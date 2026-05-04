Historias

Bailes, parodias teatrales y una hermana cómplice: así se forjó el genio literario de Jane Austen

En la rectoría de Steventon, Hampshire, la futura autora de Orgullo y prejuicio creció rodeada de conversaciones adultas, juegos de mesa y comedias familiares que cimentaron su mirada crítica y su voz narrativa desde muy pequeña

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Jane Austen
La infancia de Jane Austen en Steventon estuvo marcada por un entorno social activo y la convivencia cercana con hermanos y alumnos internos (Pictorial Press Ltd)

Jane Austen es frecuentemente encasillada como una escritora solitaria o excesivamente sentimental, pero vivió una infancia muy distinta a estos prejuicios. Su niñez transcurrió en una casa llena de vida, ingenio y convivencia familiar en Steventon, según destaca la revista especializada en divulgación histórica National Geographic.

Lejos del aislamiento, la infancia de Austen se desarrolló en un entorno social activo, rodeada de hermanos, alumnos internos y continuas actividades. Esta atmósfera moldeó el humor, la observación y la ironía que luego aparecerían en su obra literaria.

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La vida cotidiana en la rectoría de Steventon

La rectoría de Steventon, situada en Hampshire, fue mucho más que el lugar de nacimiento de Austen el 16 de diciembre de 1775. Allí, el día a día estaba marcado por la convivencia con sus hermanos y varios jóvenes que el reverendo George Austen, su padre, preparaba para la universidad.

Jane Austen y su hermana Cassandra compartieron una relación única y sólida, siendo compañeras literarias y personales durante toda su vida (National Portrait Gallery London)
Jane Austen y su hermana Cassandra compartieron una relación única y sólida, siendo compañeras literarias y personales durante toda su vida (National Portrait Gallery London)

Esta constante presencia juvenil aportaba historias, competencia y conversaciones adultas que Austen escuchaba con atención. Además, en la casa se practicaban juegos de mesa, se leían libros en voz alta y era habitual recibir a vecinos a cenar, muchas veces con baile incluido. Todo este dinamismo social se reflejaría más tarde en la narrativa de Austen.

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La relación única con Cassandra

En medio de esta familia numerosa destacaba su vínculo con Cassandra Austen, su hermana mayor nacida en 1773. Ambas mantuvieron una relación cercana y constante durante toda su vida. Ninguna contrajo matrimonio, lo que consolidó un lazo poco común en la época, como subraya la revista National Geographic.

La complicidad con Cassandra permitió a Austen experimentar con historias y personajes desde pequeña. Alternaba momentos de discreción con una notable soltura social, una dualidad presente en su personalidad.

Formación y descubrimiento literario

Jane Austen
La educación de Jane Austen incluyó tanto el internado formal en Abbey House School como el acceso a una biblioteca familiar excepcionalmente amplia para la época

La educación de Austen combinó la instrucción formal y la experiencia autodidacta. Junto a Cassandra, asistió primero a un internado de Oxford dirigido por Mrs. Ann Cawley, que luego se trasladó a Southampton. Una epidemia interrumpió esta etapa, obligando a las hermanas a regresar al hogar familiar.

Posteriormente, entre 1785 y 1786, estudiaron en Abbey House School en Reading, donde aprendieron francés, algo de italiano, historia, labores y baile.

Las tardes solían incluir visitas a la biblioteca de préstamo, con lecturas de novelas románticas y relatos populares. En la rectoría, su padre mantenía una biblioteca amplia, inusual en el ámbito rural, lo que permitía a las hijas acceder a una educación literaria poco frecuente para la época.

El laboratorio literario de Austen en su juventud

Orgullo y prejuicio, Jane Austen
Las primeras obras burlescas y rebeldes de Jane Austen, protagonizadas por mujeres poco convencionales, anticiparon el estilo de Orgullo y prejuicio

El ambiente creativo surgía en el entorno familiar. Entre 1782 y 1789, se organizaban teatrillos en Steventon, sobre todo comedias en las que participaban los hermanos y Eliza de Feuillide, prima de Austen con reconocido cosmopolitismo.

Durante estos años, Austen se ejercitó en el teatro, la parodia y el humor satírico, adquiriendo soltura para el diálogo y la ironía. Entre 1787 y 1793, escribió sus primeras piezas —textos burlescos y rebeldes, protagonizados por mujeres poco convencionales—, anticipando el estilo que más tarde se vería en Orgullo y prejuicio.

Según la revista National Geographic, Steventon fue para Austen un auténtico “campo de pruebas literario”, donde la observación de las relaciones sociales y las dinámicas familiares cimentó su mirada crítica y su voz narrativa.

Jane Austen
Según National Geographic, Jane Austen transformó su entorno rural y familiar en un auténtico laboratorio literario, alejándose de la imagen de escritora solitaria

La energía y creatividad de su juventud muestran que los estereotipos sobre su carácter no hacen justicia a su verdadera sensibilidad ni a la manera en la que supo retratar las emociones humanas en su obra, señala la revista National Geographic.

El acceso a una biblioteca variada y el estímulo constante de su entorno familiar resultaron determinantes para que Austen desarrollara una perspectiva literaria propia y una capacidad de análisis poco común en su tiempo.

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