitió que los responsables verdaderos fueran llevados ante la justicia. Por otro lado, los agentes encargados de la detención de Catalán, Juan Rodríguez y Martín Pinner, confesaron haber intentado obtener una declaración falsa del acusado.

El caso no tardó en captar la atención mediática debido a la singularidad de los hechos y cómo una grabación cambió por completo el destino de un hombre. La historia quedó plasmada en la producción de The Long Shot, estrenado en 2017 en Netflix.

El documental plasmó el papel de Todd Melnik, su convicción por salvar a alguien que creía inocente y el trabajo en hallar las pruebas que confirmaron que se trataba de una acusación injusta.