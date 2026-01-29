Ivar el Deshuesado, el guerrero maldito: la cruda historia real detrás del vikingo más temido de la era medieval

Ivar el Deshuesado consolidó su fama como el hijo más temido de Ragnar Lodbrok, según fuentes históricas y sagas nórdicas

Durante siglos, la figura de Ivar el Deshuesado cautivó a historiadores y público, consolidándose como el hijo más temido y enigmático de Ragnar Lodbrok. Las series televisivas amplificaron su leyenda, aunque las fuentes históricas insisten tanto en su despiadada reputación como en el misterio que rodea su salud, sobrenombre y destino final.

Este guerrero vikingo, conocido por su apodo y habilidades en combate, encabezó expediciones que modificaron el rumbo de la Inglaterra medieval. Junto a sus hermanos y rivales como Alfredo el Grande, forjó un legado donde mito y realidad se entrelazan.

Orígenes, familia y el enigma de su apodo

Según La Brújula Verde, Ivar era hijo de Ragnar Lodbrok y Aslaug, descendiente de Sigurd y la skjaldmö Brynhildr, lo que le otorgaba sangre real y una herencia destacada en la mitología nórdica.

El apodo de Ivar el Deshuesado sigue envuelto en debate, con teorías que incluyen enfermedades como osteogénesis imperfecta y errores de traducción históricos (IMDb)

Sus hermanos reconocidos eran Björn, Hvitserk, Sigurd, Rognvald, Guthrod y Ubbe. Aunque Ragnar Lodbrok tuvo varias esposas y amantes, estos hijos procedían principalmente de su unión con Aslaug y compartían linaje pleno con Ivar.

El origen del sobrenombre “el Deshuesado” fue motivo de debate. La Brújula Verde recoge la hipótesis de que Ivar padecía osteogénesis imperfecta o el Síndrome de Ehlers-Danlos, condición que habría limitado su movilidad debido a la fragilidad de sus huesos; ello explica la frecuente asociación con los “huesos de cristal”.

Las sagas atribuyen su dolencia a una maldición provocada por la impaciencia de Ragnar Lodbrok al romper un pacto nupcial. Otras teorías proponen que el apodo se debió a un error de traducción de “Odiado” (Exosus en latín) interpretado como “sin huesos”, o a la posibilidad de que destacara por una elasticidad o fortaleza poco común, más que por una discapacidad.

La reputación de Ivar: entre crueldad y astucia

Ivar lideró el Gran Ejército Pagano durante las invasiones vikingas a Inglaterra, marcando el curso político de Northumbria y otras regiones (IMDb)

A pesar de estos supuestos impedimentos, las crónicas medievales citadas por La Brújula Verde lo describen como “el más cruel” de los hijos de Ragnar Lodbrok, capaz de torturar a cristianos “hasta la muerte” en cualquier lugar.

La misma fuente subraya que las sagas escandinavas resaltan su astucia, sabiduría y talento estratégico. Lifeder añade que Ivar supo compensar sus limitaciones y se destacó como dirigente inflexible y calculador, aunque también se le atribuyen actos de justicia y generosidad.

El Gran Ejército Pagano y las campañas en Inglaterra

El liderazgo de Ivar al frente del Gran Ejército Pagano fue decisivo en las invasiones vikingas de Inglaterra. La Brújula Verde narra que, al mando de una coalición de daneses, noruegos y suecos, dirigió campañas desde 865, motivado por vengar la muerte de su padre a manos del rey Ælla de Northumbria.

La reputación de Ivar el Deshuesado se basó tanto en actos de crueldad contra cristianos como en su astucia y talento estratégico militar (IMDb)

Aunque la crónica anglosajona menciona una tregua, finalmente Ivar conquistó Northumbria tras una guerra civil y ejecutó a Ælla mediante el método conocido como Águila de sangre, cuya autenticidad sigue en disputa.

Posteriormente, los vikingos avanzaron por Mercia y Anglia del Este, tomaron ciudades como Nottingham y York, y sumaron fuerzas junto a sus hermanos para enfrentarse a los anglosajones.

Muerte y legado de Ivar

Sobre el final de Ivar, la información es escasa y contradictoria. La Brújula Verde indica que fuentes nórdicas y anglosajonas lo denominaron también Imar y lo mencionan como fundador de la dinastía Uí Ímair en Northumbria.

El destino y legado de Ivar están rodeados de misterio, pues distintas fuentes señalan versiones contradictorias sobre su muerte y tumba profética (IMDb)

Se le atribuye una muerte “súbita y horrible” en la década de 870. Las sagas sostienen que su tumba fue objeto de profecía y símbolo de maldición para quienes intentaran invadir esas tierras.

Hermanos en la guerra y la construcción del mito

La trayectoria de su hermano Hvitserk, conocido como “Camisa blanca” y a menudo identificado con Halfdan, varía según las fuentes. Lifeder destaca que fue uno de los comandantes principales del Gran Ejército Pagano y participó en conquistas como las de Northumbria, Anglia del Este y Mercia, llegando a ostentar títulos en Londres, York y Dublín.

Su final fue trágico: derrotado por los llamados Paganos Justos, fue capturado y ejecutado. Mientras la ficción enfatiza sus conflictos familiares y rasgos crueles, los datos históricos lo presentan como figura militar central en los escenarios británico e irlandés.

Los hermanos de Ivar, especialmente Hvitserk y Ubbe, también participaron activamente en las conquistas vikingas, aunque sus historias fueron distorsionadas por la ficción (IMDb)

En tanto, la historia de Ubbe, hermano de Ivar, fue transformada por la ficción televisiva, que lo retrata llegando a América del Norte.

Sin embargo, el personaje histórico correspondería en realidad al comandante Ubba, líder de la facción frisia del Gran Ejército Pagano, sin vínculos directos con Ivar ni expediciones a América.

No existen pruebas de que los hijos de Ragnar Lodbrok llegaran al continente americano; ese reconocimiento pertenece, según la misma fuente, a Leif Erikson casi un siglo después.

Alfredo el Grande y el choque con los vikingos

La rivalidad entre Alfredo el Grande y los vikingos significó una transformación en la Inglaterra medieval, promoviendo avances culturales y militares

La rivalidad con Alfredo el Grande, rey de Wessex, marcó un punto de inflexión en la relación entre vikingos y anglosajones. Como detalla la BBC, Alfredo ascendió al trono en 871 y resistió el avance vikingo, reorganizó su ejército, construyó fortificaciones conocidas como “burhs” y promovió la educación y las leyes.

El acuerdo de paz con Guthrum, líder vikingo, permitió la convivencia entre ingleses y nórdicos, y sentó las bases para la unificación posterior de los reinos bajo la monarquía inglesa. Alfredo es recordado tanto por su legado militar como por su impulso a la cultura y las letras.

Mito, violencia y el legado de los hijos de Ragnar

Las acciones de Ivar el Deshuesado y sus hermanos provocaron notables cambios en el equilibrio de poder en las Islas Británicas.

El legado violento, las leyendas del Águila de sangre y la cultura popular mantienen viva la figura de Ivar el Deshuesado en la memoria colectiva (IMDb)

Tanto La Brújula Verde como Lifeder subrayan que la imagen de violencia y astucia de los descendientes de Ragnar Lodbrok sigue inspirando la cultura actual, aunque advierten sobre la necesidad de distinguir entre mito y realidad. Prácticas como el Águila de sangre carecen de confirmación documental, pero perduraron gracias a la tradición oral y las sagas.

La figura de Ivar el Deshuesado quedó rodeada de relatos impresionantes y permaneció en el misterio siglos después de su muerte. La leyenda sostiene que su tumba marcó la costa como un aviso: quien se atreva a desafiar esos dominios deberá enfrentarse aún al recuerdo de Ivar.