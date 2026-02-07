Un recibimiento fuera de serie, admiradores en cada rincón y entradas agotadas: la primera gira de Los Beatles por Estados Unidos

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon, responden preguntas en su conferencia de prensa inaugural en Estados Unidos en 1964 (Captura de video)

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr aterrizaron en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, Estados Unidos, el 7 de febrero de 1964. Era la primera vez que Los Beatles pisaban territorio norteamericano. No sería la última.

El recibimiento fue inesperado para los propios integrantes de la banda: más de 3.000 jóvenes los aguardaban con gritos y pancartas, desbordando la seguridad y marcando el inicio de lo que se conocería como la beatlemanía en ese suelo. Desde el primer contacto con el público, la intensidad del viaje no disminuyó.

Los Beatles saludan a la multitud emocionada tras aterrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York para su primera gira estadounidense. Habían volado en un avión de la línea aérea Panam (AP)

La primera escala de la visita fue el Hotel Plaza, donde la banda se alojó y se encontró con la presión de los medios. La conferencia de prensa fue caótica y divertida por el sentido del humor de Los Beatles.

El 9 de febrero, dos días después de su llegada, debutaron en el legendario The Ed Sullivan Show. Aquella presentación televisiva fue histórica: más de 73 millones de personas sintonizaron el programa, una cifra sin precedentes para la época. Los cuatro músicos interpretaron cinco canciones ante una multitud que aplaudía y gritaba en el estudio, mientras millones de adolescentes los veían desde sus casas. El presentador, Ed Sullivan, los anunció diciendo: “Aquí están… ¡Los Beatles!”.

Los Beatles sonríen cuando están bajando la escalera del avión para pisar —por primera vez— los Estados Unidos (Captura de video)

La elección de canciones incluyó All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Want to Hold Your Hand y I Saw Her Standing There. El formato del programa permitió que el grupo apareciera en dos segmentos, abriendo y cerrando el show. Las cámaras enfocaban tanto a los músicos como a las jóvenes del público, muchas de las cuales lloraban de emoción. La transmisión generó una respuesta inmediata: al día siguiente, los periódicos publicaron titulares sobre la “invasión británica” y el fenómeno Beatle.

Tras la aparición en televisión, la banda partió hacia Washington D.C. para dar su primer concierto en vivo en Estados Unidos. El viaje se realizó en tren por motivos de seguridad; la nieve caída en la región complicaba los desplazamientos y las multitudes esperaban a la banda en cada estación. Al llegar a la capital, el grupo se instaló en el Hotel Shoreham antes de dirigirse al Coliseum, una sala circular con capacidad para 8.000 personas.

Un grupo de jóvenes fans de Los Beatles en la puerta del hotel donde se alojaron en Nueva York en febrero de 1964 (Captura de video)

El 11 de febrero de 1964, Los Beatles ofrecieron su primer show. El escenario del Coliseum se ubicó en el centro del recinto, lo que los obligó a girar sus equipos varias veces a lo largo de la presentación para poder enfrentar a todo el público. El concierto comenzó con Roll Over Beethoven y continuó con un repertorio que incluyó From Me to You, I Saw Her Standing There, This Boy, All My Loving, I Wanna Be Your Man, Please Please Me, Till There Was You, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, Twist and Shout y Long Tall Sally. Fueron doce temas interpretados en menos de una hora.

Predominaban las mujeres entres los cientos de fanáticos que esperaban a Los Beatles en el aeropuerto el 7 de febrero de 1964 (Captura de video)

La reacción del público fue inmediata y ensordecedora. La prensa local describió gritos que superaban el volumen de la banda, pañuelos lanzados al escenario y jóvenes que trataban de acercarse a sus ídolos. Las fuerzas de seguridad tuvieron que reforzar la custodia en los accesos y pasillos, aunque no se registraron incidentes graves. Mientras tanto, los miembros del grupo intercambiaban bromas entre sí y con los asistentes, a pesar de las dificultades técnicas y el ruido constante.

El concierto de Washington fue seguido por una actuación el 12 de febrero en el Carnegie Hall de Nueva York. Allí, Los Beatles ofrecieron dos funciones, una a las 19:45 y otra a las 23:15. Las localidades se agotaron en cuestión de horas. Entre el público se encontraban celebridades, ejecutivos discográficos y periodistas. La prensa destacó la energía de la banda y la reacción de los asistentes, que repitieron la escena de histeria vivida en Washington.

Primer concierto de Los Beatles en Estados Unidos, el 11 de febrero de 1964 (Captura de video)

La gira de Los Beatles por Estados Unidos en febrero de 1964 fue breve pero intensa. Además de las actuaciones en televisión y en vivo, la banda concedió entrevistas, participó en sesiones fotográficas y grabó material para la prensa. La agenda estuvo marcada por la presión mediática y el seguimiento constante de los admiradores. El grupo apenas tuvo tiempo libre, el ritmo de compromisos era vertiginoso.

El impacto de la primera visita de Los Beatles a Estados Unidos se evidenció también en las listas de ventas. Durante esa semana, el disco simple I Want to Hold Your Hand se mantuvo en el primer puesto del ranking, mientras que el álbum Meet the Beatles! escaló posiciones rápidamente. En las tiendas, los discos de la banda se agotaban y los pedidos llegaban desde todo el país.

Tres miembros de la banda fueron fotografiados en el Central Park durante sus primeras horas en Nueva York (Captura de video)

La llegada de Los Beatles a Estados Unidos fue posible gracias a la campaña de la discográfica Capitol Records y al impulso que dio la prensa juvenil, especialmente la revista Teen Magazine, que promovió concursos y artículos sobre la banda desde finales de 1963. El programa de Ed Sullivan se convirtió en la plataforma perfecta para alcanzar una audiencia masiva, debido a su popularidad y a su horario central.

El viaje inaugural a los Estados Unidos contó con la participación de su mánager, Brian Epstein, quien coordinó cada detalle del itinerario y gestionó la relación con los medios. Epstein negoció la aparición en The Ed Sullivan Show varios meses antes, tras conocer el impacto que podía tener en la carrera del grupo. Las negociaciones incluyeron la promesa de emitir tres presentaciones en semanas consecutivas, lo que aseguraba una exposición sostenida.

Los miembros de Los Beatles, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon y Ringo Starr, comparten un momento inolvidable con el presentador Ed Sullivan durante su histórica aparición en el show televisivo (Captura de video)

La preparación para la gira americana se inició en diciembre de 1963, cuando la banda grabó mensajes con saludos para la radio estadounidense y participó en entrevistas telefónicas. Aunque el grupo ya era famoso en Reino Unido y Europa, el éxito en Estados Unidos se consideraba el paso definitivo para sentar las bases de una carrera internacional. El viaje fue visto como una apuesta arriesgada, ya que pocos artistas británicos habían triunfado antes en ese mercado.

La agenda de Los Beatles en Nueva York incluyó una visita al Central Park, donde tres de ellos fueron fotografiados rodeados de admiradores y periodistas. El paseo fue interrumpido en varias ocasiones por la policía, debido a la cantidad de personas que intentaban acercarse al grupo. Las imágenes circularon rápidamente por la prensa y reforzaron la popularidad de la banda.

Paul McCartney sonríe a la cámara mientras sostiene una lata de Coca-Cola en los primeros días en Estados Unidos (Captura de video)

La logística del viaje representó un verdadero reto. El traslado del equipo musical, la seguridad en hoteles y recintos, y la necesidad de realizar ensayos bajo extrema presión condicionaron el desarrollo de los conciertos. Los técnicos de sonido tuvieron que adaptar los equipos a los requerimientos de los locales musicales estadounidenses, que no estaban preparados para la intensidad de los espectáculos de los de Liverpool.

La gira incluyó una segunda aparición en The Ed Sullivan Show, transmitida en vivo desde Miami el 16 de febrero. El clima cálido de Florida contrastaba con la nieve y el frío de los días anteriores. La audiencia en el estudio incluyó figuras del deporte y el espectáculo. El programa mantuvo altos niveles de audiencia y consolidó la presencia de Los Beatles en el panorama musical estadounidense.

La legendaria banda británica actuando en vivo ante una multitud de fans en la primera presentación en Washington DC (Captura de video)

Durante el viaje, la banda recibió regalos, cartas y muestras de afecto de los admiradores. El personal de los hoteles recordó la disciplina y el buen humor del grupo, que solía bromear con los empleados y firmar autógrafos a los más jóvenes. El comportamiento de los músicos fue observado de cerca por la prensa, que buscaba cualquier detalle para alimentar el interés del público.

Hubo una última aparición en The Ed Sullivan Show que fue emitida el 23 de febrero de 1964. Pero en realidad había sido grabada el 9 de febrero, es decir apenas dos días después de la llegada a Estados Unidos.

De regreso al Reino Unido el grupo fue recibido por una nueva oleada de admiradores y una cobertura mediática que destacaba el éxito de la visita a Estados Unidos. Los artistas mostraron su satisfacción por la experiencia y agradecieron el apoyo recibido en cada etapa del viaje.

Los miembros de Los Beatles saludan al público en The Ed Sullivan Show (Captura de video)

El primer concierto de Los Beatles en Estados Unidos, junto con su debut en The Ed Sullivan Show y las actuaciones posteriores, marcaron el inicio de una nueva etapa para el grupo. La combinación de talento, carisma y una estrategia mediática precisa permitió que la banda conquistara un público masivo en un tiempo récord.

Los Beatles dejaron una huella inmediata en la cultura estadounidense a través de sus primeras presentaciones, que fueron seguidas por millones y documentadas en los principales medios del país. La historia de ese viaje inicial que desató la beatlemanía, hace 62 años, desde la llegada al aeropuerto hasta la última nota en el escenario, se mantiene como un testimonio de un momento único en el panorama musical internacional.