Historias

Un libro médico del siglo XVI revela cómo se trataba la calvicie con métodos extremos

Un hallazgo histórico permite asomarse a las prácticas médicas del Renacimiento y descubrir hasta dónde llegaban los europeos en su búsqueda por la salud y el bienestar

Guardar
Las fuentes visuales del siglo
Las fuentes visuales del siglo XVI destacan la importancia del cuidado capilar, como lavarlo, peinarlo o cortarlo, para los regímenes de salud renacentistas más amplios, que se centraban en las funciones depurativas de la sudoración, el lavado, las ventosas y los masajes, así como en su importancia para el mantenimiento del equilibrio de los flujos corporales. Hans Wertinger, La Casa de Baños , Landshut, ca. 1516/25. © Germanisches Nationalmuseum Nuremberg, Gm2300. Foto: Monika Runge.

Un análisis científico confirmó que, hace 500 años, personas en Europa aplicaron recetas médicas que incluían el uso de heces humanas y otros ingredientes inusuales para tratar la calvicie y otras dolencias. La investigación, realizada en el Reino Unido, examinó libros médicos del siglo XVI conservados en la Universidad de Manchester.

El estudio identificó rastros de sustancias como saliva, plantas y restos biológicos en las páginas, lo que demuestra la aplicación práctica de estos tratamientos.

El trabajo se centró en dos manuales editados en 1531 por el médico Bartholomäus Vogtherr. Los textos detallaban fórmulas para afecciones comunes, entre ellas, la caída del cabello y enfermedades bucales.

Las evidencias encontradas, difundidas por O’ Globo, revelan que los lectores siguieron las indicaciones originales, utilizando ingredientes como fezes, cabezas de lagarto pulverizadas y dientes de hipopótamo.

Una MSI tomada con un
Una MSI tomada con un filtro verde de paso largo LP515 a una longitud de onda de 450 nm de la contraportada de la copia de Rylands de las recetas de Vogtherr reveló una receta manuscrita para el tratamiento de urolitos y úlceras en la parte superior de la página. Imagen proporcionada por el Instituto de Investigación y Biblioteca John Rylands de la Universidad de Manchester.

El hallazgo proporciona información sobre las prácticas médicas cotidianas y la búsqueda de soluciones para problemas de salud en la Europa renacentista. Los métodos utilizados por los investigadores permitieron detectar proteínas asociadas a los ingredientes mencionados en las recetas.

Análisis proteómico en manuscritos renacentistas

De acuerdo con información de O’ Globo, el estudio empleó una técnica de análisis proteómico para identificar rastros biológicos en los libros. Los científicos extrajeron proteínas de las páginas utilizando tiras plásticas, sin dañar el material original. Posteriormente, aplicaron espectrometría de masa para determinar la composición de las cadenas de aminoácidos presentes.

Según el coautor Gleb Zilberstein, citado por la publicación, los resultados incluyeron restos de sudor, saliva y contaminantes ambientales. El equipo secuenció ciento once proteínas en total, lo que permitió asociar ingredientes específicos con recetas concretas.

La investigación confirmó la presencia de proteínas compatibles con heces humanas en páginas que recomendaban lavar la cabeza con este material para evitar la caída del cabello. También se detectaron rastros de plantas como faia europea, agrión y alecrim, utilizados para fortalecer el cabello y la barba.

Esta xilografía de Augsburgo del
Esta xilografía de Augsburgo del siglo XV muestra una representación alegórica de la botica, destacando la fusión de las esferas del aprendizaje académico, práctico y religioso asociadas con la artesanía médica, el conocimiento natural y la materia médica. © Wellcome Collection.

Recetas inusuales y creencias médicas de la época

El análisis reveló la existencia de otras prácticas poco convencionales. Los científicos hallaron evidencias de cabezas de lagarto pulverizadas, recomendadas en el siglo XVI para prevenir la calvicie. Además, identificaron proteínas compatibles con dientes de hipopótamo en secciones dedicadas a problemas bucales, como aftas y dientes oscurecidos.

Según O Globo, los europeos de la época atribuían a los dientes de hipopótamo propiedades terapéuticas. Se creía que estos ingredientes podían curar mal aliento, dolores dentales y cálculos renales. El estudio respalda la idea de que muchas de estas recetas no solo se documentaron, sino que también se pusieron en práctica.

El trabajo, publicado en la revista American Historical Review, ilustra la naturaleza experimental y empírica de la medicina doméstica durante el Renacimiento. Los investigadores consideran que la aplicación de métodos científicos modernos ayuda a contextualizar las experiencias de quienes buscaron alivio para sus dolencias a través de estos remedios.

Perspectivas para futuras investigaciones

Los responsables del estudio planean ampliar el análisis a otros textos históricos de distintas regiones y épocas. El objetivo radica en comprender mejor la evolución de los tratamientos médicos y la relación entre las prácticas cotidianas y el conocimiento científico disponible en cada momento.

La portada de esta colección
La portada de esta colección de recetas médicas muestra una de las representaciones más emblemáticas de la inversión de mujeres y hombres en los ensayos de recetas en la Alemania moderna temprana. Biblioteca e Instituto de Investigación John Rylands (JRRIL), Universidad de Manchester, Colección impresa médica (anterior a 1701) 2535. Imagen proporcionada por Biblioteca e Instituto de Investigación John Rylands, Universidad de Manchester.

Además, el equipo busca, a largo plazo, identificar a los lectores individuales mediante el estudio de sus perfiles proteómicos. Esta técnica podría aportar datos sobre la circulación de los libros y el impacto de la medicina doméstica en la vida diaria de las personas.

La investigación también destaca la importancia de conservar y examinar documentos antiguos para reconstruir la historia de la medicina. El hallazgo de proteínas específicas en los manuscritos demuestra que la interacción entre texto y usuario dejó huellas materiales detectables siglos después.

El estudio brinda una visión concreta sobre los límites y la creatividad de quienes enfrentaron problemas de salud sin los recursos actuales. La experimentación con ingredientes poco comunes refleja la desesperación y la búsqueda constante de soluciones, incluso cuando los remedios parecían extremos.

La medicina renacentista muestra cómo el conocimiento, la cultura y la necesidad influyeron en los tratamientos empleados por la población. Los resultados del análisis proteómico abren nuevas líneas de investigación para entender cómo evolucionaron las prácticas médicas y las creencias sobre la salud en Europa.

Temas Relacionados

Medicina renacentistaTratamientos médicosAnálisis proteómicoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El terror en la nieve: así operó el asesino de niños que paralizó a una comunidad entera en los años 70

Cuatro menores desaparecieron en barrios residenciales durante dos inviernos consecutivos y fueron hallados sin vida días después; la investigación movilizó a cientos de agentes, sembró miedo entre las familias y dejó una herida abierta que aún espera respuestas

El terror en la nieve:

La historia detrás del mechón de Elvis Presley que rompió todos los récords en una subasta

Más de dos décadas después de aquel hito, el episodio sigue funcionando como una referencia para medir el valor simbólico que conservan los grandes íconos de la cultura popular

La historia detrás del mechón

La vuelta al mundo en 72 días: de una apuesta periodística en la hazaña de una mujer que desafió los prejuicios del siglo XIX

La periodista Nellie Bly partió sola desde Nueva York el 14 de noviembre de 1889 y regresó 72 días después, el 25 de enero de 1890, luego de circunnavegar el planeta, demostrando que una mujer podía lograr un desafío épico

La vuelta al mundo en

“La mayor estupidez que hice en mi vida”: cuando Paul McCartney fue deportado de Japón porque le hallaron 219 gramos de marihuana

En enero de 1980, el ex Beatle, con su grupo Wings, iba a dar once conciertos pero una revisión en el aeropuerto de Narita determinó que el músico fuera detenido por posesión de narcóticos en su valija

“La mayor estupidez que hice

“Ustedes son estúpidos y ciegos”: el día que la justicia condenó a Charles Manson y a su “familia” por sus brutales asesinatos

Después de un proceso de más de nueve meses, el 25 de enero de 1971 un tribunal de Los Ángeles condenó a muerte a los cinco miembros del clan por los asesinatos de siete personas en apenas dos noches. No fueron ejecutados porque poco después California abolió la pena de muerte. Las actitudes escandalosas del líder y sus seguidores durante el juicio y los diferentes caminos que siguieron en la cárcel

“Ustedes son estúpidos y ciegos”:
DEPORTES
De héroe en el Mundial

De héroe en el Mundial de Rugby a referente en el bienestar mental: la nueva vida de Jonny Wilkinson tras su retiro

Negociaciones contrarreloj para sumar refuerzos y 14 salidas: Boca Juniors inicia su año con la mirada puesta en la Copa Libertadores

La Fórmula 1 arranca una nueva era: los cinco cambios claves y todo lo que hay que saber de los tests en Barcelona

Tras la derrota de Racing, Belgrano le ganó 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el inicio del Torneo Apertura

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

TELESHOW
Juan José Campanella y el

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

La nueva vida de Matías Alé tras radicarse en Mar del Plata: “Tengo muchas ganas de ser papá”

Andrés Calamaro y su esposa disfrutan de Punta del Este: caminatas y relax para recargar energías

El insólito comentario de Miguel Ángel Rodríguez sobre Sofía Gonet y Mernuel en MasterChef: “Para mí ya habían... sarangandanga”

Tras el reclamó de Wanda Nara a Maxi López por un diamante, el exfutbolista confesó cuántos regalos recibió de ella

INFOBAE AMÉRICA

Los presos políticos que la

Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar en Nicaragua

El barrio Marconi de Montevideo, una zona marcada por las balaceras entre bandas que imponen su poder a los tiros

“Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder

El terror en la nieve: así operó el asesino de niños que paralizó a una comunidad entera en los años 70