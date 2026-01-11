Espana agencias

Dos esquiadores mueren este domingo en los Alpes franceses tras otros tres el sábado

Guardar

París, 11 ene (EFE).- Dos esquiadores murieron este domingo en los Alpes franceses a causa de aludes cuando se encontraban en el exterior de las pistas de las estaciones de Courchevel y La Plagne, después de los tres que habían perdido la vida el sábado en parecidas circunstancias.

De acuerdo con las informaciones dadas por las estaciones, en La Plagne fue un hombre de nacionalidad británica de 50 años el que murió a primera hora de la tarde por una avalancha que movilizó a 52 rescatistas que cuando lo desenterraron de 2,5 metros de nieve no pudieron hacer nada para reanimarlo.

En Courchevel, el cuerpo de otro esquiador fue recuperado bajo un alud por la mañana, sin que la estación diera otros detalles del suceso.

También este domingo tres esquiadores fuera de pistas se vieron arrastrados por dos avalanchas en dos en Orelle y uno en Tignes. Dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, mientras el tercero salió indemne.

El sábado tres más fallecieron cuando esquiaban fuera de pistas, dos en Val d'Isère y el tercero en Arêches Beaufort, donde una mujer que le acompañaba pudo ser rescatada con vida y hospitalizada en estado grave.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Saboya, donde se encuentran una parte importante de las estaciones de esquí francesas de los Alpes, había lanzado un mensaje de alerta poco después de mediodía en su cuenta de X al señalar que los servicios de rescate habían intervenido en la primera parte del día en seis avalanchas.

"El manto de nieve es inestable y el riesgo de avalancha es grande en todos los macizos hoy y en los próximos días", subrayó la Prefectura, que aprovechó para recordar los riesgos de esquiar fuera de pistas en esas condiciones.

El riesgo de aludes era en buena parte de los macizos alpinos del norte de la cordillera en Francia de nivel 4 en una escala de 0 a 5. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alicia García defiende el "firme control" del PP al Gobierno desde la Cámara Alta: "El Senado no ha agachado la cabeza"

Alicia García subraya la labor de la bancada opositora en la Cámara Alta al asegurar que vigilan de cerca al Ejecutivo de Sánchez, reclamando la necesidad de un recambio político para restaurar la ética pública y el equilibrio institucional

Alicia García defiende el "firme

Iñigo Pérez: "Tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera"

Infobae

Valjent: "Es complicado entender el penalti, el árbitro no me lo ha explicado"

Infobae

Arrasate: "El penalti de Valjent a De Frutos no se pita hoy a las ocho en Arabia"

Infobae

1-4. Martinelli se reivindica en la FA Cup

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da un plazo

El Supremo da un plazo de cinco días a Ábalos y Koldo para pagar una fianza de 60.000 euros: si no la abonan se enfrentarán al embargo de sus bienes

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

ECONOMÍA

Obras sin necesidad de votación

Obras sin necesidad de votación en la comunidad: la Ley de Propiedad Horizontal obliga a adaptar los edificios cuando hay vecinos mayores o con discapacidad

Condenado a un año de cárcel por estafar a un hombre con el alquiler de un piso fantasma

El Supremo avala el despido de un vigilante que permitió la entrada irregular de ocho personas a un Osasuna-Real Madrid: al siguiente partido se presentaron 40 aficionados preguntando por él

Los autónomos denuncian que 6 de cada 10 solicitudes de paro son rechazadas: “El sistema de protección es un fiasco”

Estos son los requisitos indispensables para pedir una incapacidad permanente en 2026, según un abogado: “Si no cumples uno de ellos no te la dan”

DEPORTES

Los números que han provocado

Los números que han provocado la destitución de Xabi Alonso eran los mismos de Hansi Flick la temporada pasada

El millonario patrimonio de Xabi Alonso que lo ampara tras su destitución en el Real Madrid: el sueldo que deja y sus múltiples propiedades

Álvaro Arbeloa, el amigo de Xabi Alonso que tiene la misión de sustituirle como nuevo entrenador del Madrid: el espartano que viene del Castilla

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El extenista Pat Cash habla sobre los cambios de entrenador: “Los jugadores se deshacen de ellos por unos dólares”