Historias

Cartas secretas, pretendientes insólitos y conspiraciones familiares: así fueron los caminos que recorrió la reina Victoria antes de elegir a Alberto

La juventud de la monarca estuvo marcada por episodios inesperados, presiones dinásticas y un romance imposible que transformaron su visión sobre el amor y el poder en la corte europea

Guardar
La reginamanía llevó a una
La reginamanía llevó a una fascinación inédita por la vida amorosa de la reina Victoria tras su ascenso al trono británico - Crédito: The Grosby Group

Cuando la reina Victoria ascendió al trono británico en 1837, la atención pública se volcó de inmediato en su vida privada y las especulaciones sobre su matrimonio. Joven, de solo 18 años, la monarca se convirtió rápidamente en objeto de una genuina fascinación que la prensa llamó “reginamanía”. Siguieron propuestas, cartas y una galería de pretendientes que aspiraban a conquistar el corazón de la soberana.

La reina Victoria y el
La reina Victoria y el príncipe Alberto a su regreso del servicio matrimonial en el palacio de Saint James, Londres, 10 de febrero de 1840. Grabado de S. Reynolds. después de F Lock (Wikimedia)

Desde el inicio, según relata History Extra el entorno de Victoria se vio marcado por pretendientes singulares y episodios de acoso. Uno de los casos más notorios fue el del capitán John Goode, quien la siguió durante sus vacaciones y fue sorprendido varias veces merodeando por el Palacio de Kensington. Goode fue detenido en repetidas ocasiones y, tras insistir en su empeño, terminó internado en el manicomio de Bethlem.

Hubo más incidentes. El capitán Tom Flower intentó colarse en la ceremonia de coronación y otro hombre, Ned Hayward, detuvo el caballo de Victoria en Hyde Park para entregarle una carta en la que le pedía matrimonio.

También John Stockledge, apodado por la prensa como “el último amante lunático de la reina”, fue arrestado tras intentar acceder al Castillo de Windsor. Al ser interrogado, dijo que buscaba una esposa y pensó que la reina sería la indicada.

Los intentos de acoso, como
Los intentos de acoso, como el del capitán John Goode y otros pretendientes, pusieron en riesgo la seguridad de la joven monarca

Paralelamente a estos episodios, la familia y allegados de Victoria maniobraban para un matrimonio concertado. Desde su nacimiento en 1819, tanto la madre de Victoria como su tío, el príncipe Leopoldo, proyectaron para ella un futuro matrimonio con un príncipe alemán, preferentemente de Sajonia-Coburgo.

El favorito era su primo Alberto, nacido tres meses después de Victoria. Durante su adolescencia, la reina recibió propuestas de diversos bandos dentro de la realeza europea: se consideró al príncipe Jorge, hijo del duque de Cumberland; al duque de Orleans, descartado por su fe católica; y a los príncipes de Orange, recomendados por el rey Guillermo IV, aunque Victoria los consideró poco interesantes. Incluso tras el primer encuentro con Alberto y su hermano Ernesto en 1836, Victoria no quedó impresionada por Alberto y vio en Ernesto a alguien más atractivo.

A pesar de las presiones familiares, Victoria insistía en posponer el matrimonio. Todo cambió en 1839, cuando vivió un romance genuinamente emotivo con el Gran Duque Alejandro Nikolaevich, heredero al trono ruso. La visita de Alejandro a Londres tomó por sorpresa a la reina, que lo describió como “alto, de figura elegante y rostro amable”.

Victoria enfrentó presiones familiares para
Victoria enfrentó presiones familiares para contraer matrimonio con príncipes alemanes, destacando a su primo Alberto de Sajonia-Coburgo como el preferido - (Wikipedia/Dominio público)

Durante varios días, compartieron cenas, bailes y largas conversaciones, lo que atrajo la atención de la corte y generó interés político, ya que un enlace era imposible: Alejandro debía permanecer en Rusia y para el gobierno británico era impensable compartir el poder con un príncipe extranjero.

Miembros del séquito ruso enviaron despachos señalando el visible disfrute de la reina en compañía de Alejandro. En una carta a su primer ministro, Lord Melbourne, Victoria reconoció: “La Reina bailó el primer y el último baile con el Gran Duque y creo que ya somos grandes amigos; me gusta muchísimo”. El afecto, aunque mutuo, resultó impracticable.

Tras una cena de despedida y una última mazurca en Windsor, Alejandro partió y Victoria admitió, con cierta nostalgia, que tal vez estaba un poco enamorada. El heredero ruso hizo una donación de 20.000 libras a organizaciones benéficas antes de irse, y su partida dejó huella en la reina, que halló consuelo en la música y pronto recibió la noticia del compromiso de Alejandro con la princesa María de Darmstadt.

Coronación de la reina Victoria.
Coronación de la reina Victoria. Tenía 18 años y su figura era recordada en Buenos Aires. Cuadro de George Hanter.

En los meses siguientes, las gestiones familiares para buscar un matrimonio provechoso aumentaron. El barón Stockmar aseguró que Alberto de Sajonia-Coburgo estaba preparado para ser consorte.

Victoria, sin embargo, mantenía dudas: “Aunque todos los informes sobre Alberto son muy favorables, puede que me guste como amigo, primo o hermano, pero nada más”, confesó a su tío Leopoldo.

Estas vacilaciones inquietaron a Alberto, quien llegó a plantear su retiro antes de aceptar una nueva visita. La llegada de Alberto a Inglaterra en octubre significó un cambio definitivo. La reina, sorprendida por su transformación —más maduro y carismático—, revisó sus sentimientos.

Las restricciones políticas británicas y
Las restricciones políticas británicas y la distancia forzaron el alejamiento entre Victoria y el heredero ruso, sellando un desenlace imposible - Crédito: The Grosby Group

Desde entonces, los otros pretendientes desaparecieron de su pensamiento y la percepción que Victoria tenía de Alberto dio un giro radical. Decidió unir su vida a la de él, opción que contó con el beneplácito de figuras clave como Lord Melbourne, quien sentenció que “una mujer no puede estar sola mucho tiempo, en cualquier posición en la que se encuentre”.

Con Alberto convertido en el centro de su atención, Victoria encontró en él una fuente de admiración y entusiasmo. El príncipe, según la propia reina, era para entonces el reflejo perfecto del ideal romántico, con un porte y un encanto que marcarían el destino emocional y personal de Victoria para siempre.

Temas Relacionados

Reina VictoriaAlberto de Sajonia-CoburgoGran Duque Alejandro NikolaevichMatrimonio real británicoLord MelbournePalacio de KensingtonCastillo de WindsorNewsroom BUE

Últimas Noticias

Así nació el mito de la tapa de Animals: el día que Pink Floyd perdió su cerdo inflable y causó caos en Londres

La combinación de accidentes insólitos, intervención policial y creatividad digital convirtió una simple sesión de fotos en una leyenda visual que marcó para siempre la historia de la música y el arte británico

Así nació el mito de

Violeta Parra, la mujer que cantó la vida y el dolor con una sola guitarra: su trágica decisión y el himno que dejó a la humanidad

El 5 de febrero de 1967, la cantora chilena se quitó la vida de un disparo. Investigadora incansable y artista integral, dejó un legado que perdura en cada guitarra, bordado y canción que celebra la memoria popular

Violeta Parra, la mujer que

A 90 años del estreno de “Tiempos modernos”, el filme de Chaplin que es un manifiesto contra la industrialización feroz

La última película muda que hizo el célebre actor se exhibió por primera vez en febrero de 1936. Una historia que trascendió por su trama, en la que el humor convive con la crítica social, y un mensaje que perdura

A 90 años del estreno

La asombrosa vida y la falsa leyenda de Belle Starr, “la reina de los bandidos” que fue un azote en el lejano oeste

Myra Maybelle “Belle” Shirley nació en Misuri en 1848. Hija de una familia acomodada, aprendió a montar y a usar las armas desde niña. Fue espía confederada, contrabandista y posiblemente asesina. La mataron por la espalda y nunca se supo quién fue su verdugo. Tras su muerte, un editor la convirtió en un personaje de novela

La asombrosa vida y la

De perder un ojo y una mano a escapar cinco veces de prisión: la historia de Carton de Wiart, el hombre que “redefinió” la resistencia en la guerra

Mutilaciones, fugas imposibles y liderazgo bajo fuego definieron su vida y lo posicionaron como un soldado que desafió la muerte en cada batalla. Cómo su capacidad para sobreponerse ante cada adversidad inspira a generaciones en todo el mundo

De perder un ojo y
DEPORTES
Los goles de Giuliano Simeone

Los goles de Giuliano Simeone y Thiago Almada para el triunfo 5-0 del Atlético de Madrid por la Copa del Rey

El hilarante comentario de Checo Pérez a Franco Colapinto por su trabajo como modelo en la F1

Con Bad Bunny como máximo protagonista: todos los detalles del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

“¿Hay algún experto?“: el pedido de ayuda de una periodista en los Juegos Olímpicos de Invierno al toparse con un bidet

La fuerte decisión que tomó Cristiano Ronaldo en medio del escándalo que protagoniza en Arabia Saudita

TELESHOW
Silvina Escudero mostró su indignación

Silvina Escudero mostró su indignación con MasterChef luego de que despostaran medias reses: “Lo vi y empecé a llorar”

Marixa Balli enfrentó a Esteban Mirol y contó la verdad de su pelea: “Me invitó a salir dos veces y se sintió muy rechazado”

Juana Repetto reveló sus peores miedos antes de la cesárea por el nacimiento de Timoteo: “Todo me asusta”

Marta González contó cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Mis venas están hechas hilachas”

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron la fecha de su casamiento por civil: “Se viene”

INFOBAE AMÉRICA

Millicom compró Telefónica Colombia por

Millicom compró Telefónica Colombia por USD 214 millones

No son los cárteles los que preocupan a Claudia Sheinbaum

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

Selección de Panamá jugará dos amistosos en África antes de su debut en el Mundial 2026

Consumidores panameños siguen cautelosos pese a señales parciales de recuperación