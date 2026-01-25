Un libro médico del siglo XVI revela cómo se trataba la calvicie con métodos extremos

Las fuentes visuales del siglo XVI destacan la importancia del cuidado capilar, como lavarlo, peinarlo o cortarlo, para los regímenes de salud renacentistas más amplios, que se centraban en las funciones depurativas de la sudoración, el lavado, las ventosas y los masajes, así como en su importancia para el mantenimiento del equilibrio de los flujos corporales. Hans Wertinger, La Casa de Baños , Landshut, ca. 1516/25. © Germanisches Nationalmuseum Nuremberg, Gm2300. Foto: Monika Runge.

Un análisis científico confirmó que, hace 500 años, personas en Europa aplicaron recetas médicas que incluían el uso de heces humanas y otros ingredientes inusuales para tratar la calvicie y otras dolencias. La investigación, realizada en el Reino Unido, examinó libros médicos del siglo XVI conservados en la Universidad de Manchester.

El estudio identificó rastros de sustancias como saliva, plantas y restos biológicos en las páginas, lo que demuestra la aplicación práctica de estos tratamientos.

El trabajo se centró en dos manuales editados en 1531 por el médico Bartholomäus Vogtherr. Los textos detallaban fórmulas para afecciones comunes, entre ellas, la caída del cabello y enfermedades bucales.

Las evidencias encontradas, difundidas por O’ Globo, revelan que los lectores siguieron las indicaciones originales, utilizando ingredientes como fezes, cabezas de lagarto pulverizadas y dientes de hipopótamo.

Una MSI tomada con un filtro verde de paso largo LP515 a una longitud de onda de 450 nm de la contraportada de la copia de Rylands de las recetas de Vogtherr reveló una receta manuscrita para el tratamiento de urolitos y úlceras en la parte superior de la página. Imagen proporcionada por el Instituto de Investigación y Biblioteca John Rylands de la Universidad de Manchester.

El hallazgo proporciona información sobre las prácticas médicas cotidianas y la búsqueda de soluciones para problemas de salud en la Europa renacentista. Los métodos utilizados por los investigadores permitieron detectar proteínas asociadas a los ingredientes mencionados en las recetas.

Análisis proteómico en manuscritos renacentistas

De acuerdo con información de O’ Globo, el estudio empleó una técnica de análisis proteómico para identificar rastros biológicos en los libros. Los científicos extrajeron proteínas de las páginas utilizando tiras plásticas, sin dañar el material original. Posteriormente, aplicaron espectrometría de masa para determinar la composición de las cadenas de aminoácidos presentes.

Según el coautor Gleb Zilberstein, citado por la publicación, los resultados incluyeron restos de sudor, saliva y contaminantes ambientales. El equipo secuenció ciento once proteínas en total, lo que permitió asociar ingredientes específicos con recetas concretas.

La investigación confirmó la presencia de proteínas compatibles con heces humanas en páginas que recomendaban lavar la cabeza con este material para evitar la caída del cabello. También se detectaron rastros de plantas como faia europea, agrión y alecrim, utilizados para fortalecer el cabello y la barba.

Esta xilografía de Augsburgo del siglo XV muestra una representación alegórica de la botica, destacando la fusión de las esferas del aprendizaje académico, práctico y religioso asociadas con la artesanía médica, el conocimiento natural y la materia médica. © Wellcome Collection.

Recetas inusuales y creencias médicas de la época

El análisis reveló la existencia de otras prácticas poco convencionales. Los científicos hallaron evidencias de cabezas de lagarto pulverizadas, recomendadas en el siglo XVI para prevenir la calvicie. Además, identificaron proteínas compatibles con dientes de hipopótamo en secciones dedicadas a problemas bucales, como aftas y dientes oscurecidos.

Según O Globo, los europeos de la época atribuían a los dientes de hipopótamo propiedades terapéuticas. Se creía que estos ingredientes podían curar mal aliento, dolores dentales y cálculos renales. El estudio respalda la idea de que muchas de estas recetas no solo se documentaron, sino que también se pusieron en práctica.

El trabajo, publicado en la revista American Historical Review, ilustra la naturaleza experimental y empírica de la medicina doméstica durante el Renacimiento. Los investigadores consideran que la aplicación de métodos científicos modernos ayuda a contextualizar las experiencias de quienes buscaron alivio para sus dolencias a través de estos remedios.

Perspectivas para futuras investigaciones

Los responsables del estudio planean ampliar el análisis a otros textos históricos de distintas regiones y épocas. El objetivo radica en comprender mejor la evolución de los tratamientos médicos y la relación entre las prácticas cotidianas y el conocimiento científico disponible en cada momento.

La portada de esta colección de recetas médicas muestra una de las representaciones más emblemáticas de la inversión de mujeres y hombres en los ensayos de recetas en la Alemania moderna temprana. Biblioteca e Instituto de Investigación John Rylands (JRRIL), Universidad de Manchester, Colección impresa médica (anterior a 1701) 2535. Imagen proporcionada por Biblioteca e Instituto de Investigación John Rylands, Universidad de Manchester.

Además, el equipo busca, a largo plazo, identificar a los lectores individuales mediante el estudio de sus perfiles proteómicos. Esta técnica podría aportar datos sobre la circulación de los libros y el impacto de la medicina doméstica en la vida diaria de las personas.

La investigación también destaca la importancia de conservar y examinar documentos antiguos para reconstruir la historia de la medicina. El hallazgo de proteínas específicas en los manuscritos demuestra que la interacción entre texto y usuario dejó huellas materiales detectables siglos después.

El estudio brinda una visión concreta sobre los límites y la creatividad de quienes enfrentaron problemas de salud sin los recursos actuales. La experimentación con ingredientes poco comunes refleja la desesperación y la búsqueda constante de soluciones, incluso cuando los remedios parecían extremos.

La medicina renacentista muestra cómo el conocimiento, la cultura y la necesidad influyeron en los tratamientos empleados por la población. Los resultados del análisis proteómico abren nuevas líneas de investigación para entender cómo evolucionaron las prácticas médicas y las creencias sobre la salud en Europa.