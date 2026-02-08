Historias

De bailarina de un local nocturno a esposa de un petrolero a quien amó porque la sacó de "un lugar terrible"

Anna Nicole Smith, la modelo que fue exitosa en los 90 murió en febrero de 2007. Su hijo mayor también perdió la vida en circunstancias poco claras y hubo una discusión sobre la paternidad de su segunda hija

Anna Nicole Smith fue cajera
Anna Nicole Smith fue cajera de supermercado y luego stripper. Sufría de dolores de espalda por haberse agrandado los pechos

La mañana del 8 de febrero de 2007, el personal del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Florida encontró sin vida a Anna Nicole Smith, la figura que había conquistado la fama mundial a partir de una existencia marcada por el ascenso meteórico y la caída estrepitosa. El fallecimiento de la ex modelo y actriz puso punto final a una biografía dominada por escándalos judiciales, adicciones y tragedias personales.

Vickie Lynn Hogan, tal su verdadero nombre, nació en Houston en 1967. Sus padres se separaron cuando tenía dos años y adoptó el apellido de su padrastro. Durante la adolescencia, vivió en Mexia, Texas, donde dejó la escuela y comenzó a trabajar en un local de pollo frito. Allí conoció a Billy Smith, con quien se casó en 1985 y tuvo a su primer hijo, Daniel, al año siguiente. La relación no prosperó y, aunque el divorcio se formalizó en 1993, Anna Nicole ya criaba sola a su hijo desde mucho antes.

Anna Nicole Smith tuvo participaciones
Anna Nicole Smith tuvo participaciones en películas. Y también en un reality show (Netflix)

La falta de recursos llevó a Anna Nicole a Houston, Texas, junto a Daniel en busca de mejores oportunidades. Trabajó primero como cajera en el supermercado Walmart y luego como moza en el restaurante Red Lobster, pero el salario no alcanzaba. Un día, creyendo que entraba a un bar, llegó a un club de strippers, donde el encargado la convenció de bailar en topless. Ella misma recordaría más adelante: “Me fui mortificada, pero con 50 dólares en el bolsillo”. A partir de ese momento, se convirtió en una de las bailarinas más populares de Houston, especialmente en el cabaret Gigi’s, donde llegó a ganar 200 dólares diarios. Invirtió parte de ese dinero en cirugías para aumentar el busto, lo que le provocó dolores crónicos de espalda por el peso que soportaba y dependencia de analgésicos.

La modelo crio prácticamente sola
La modelo crio prácticamente sola a su hijo mayor. Fue madre muy joven (Netflix)

El deseo de trabajar en los clubes más exclusivos de la ciudad enfrentó un obstáculo: para los dueños, su cuerpo era “demasiado voluminoso”. En el club Rick’s le ofrecieron solo el turno del mediodía y un salario menor, con la condición de bajar de peso. Fue en ese horario, mientras bailaba al ritmo de la canción de Chris de Burgh llamada Lady in Red, cuando conoció a Howard Marshall, un empresario petrolero de Houston, dueño de una fortuna estimada en 500 millones de dólares.

En aquel 1991, Howard Marshall, de 86 años, atravesaba el duelo por la muerte de su esposa y de una amante, y buscaba consuelo. Se sintió fascinado por la joven bailarina y, tras verla actuar, la invitó a cenar y a pasar tiempo juntos. Marshall le prometió que no tendría que volver a trabajar y cumplió su palabra: la colmó de regalos, desde joyas y autos de lujo hasta un rancho. Marshall le propuso matrimonio en varias ocasiones, pero Anna Nicole postergó la respuesta. Su argumento era que primero quería tener una carrera propia y poder mantenerse sola.

Anna Nicole Smith fue descubierta
Anna Nicole Smith fue descubierta por casualidad y fue la cara de la firma Guess

La oportunidad que había buscado se presentó de manera inesperada cuando acompañó a Daniel, de seis años, a una producción de ropa infantil de la marca Guess en San Antonio, Texas. En ese momento, el fundador de Guess, Paul Marciano, la descubrió y decidió que sería el nuevo rostro de la marca. Marciano le dio el nombre artístico de Anna Nicole Smith y la llevó a Nueva York, donde consiguió un agente y lanzó su carrera de modelo. En 1993, Anna Nicole posó para un poster central de una de las ediciones de la revista Playboy y luego fue elegida Playmate . A partir de ello se convirtió en un símbolo de la sensualidad de los años noventa, desplazando a otras supermodelos de la época.

La aparición en la portada de Playboy y la campaña de Guess impulsaron su salto al cine, con papeles en películas como El gran salto (de los hermanos Coen) y “La pistola desnuda 33 y ⅓”. Finalmente, el 27 de junio de 1994, Anna Nicole aceptó casarse con Howard Marshall, entonces de 89 años. La ceremonia se celebró en la White Dove Wedding Chapel de Houston, ambos vestidos de blanco y con Daniel como encargado de entregar los anillos. Tras los votos, liberaron dos palomas blancas, un gesto que se convirtió en símbolo de su unión.

El millonario petrolero Howard Marshall
El millonario petrolero Howard Marshall y Anna Nicole Smith. Estuvieron casados (Netflix)

El matrimonio generó un enorme interés mediático. La acusaban de haberse casado por la fortuna del petrolero. Anna Nicole declaró: “Lo amo porque me sacó de un lugar terrible y nos cuidó a mí y a mi hijo. Fue mi salvador. Lo que yo sentía por él no era sexual, sino un profundo agradecimiento por sacarme de ese agujero en el que estaba”. En una entrevista con el presentador Larry King, años después, explicó: “Nunca nadie había hecho cosas por mí, nunca nadie me había respetado. Él era amable conmigo”.

Seis meses después del casamiento, la salud de Marshall se agravó, y falleció el 4 de agosto de 1995, a los 90 años. La relación entre Anna Nicole y la familia Marshall era tan tensa que, durante la agonía del empresario, le prohibieron visitarlo. Tras la muerte, se organizaron dos funerales: uno para la familia, y otro para Anna Nicole y sus amigos. En la ceremonia que ella organizó, se vistió de blanco y junto a Daniel cantó The wind beneath my wings de Bette Midler.

Anna Nicole Smith en 2004.
Anna Nicole Smith en 2004. Fue madre de dos hijos. El mayor murió días después del nacimiento de la segunda (Diversity)

A pesar de los años de relación y del matrimonio, Anna Nicole no figuraba en ninguno de los seis testamentos que dejó Marshall. Durante la relación, ella había acumulado propiedades, joyas y autos, pero su adicción a analgésicos, tranquilizantes y alcohol, así como las críticas públicas sobre su peso, la afectaron profundamente. Sus diarios íntimos luego revelarían el sufrimiento que le provocaban la depresión, el estrés y la lucha contra la compulsión alimentaria.

En 1996, una denuncia de María Antonia Cerrato, ex niñera de Daniel, la llevó a la bancarrota. Cerrato la acusó de acoso sexual y, tras no presentarse a las audiencias judiciales, la Justicia falló en su contra y la obligó a pagar 800.000 dolares. Con una deuda acumulada de USD 9 millones, Anna Nicole inició acciones legales contra Pierce Marshall, hijo del magnate, a quien responsabilizaba de haberla desheredado. En el conflicto, recibió el apoyo de Howard III, otro hijastro apartado de la herencia.

Anna Nicole Smith en 1998.
Anna Nicole Smith en 1998. La modelo estadounidense había nacido el 28 de noviembre de 1967 en Houston, Texas y murió a los 39 años en la Florida

El litigio por la herencia se extendió durante años, con sucesivas resoluciones contradictorias y exposición mediática constante. Anna Nicole enfrentó preguntas humillantes en los tribunales, mientras su situación económica y personal se deterioraba. Los ingresos obtenidos durante su matrimonio no alcanzaron para sostener su tren de vida ni para saldar las deudas.

En paralelo a las batallas legales, Anna Nicole continuó en la vida pública, participando en reality shows y presentaciones mediáticas. Sin embargo, los ataques de pánico y la dependencia de los medicamentos se intensificaron tras la muerte de Marshall. Las dificultades para sostener su imagen pública y la presión mediática por su figura física fueron una constante en sus últimos años.

En 2006, la vida de Anna Nicole Smith volvió a estar en el centro de la atención debido al nacimiento de su hija Dannielynn Hope Marshall Birkhead. El nacimiento de la niña se vio rápidamente ensombrecido por la tragedia: su hijo Daniel, de 20 años, falleció apenas tres días después de la llegada al mundo de la niña, víctima de una sobredosis mientras visitaba a su madre y a su hermana recién nacida en el hospital de Nassau, Bahamas.

Anna Nicole Smith fue tapa
Anna Nicole Smith fue tapa y poster central de la revista Playboy en febrero de 1994 (Playboy)

La pérdida de Daniel fue devastadora para Anna Nicole. El dolor la sumió en un estado de desolación y agravó sus problemas de salud mental y física. A los pocos meses, se vio envuelta en una disputa por la paternidad de Dannielynn, que involucró a varios hombres y ocupó los titulares de la prensa. El conflicto legal por la custodia de su hija se sumó a los procesos por la herencia de Marshall, generando aún mayor atención de los medios de comunicación.

Durante sus últimos días, Anna Nicole residía en las Bahamas, intentando escapar del acoso de la prensa y reconstruir su vida junto a Dannielynn. Sin embargo, el 8 de febrero de 2007, hace 19 años, su cuerpo fue hallado sin vida en un hotel de Florida. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de medicamentos recetados.

El cuerpo de Anna Nicole
El cuerpo de Anna Nicole Smith fue enterrado en el Lakeview Memorial Gardens & Mausoleums en Nassau, Bahamas (REUTERS)

La muerte de Anna Nicole Smith dio inicio a una nueva serie de disputas legales, especialmente en torno a la custodia de Dannielynn. La niña fue finalmente reconocida, luego de exámenes de ADN, como hija de Larry Birkhead, uno de los hombres que había reclamado la paternidad durante el proceso judicial.

La trayectoria de Anna Nicole Smith estuvo marcada por una constante exposición pública, decisiones controvertidas y una sucesión de tragedias personales. Desde sus primeros años hasta su ascenso en el mundo del espectáculo, pasando por el matrimonio con Howard Marshall, los litigios por la herencia y la trágica muerte de su hijo Daniel, cada etapa de su vida estuvo atravesada por el conflicto y el peso de la fama.

