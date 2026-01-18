Historias

La batalla por el apellido: por qué millones de mujeres aún renuncian a su nombre al casarse

Entre tradición, presión social y trabas legales, el cambio de apellido sigue borrando identidades, complicando trámites y afectando carreras profesionales, pese a más de un siglo de luchas por la autonomía femenina

En 1856, Lucy Stone llegó a un hotel de Dayton, Ohio, y firmó el registro con su apellido de soltera, ignorando el de su esposo, Henry Blackwell. Su gesto causó asombro y molestia en la prensa local. El editor del Dayton Journal expresó su indignación y cuestionó los derechos de Blackwell, aludiendo al escándalo que provocaba ver a una mujer rebelarse contra las normas sociales. Ese acto marcó un hito en la lucha por la autonomía femenina y abrió una puerta para que otras mujeres defendieran su identidad tras el matrimonio.

Hoy, el debate sobre el apellido de soltera sigue vigente en Estados Unidos. La mayoría de las mujeres heterosexuales decide adoptar el apellido del marido al casarse, pero un porcentaje significativo mantiene el nombre de nacimiento. Esta decisión, más allá de lo simbólico, refleja la tensión entre tradición, igualdad de género y derechos civiles.

Según datos del Pew Research Center, casi 80% de las novias heterosexuales eligió cambiar su apellido. La postura de Stone se consolidó como un lema del movimiento feminista y dio origen a la Lucy Stone League en 1921, que buscó informar a las mujeres que la ley no exigía renunciar a su apellido de nacimiento.

De acuerdo con la investigación de Luona Lin, difundida por Jstor Daily, la organización también impulsó acciones legales para garantizar el reconocimiento legal del nombre de soltera, involucrando figuras como Fannie Hurst, Anita Loos y Jane Grant.

El impacto legal y social del apellido en la identidad femenina

La Lucy Stone League surgió para combatir los obstáculos que enfrentaban las mujeres al ejercer derechos bajo su propio nombre, como votar o gestionar documentos legales. La Liga también promovió demandas contra organismos gubernamentales e inspiró a mujeres destacadas de la cultura y el periodismo estadounidense.

Aunque la organización se disolvió y resurgió en varias ocasiones a lo largo del siglo XX, nunca perdió relevancia: el uso del apellido de soltera siguió simbolizando la resistencia contra la subordinación legal y social de la mujer.

El debate cobra nueva fuerza en 2025. El Senado de Estados Unidos analiza la SAVE Act, una ley que exigiría a los votantes comprobantes de ciudadanía, un requisito que podría afectar a millones de mujeres sin acceso a documentos originales, como actas de nacimiento o pasaportes.

Según expertos citados por la JSTOR Daily, esta situación recuerda los motivos que impulsaron la creación de la Lucy Stone League: evitar la exclusión de las mujeres del sistema democrático.

Durante las décadas siguientes, la costumbre de adoptar el apellido del esposo persistió, aunque la segunda ola del feminismo en los años 70 promovió alternativas como el uso de apellidos dobles o el honorífico “Ms.”, que no revela estado civil. Investigaciones de Laurie K. Scheuble y David R. Johnson muestran que muchas mujeres optaron por utilizar el apellido de nacimiento en el trabajo y el de casada en la vida doméstica, generando confusión pero también visibilizando la tensión identitaria.

Tradición, celebridades y desafíos profesionales

El cambio de apellido también representa un desafío para las mujeres que construyeron una trayectoria pública con su nombre original. Celebridades como Jennifer Lopez, Beyoncé y Hillary Rodham Clinton adaptaron sus apellidos en distintos momentos de su carrera, bajo presiones sociales, políticas o personales. Según Unna Stannard, autora de Mrs Man, la práctica del cambio de apellido conserva raíces patriarcales, ya que la doctrina de la “coverture” en la ley inglesa negaba a las mujeres casadas una identidad legal propia.

El apellido de soltera no solo simboliza independencia. Su pérdida puede dificultar la trazabilidad de logros profesionales, especialmente en áreas académicas donde el nombre de nacimiento se asocia a publicaciones y trayectoria. Las mujeres que cambian su nombre corren el riesgo de que su trabajo desaparezca de registros y bases de datos, lo que afecta oportunidades laborales y reconocimientos.

El sitio Genealogy.com recopila estrategias para rastrear apellidos de soltera, evidenciando la magnitud del problema para la genealogía y la memoria histórica. Además, la práctica de mantener el apellido original permite preservar herencias étnicas y familiares, como en el caso de la artista Ruth Asawa o la autora Alice Walker.

