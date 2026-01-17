La mató y simuló que estaba viva: el terrible crimen de Sarah Henshaw que conmocionó al Reino Unido

La investigación forense y el análisis de registros telefónicos fueron decisivos para esclarecer el asesinato de Sarah Henshaw en Derbyshire, Reino Unido(Composición fotográfica)

Sarah Henshaw, de 31 años, murió la noche del 20 de junio de 2023 en Ilkeston, Derbyshire, Reino Unido. La policía halló su cuerpo cinco días después de su desaparición. El principal sospechoso, su expareja Darren Hall, fue detenido y juzgado por el crimen. Las autoridades reconstruyeron los hechos tras una investigación que combinó registros telefónicos, testimonios y pruebas forenses.

El incidente ocurrió en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Norman. Sarah y Hall discutieron poco después de que ella decidiera terminar la relación. Esa noche, Hall utilizó una llave antigua para entrar en la casa, donde se produjo un altercado. El caso generó conmoción en la comunidad local y atrajo la atención de medios nacionales.

La familia de Sarah Henshaw quedó devastada por la noticia. Amigos y allegados describieron a la joven como una persona alegre y solidaria. Las circunstancias y el motivo del ataque se convirtieron en el eje de la investigación policial.

El cuerpo de Sarah Henshaw fue hallado cinco días después de su desaparición en un área boscosa cerca de la carretera A617 (Facebook Shannaide Colebourne)

El rol de la expareja y la reconstrucción de los hechos

De acuerdo con Crime+Investigation, Hall les aseguró a sus amigos que Sarah se había marchado tras la discusión y afirmó no saber nada sobre su paradero. No denunció su desaparición ante la policía. En vez de buscar ayuda, se deshizo de pertenencias de la víctima, como su bata y sus zapatillas, arrojándolas a un contenedor.

Según los registros telefónicos analizados por los investigadores, Hall viajó en la madrugada del 21 de junio por la autopista M1 y se detuvo en la A617 durante nueve minutos. En ese lapso, la linterna del teléfono de Sarah se activó varias veces. Estas evidencias resultaron fundamentales para reconstruir los movimientos del sospechoso y vincularlo con la desaparición.

El 25 de junio, las autoridades localizaron el cuerpo de Sarah en un área boscosa cerca de la carretera, a cinco metros del asfalto. El estado de descomposición impedía una identificación inmediata, pero las pertenencias halladas confirmaron la identidad. Hall permaneció en silencio ante los investigadores, lo que incrementó las sospechas en su contra.

Darren Hall, expareja de la víctima, simuló que Sarah Henshaw seguía con vida y manipuló evidencia tras cometer el crimen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de una relación conflictiva

La relación entre Sarah Henshaw y Darren Hall comenzó en 2011. Ambos atravesaron varias rupturas y reconciliaciones hasta 2023. Según testigos citados por Crime+Investigation, la convivencia estuvo marcada por episodios de tensión y discusiones frecuentes.

Sarah le pidió a Hall que entregara la llave de su hogar en varias ocasiones. Él se negó y, finalmente, esa noche ella insistió en que se marchara. El tribunal evaluó pruebas forenses que indicaban la presencia de hematomas en el cuello de la víctima, compatibles con el uso de un cordón de bata. Para los jueces, este hallazgo constituyó un fuerte indicio de estrangulamiento.

La policía descartó la versión del sospechoso sobre una caída por las escaleras. Los peritajes no hallaron lesiones coherentes con ese relato. La fiscalía argumentó que el ataque fue intencional, resultado de una escalada de conflictos previos.

Durante la investigación policial, Hall envió mensajes desde el teléfono de Sarah e intentó dificultar su rastreo, agravando las sospechas en su contra – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación policial y juicio

La desaparición de Sarah desencadenó una búsqueda intensiva que incluyó rastreos, análisis de cámaras de seguridad y revisión de mensajes. Hall envió textos desde el teléfono de la víctima a sus amigas para simular que seguía con vida. También se deshizo del dispositivo en un intento de dificultar el rastreo.

Luego de tres días sin noticias, la policía forzó la entrada al domicilio de Sarah y arrestó a Hall el 23 de junio. Durante los interrogatorios, él aseguró desconocer el paradero de la joven y manifestó esperar que estuviera viva. Sin embargo, los datos telefónicos y las contradicciones en sus declaraciones lo complicaron.

En el juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Derby, Hall admitió haber abandonado el cuerpo, pero negó haber cometido el asesinato. El jurado consideró insuficientes sus explicaciones, valoró las pruebas presentadas y emitió un veredicto de culpabilidad.

La familia de Sarah Henshaw destacó su carácter generoso y solidario, y lamentó la pérdida que conmocionó a la comunidad de Ilkeston (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condena y repercusiones familiares

El juez Gross declaró: “Sea cual sea el motivo de su violencia en el dormitorio, usted la atacó y, aunque no se pudo demostrar con pruebas patológicas, es casi seguro que la estranguló”. Luego de poco más de cuatro horas de deliberación, Hall recibió una condena a cadena perpetua, con un mínimo de 17 años antes de poder solicitar la libertad condicional.

La familia de Sarah expresó su dolor y recordó su personalidad generosa. Su hermana Kelsie la definió como “embustera y traviesa”, y la madre afirmó que “todo lo que Sarah quería era estabilidad y establecerse con una pareja que la amara”. El caso puso en el centro del debate la problemática de la violencia de género y la importancia de actuar ante señales de peligro.

La investigación policial, la colaboración de peritos y la acción judicial resultaron claves para esclarecer un crimen que sacudió a la comunidad de Ilkeston y reavivó el reclamo por mayor protección a las víctimas de violencia doméstica. Las autoridades continúan trabajando para prevenir estos hechos y acompañar a las familias afectadas.