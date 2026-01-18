Sobrevivió a una avalancha en los Alpes y meses después descubrieron que los sudokus le provocaban convulsiones

Un joven alemán desarrolla epilepsia reflejo y convulsiones tras sobrevivir a una avalancha con hipoxia cerebral (Freepik)

Un hombre de 25 años en Alemania desarrolló convulsiones focales tras sobrevivir a una avalancha durante un viaje de esquí en noviembre de 2008. El accidente ocurrió en los Alpes, donde quedó enterrado bajo la nieve durante 15 minutos. Durante ese tiempo, su cuerpo experimentó hipoxia, es decir, una falta de oxígeno que afectó tejidos vitales. Tras ser rescatado por un amigo que realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, el joven fue trasladado a un hospital y recibió atención médica especializada.

En los días posteriores al accidente, el paciente presentó movimientos involuntarios en las piernas al caminar y en la boca al hablar, aunque no en los brazos. Estos síntomas se relacionaron con el daño causado por la hipoxia cerebral. Luego de recibir tratamiento en el hospital, fue derivado a un centro de rehabilitación para continuar su recuperación.

La hipoxia sufrida durante la avalancha en los Alpes provocó daño cerebral que desencadenó epilepsia reflejo en el paciente (Wikipedia)

Sudokus y convulsiones: inicio de los episodios

En la clínica de rehabilitación, el paciente retomó una actividad habitual para él antes del accidente: resolver sudokus. Durante la resolución de uno de estos rompecabezas, experimentó sacudidas repetidas en el brazo izquierdo.

El episodio cesó de inmediato al dejar el juego. Según el neurólogo Berend Feddersen, de la Universidad de Múnich, este comportamiento llamó la atención del equipo médico, que decidió profundizar en el caso.

De acuerdo con un reporte citado por Live Science, los médicos realizaron un electroencefalograma para analizar la actividad cerebral. El estudio mostró un patrón de convulsión en la región centroparietal derecha del cerebro, donde se originaban los episodios. Una resonancia magnética convencional no reveló lesiones visibles ni anomalías estructurales.

El caso revela que resolver sudokus y actividades con procesamiento visual complejo pueden inducir convulsiones tras daño cerebral por falta de oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas neurológicas y diagnóstico

El equipo recurrió a una resonancia funcional (fMRI) mientras el paciente resolvía un sudoku. Observaron una activación generalizada del cerebro, pero la corteza centroparietal mostró una actividad especialmente intensa.

Mediante imágenes de difusión, los especialistas detectaron una reducción de fibras inhibitorias en esa zona. La pérdida de estas fibras provocó un aumento de la actividad nerviosa hacia el brazo izquierdo, lo que explicaba las convulsiones.

El electroencefalograma mostró convulsiones originándose en la región centroparietal derecha del cerebro durante la resolución de sudokus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe médico, el daño provocado por la hipoxia durante la avalancha constituyó la causa más probable de esa vulnerabilidad cerebral. El diagnóstico final fue epilepsia reflejo, un tipo de epilepsia en la que ciertos estímulos desencadenan las convulsiones. En este caso, la visualización de imágenes tridimensionales, como las que exige el sudoku, provocaba el inicio de los episodios.

El paciente no sufrió convulsiones al leer, escribir o realizar cálculos simples. Sin embargo, tareas visuales similares, como ordenar números al azar, también provocaron síntomas. Los médicos lograron inducir convulsiones con otras actividades que requerían procesamiento espacial complejo.

El paciente permaneció cinco años sin convulsiones gracias al tratamiento antiepiléptico y la fisioterapia tras su diagnóstico de epilepsia reflejo (LaSexta)

Tratamiento y evolución del paciente

El paciente recibió medicación antiepiléptica y, según el reporte de Live Science, permaneció más de cinco años libre de convulsiones. Además, la fisioterapia ayudó a reducir los movimientos involuntarios en las piernas y la boca. Como medida preventiva, el joven evitó los sudokus y otras actividades que pudieran desencadenar los episodios.

El caso destaca porque, según las estadísticas, cerca del 3,8% de la población desarrolla epilepsia a lo largo de su vida, y entre un 4% y 7% de estos pacientes experimentan epilepsias reflejo. Sin embargo, la literatura médica no había registrado hasta entonces convulsiones provocadas por sudokus.

Estudios previos identificaron juegos visuales y de lógica, como Zipai y Mah-Jong, como desencadenantes de epilepsia reflejo en otras poblaciones (The Hospital for Sick Children SickKids)

Otros casos y contexto médico

De acuerdo con Live Science, existen antecedentes de epilepsia reflejo causados por juegos de lógica o visuales. En 2015, médicos chinos describieron cinco casos de hombres que sufrían convulsiones al jugar Zipai, un juego tradicional de cartas.

Al evitar este juego, los episodios cesaron. En enero de 2025, médicos en Taiwán publicaron un informe sobre 30 personas con epilepsia reflejo desencadenada por el Mah-Jong.

La epilepsia reflejo denominada “inducción praxis” suele relacionarse con actividades que requieren coordinación visual y motora, como armar rompecabezas, jugar ajedrez o cartas. Estos estímulos activan regiones cerebrales específicas, facilitando la aparición de convulsiones en personas predispuestas.

La importancia de la atención médica rápida tras episodios de hipoxia se destaca para evitar secuelas neurológicas y mejorar la calidad de vida Foto: Freepik

El caso del joven alemán aporta un ejemplo inusual de cómo daños cerebrales por falta de oxígeno pueden alterar circuitos neuronales y hacer que tareas cotidianas, como los sudokus, tengan efectos inesperados. La medicina sigue investigando las causas y mecanismos de estas respuestas atípicas del cerebro.

El caso subraya la importancia de la atención médica rápida tras accidentes con riesgo de hipoxia. Las consecuencias neurológicas pueden variar y, en situaciones poco frecuentes, derivar en condiciones como la epilepsia reflejo. El seguimiento médico especializado y la adaptación de rutinas son claves para la calidad de vida de los pacientes afectados.