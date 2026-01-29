Deportes

El homenaje que le hizo Enzo Fernández a Diego Maradona tras anotarle un gol a Napoli en Champions League

El mediocampista del Chelsea recordó al astro argentino tras el triunfo contra el conjunto italiano

El triunfo del Chelsea Football Club sobre el Napoli en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League dejó un capítulo imborrable para el fútbol argentino. Enzo Fernández, mediocampista argentino, convirtió el primer gol del encuentro en el estadio Diego Armando Maradona, escenario que fue testigo de varias de las gestas más emotivas de su carrera. La victoria 3-2 aseguró la clasificación del conjunto inglés a los octavos de final y quedó marcada por el homenaje del futbolista a la figura máxima del fútbol nacional.

La noche de Nápoles tuvo un componente especial para Fernández. El ex jugador de River Plate abrió el marcador mediante un penal, sumando su cuarto tanto en enero y alcanzando los diez goles en la temporada. Este rendimiento lo consolidó como uno de los referentes del equipo inglés.

El homenaje tomó forma tras el pitazo final. En sus redes sociales, Enzo Fernández compartió un mensaje que resonó en la afición: “Qué victoria en un estadio muy especial para mí. Te extrañamos, Diego, siempre estás presente. A la próxima ronda, vamos Blues”. El posteo en Instagram fue replicado en la cuenta oficial de X del Chelsea, acompañado de una imagen en la que el volante besaba el césped y otra que señalaba al cielo, gestos asociados a la memoria de Diego Maradona.

La referencia no solo evocó el recuerdo del astro argentino, sino que destacó la conexión emocional de Fernández con el legado de Maradona. Durante un reportaje con la cadena ESPN, el mediocampista expresó su alegría por la clasificación y subrayó la importancia del lugar: “Muy contento con el resultado, por el esfuerzo de mis compañeros. Fue un gran partido acá, en un estadio mítico, especial para mí, el estadio del Diego. Feliz por mí y la clasificación y el esfuerzo de los chicos”.

El estadio Diego Armando Maradona, anteriormente conocido como San Paolo, representa uno de los templos del fútbol mundial. Allí, Maradona dejó una huella indeleble durante su paso por el Napoli, club con el que conquistó la Serie A y la Copa UEFA. Para Fernández, actuar en ese escenario significó más que una cita deportiva. El campeón del mundo en Qatar 2022 profundizó sobre su sentimiento durante la charla: “Un estadio especial para mí. Sentí una conexión con Diego, es argentino y nos representa a nosotros a nivel mundial, a nivel fútbol, su legado; y me siento muy identificado”.

La victoria del Chelsea Football Club en Nápoles tuvo consecuencias inmediatas para el desarrollo del torneo. El conjunto dirigido por Liam Rosenior sumó los puntos necesarios para avanzar directamente a los octavos de final de la UEFA Champions League, a la espera del sorteo que la organización realizará en su sede de Zúrich, el viernes 30 de enero. El cruce determinará al rival que buscará un lugar en los cuartos de final de la edición 2025/2026.

La performance de Enzo Fernández en la Champions League no solo se tradujo en goles y asistencias. De acuerdo con los registros de la competencia, el argentino llegó a diez tantos en la temporada y colaboró con dos pases decisivos durante el mes de enero. Estos números consolidan su protagonismo en la estructura táctica del equipo inglés y reafirman su crecimiento desde su desembarco en Europa.

El próximo desafío de los Blues será el sábado 31 en Stamford Bridge, cuando reciba al West Ham. El conjunto londinense actualmente figura en la quinta colocación en la tabla de posiciones de la Premier League con 37 unidades, a 13 del líder Arsenal. Esta posición les brinda un boleto a la próxima edición de la Europa League.

