El juicio por el Caso Watergate: la férrea determinación de un juez y la investigación que derivó en la renuncia de Richard Nixon

Richard Nixon en el momento de la renuncia como presidente de los Estados Unidos (EFE)

El escándalo Watergate fue el principio del fin del gobierno del presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon. Todo comenzó con la detención de cinco individuos, conocidos luego como los “burglers”, en la sede del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), ubicada en el complejo Watergate, en Washington D. C., durante la madrugada del 17 de junio de 1972.

Cuatro de los detenidos habían estado involucrados previamente en actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra Fidel Castro en Cuba. Aunque la prensa los denominó “cubanos”, solo tres de ellos realmente tenían ese origen. El quinto arrestado, James W. McCord, Jr., se desempeñaba como jefe de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente (CREEP), presidido por John Mitchell, quien anteriormente había sido fiscal general de Nixon.

La noticia de la detención fue publicada al día siguiente por el Washington Post en un artículo firmado por Alfred E. Lewis. Al día siguiente escribieron una actualización Carl Bernstein y Bob Woodward. En aquel momento, Bernstein y Woodward no eran figuras reconocidas dentro del diario: uno se enfocaba en la política del estado de Virginia y el otro, recién incorporado al medio, cubría delitos menores.

El complejo Watergate en la actualidad (REUTERS)

Poco después de la detención, tanto Woodward y Bernstein como agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificaron a dos cómplices: E. Howard Hunt, Jr., ex alto funcionario de la CIA y recientemente incorporado al equipo de la Casa Blanca, y G. Gordon Liddy, antiguo agente del FBI que trabajaba como asesor legal para CREEP. En el momento del ingreso a Watergate, Liddy supervisaba otro intento de espionaje, esa vez dirigido al cuartel general de George S. McGovern, quien sería el candidato demócrata en las elecciones de 1972.

La primera reacción oficial del gobierno vino de parte del secretario de prensa presidencial, Ron Ziegler, quien afirmó que el presidente no haría comentarios sobre lo que describió como “un intento de robo de tercera categoría”. Los informes iniciales de la prensa, respaldados por una estrategia exitosa de relaciones públicas de la Casa Blanca, aseguraban que ni la administración de Nixon ni el comité de reelección tenían relación alguna con el incidente.

Mientras tanto, los implicados destruyeron pruebas, incluyendo equipos con los que realizaron el robo y un fajo de 13 billetes de 100 dólares con la numeración correlativa. Jeb Magruder, subdirector de CREEP, quemó las transcripciones de intervenciones telefónicas obtenidas en un ingreso anterior a las oficinas del DNC. El presidente, junto a su jefe de gabinete H. R. Haldeman y el asesor especial Charles Colson, difundió coartadas en Washington para protegerse. La Casa Blanca organizó la supuesta “desaparición” de Hunt, que en realidad nunca abandonó el país, como parte de un plan para que los implicados asumieran la culpa, presentándose como patriotas anticomunistas demasiado entusiasmados con esa causa.

La primera nota en el Washington Post firmada por Alfred E. Lewis

El 23 de junio de 1972, el presidente Nixon ordenó por conducto indirecto al FBI limitar su investigación. Más tarde, esa instrucción, revelada en las grabaciones secretas del despacho Oval conocidas como los “Nixon tapes”, se convertiría en la “prueba irrefutable” que demostró la implicación directa del presidente en el encubrimiento desde el inicio.

Durante la campaña electoral de 1972, Woodward y Bernstein recibieron filtraciones de un informante anónimo al que llamaban en esos días lejanos “Garganta Profunda”. Solo tres décadas después se supo que se trataba de W. Mark Felt, Sr., subdirector del FBI. Los periodistas difundieron una serie de exclusivas que evidenciaban la participación directa de allegados a Nixon en las actividades ilícitas, el financiamiento del espionaje mediante aportes de campaña ilegalmente blanqueados. En un artículo de tapa del 10 de octubre, revelaron que “el incidente de espionaje Watergate derivó de una campaña masiva de espionaje político y sabotaje realizada en nombre de la reelección del presidente Nixon y dirigida por funcionarios de la Casa Blanca”, como parte de “una estrategia básica del esfuerzo de reelección de Nixon”.

Pese a ello, la Casa Blanca logró presentar el trabajo de Woodward y Bernstein como la obsesión de un solo diario “liberal” que buscaba vengarse del presidente. Poco antes de las elecciones, la cadena CBS preparó un extenso reportaje televisivo en dos partes sobre los vínculos del escándalo con la Casa Blanca. Tras la emisión del primer segmento el 27 de octubre, Colson amenazó al presidente de CBS y la segunda parte fue recortada. Los periódicos afines a Nixon apenas mencionaron Watergate. Según una encuesta de Gallup previa a los comicios, la mayoría confiaba más en Nixon que en el candidato demócrata McGovern. Nixon fue reelegido con una mayoría abrumadora, ganando en todos los estados salvo Massachusetts y el Distrito de Columbia.

Material incautado en el momento de la detención de los que entraron a las oficinas del Partido Demócrata en Watergate

El juicio de los cinco detenidos y dos cómplices comenzó el 8 de enero de 1973, hace 53 años, en un tribunal federal menos de dos semanas antes de la segunda investidura presidencial de Nixon. La acusación, centrada en cargos de robo, conspiración y violación de las leyes federales sobre escuchas telefónicas, reflejaba el éxito de la Casa Blanca al contener la magnitud del escándalo. El juez John J. Sirica presidió el proceso y presionó a los acusados y testigos para que declararan sobre el involucramiento financiero e institucional de la Casa Blanca y del comité de reelección, aun cuando esos aspectos no formaban parte de la acusación formal.

Todos los acusados se declararon culpables, salvo Liddy y McCord, quienes fueron condenados a finales de enero. El tribunal fijó el 23 de marzo como fecha para dictar sentencia. Mientras tanto, el Senado aprobó con 77 votos a favor y ninguno en contra la creación de un comité especial de investigación sobre abusos en la campaña presidencial de 1972, presidido por el senador demócrata de Carolina del Norte Samuel J. Ervin, Jr. Ervin, de perfil conservador y reputación intachable, venía manifestando su oposición a la extensión extraordinaria de los poderes presidenciales bajo la administración Nixon, incluida la retención de fondos ya autorizados por el Congreso y la persistencia del bombardeo a Camboya después de acordarse un alto el fuego en la guerra de Vietnam.

A principios de marzo, durante las audiencias de confirmación en el Senado del nominado por Nixon para dirigir el FBI, L. Patrick Gray, se reveló que John Wesley Dean III, asesor legal de la Casa Blanca, había tenido acceso personal a la investigación del FBI sobre Watergate. Esa revelación fue seguida casi de inmediato por la negativa categórica del presidente, amparándose en el “privilegio ejecutivo”, a permitir que sus asesores comparecieran ante el Congreso. Ervin advirtió que, de mantenerse la negativa, emitiría órdenes de detención para obligar a los colaboradores de Nixon a testificar.

La tapa del Washington Post del 19 de junio de 1972. Las fotos de los detenidos y la firma de Bob Woodward y Carl Bernstein

Simultáneamente, el juez Sirica intentó utilizar las audiencias y las investigaciones del gran jurado para incentivar a los acusados a hablar con mayor sinceridad sobre la existencia de una conspiración más amplia. Consiguió su objetivo cuando McCord le entregó, antes de la sentencia, una carta en la que explicaba que los acusados habían sido presionados para declararse culpables y prestar falso testimonio sobre el involucramiento de superiores jerárquicos.

El 23 de marzo, Sirica leyó la carta en audiencia pública. Adoptó entonces la medida excepcional de imponer sentencias “provisionales” muy severas, pero dejó claro que reduciría las penas si los acusados colaboraban con el gran jurado reabierto o con las audiencias del Senado.

La intervención de Sirica fue determinante para romper el cerco del silencio en torno al caso. A partir de entonces, la prensa comenzó a revelar datos comprometedores: el posible involucramiento de Gray en el encubrimiento, el sabotaje a una elección democrática en Chile por parte de la multinacional ITT Corporation (entonces investigada por vínculos financieros con la Casa Blanca), y la supuesta interferencia de Mitchell en un caso de fraude bursátil de un donante de 250.000 dólares a la campaña de Nixon.

Un plano del lugar donde se cometieron los delitos por los que fueron juzgados los "plomeros" de la Casa Blanca

A mediados de abril, con Mitchell y otros altos funcionarios ante la perspectiva de ser imputados, el presidente anunció de manera nerviosa que su propio gobierno había concluido que “nadie en esta Administración, actualmente empleado, estuvo involucrado en este incidente tan extraño”.

El 17 de abril, el portavoz Ziegler declaró ante la prensa que todas las declaraciones previas de la Casa Blanca sobre Watergate quedaban “sin efecto”. Dos semanas después, el 30 de abril de 1973, Nixon realizó una alocución televisada en la que anunció la dimisión de Dean, de sus dos colaboradores más cercanos (Haldeman y John D. Ehrlichman) y del fiscal general Richard Kleindienst. Nixon sostuvo su inocencia y prometió cooperar con las investigaciones, aunque empleó un lenguaje legalista que insinuaba límites estrictos a esa colaboración.

Cuando el 17 de mayo comenzaron formalmente las audiencias del comité Ervin, la vida política estadounidense ya había cambiado: cada día surgían revelaciones sorprendentes sobre la corrupción en el centro mismo del poder, seguidas de protestas cada vez más endebles de inocencia desde el Despacho Oval.

Se destruyeron pruebas que comprometían al círculo de Richard Nixon en la irrupción en las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate

Las audiencias, televisadas en directo, llegaron a compararse en importancia y dramatismo con la Convención Constitucional de 1787, los debates Lincoln-Douglas de 1858 o la Conferencia de Paz de París de 1919-1920. Presididas por cuatro demócratas encabezados por Ervin y tres republicanos liderados por el vicepresidente Howard Baker, la cobertura televisiva inicial fue total en las tres grandes cadenas comerciales, aunque luego se adoptó un sistema rotatorio. Algunas emisoras del Servicio Público de Radiodifusión (PBS) continuaron transmitiendo las audiencias en directo o en diferido.

La repercusión social fue inmediata: la actividad en la Bolsa de Nueva York cayó, amas de casa amenazaron con no realizar tareas domésticas mientras durasen las audiencias, estudiantes universitarios y de secundaria se reunían frente a los televisores para presenciar lo que muchos describieron como un “ejemplo supremo del proceso democrático en acción”.

También hubo quejas. El fiscal especial Archibald Cox denunció la injusticia de lo que consideraba un “juicio mediático” de los principales implicados. Seguidores de programas de entretenimiento protestaron por la suspensión de sus emisiones favoritas. Pero, según estimaciones, unos 35 millones de estadounidenses siguieron las audiencias en algún momento.

Las audiencias trazaron un retrato meticuloso de una Casa Blanca carcomida por la paranoia y la corrupción, elaborado por un panel bipartidista con el respaldo de un equipo legal joven y brillante (entre ellos Hillary Rodham Clinton, que colaboró con el Comité Judicial de la Cámara durante las audiencias de impeachment). En 1969, el consejero de seguridad nacional Henry Kissinger había ordenado la intervención telefónica de sus propios colaboradores; en 1970, la Casa Blanca creó una red ilegal de lavado de dinero para financiar candidatos senatoriales afines; en 1971, tras la filtración de los “Papeles del Pentágono” por parte de Daniel Ellsberg, se institucionalizó lo que algunos definieron como una “cultura de ilegalidad”.

Una radio de transistores usado por los que entraron a las oficinas ubicadas en Watergate

Tom Charles Huston, un joven asesor, había recomendado un plan para ampliar drásticamente el espionaje interno ilegal, que fue aprobado y luego anulado por el presidente; sin embargo, una operación muy similar, conocida como los “Plomeros” por su misión de “tapar filtraciones”, se puso en marcha poco después.

Se descubrió que, durante la campaña de 1972, células de saboteadores idearon métodos para debilitar las campañas demócratas aparentando que los propios demócratas se saboteaban entre sí. Un aspecto destacado fue la comparecencia de jóvenes colaboradores de Nixon, quienes sorprendieron a los senadores al justificar una moralidad pragmática donde “el fin justifica los medios”. Otro eje fue el rastreo de los fondos ilegales que financiaron las operaciones clandestinas. A todo ello se sumaban las maniobras de la Casa Blanca para frenar la investigación del comité, la labor del gran jurado y del fiscal especial Cox.

La pregunta constitucional central fue planteada por el vicepresidente Baker: “¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo?”. Nixon insistió en que no sabía nada. Esa afirmación quedó en entredicho el 25 de junio de 1973, cuando Dean, en una declaración de casi siete horas ante el comité Ervin, implicó directamente al presidente en el escándalo y su encubrimiento, ante una audiencia televisiva masiva y tras cinco días de interrogatorio. Sin embargo, muchos recibieron la revelación con escepticismo, y la situación parecía estancarse en un enfrentamiento entre la palabra del presidente y la de un asesor.

El juez John Sirica estuvo al frente del proceso que comenzó en enero de 1973 por el espionaje cometido en Watergate (AP Photo)

El estancamiento se quebró el 16 de julio, cuando Alexander P. Butterfield, exmiembro del personal de la Casa Blanca, reveló que todas las conversaciones en las oficinas presidenciales habían sido grabadas. Tanto Cox como el comité Ervin solicitaron de inmediato las grabaciones clave. Nixon se negó a entregarlas, alegando privilegio ejecutivo y razones de seguridad nacional.

El juez Sirica ordenó la entrega de las cintas, fallo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones. Nixon ofreció en su lugar resúmenes escritos de las grabaciones, con la condición de que no se reclamaran más documentos. Cox rechazó la oferta y Nixon ordenó su destitución: tanto el fiscal general Elliot Richardson como el vicefiscal William D. Ruckelshaus renunciaron antes de cumplir la orden, y Cox fue finalmente despedido por el procurador general interino, Robert Bork. El episodio, conocido como la “Masacre del Sábado por la Noche”, provocó un clima de tensión sin precedentes: muchos funcionarios temieron incluso un golpe de Estado desde la Casa Blanca.

La presión social obligó a Nixon a entregar, el 23 de octubre, nueve cintas solicitadas por Sirica, aunque solo siete fueron entregadas y una de ellas presentaba un vacío inexplicable de 18 minutos y medio, que según un informe pericial no pudo haberse producido accidentalmente. El cúmulo de acusaciones precipitó, en mayo de 1974, la apertura de una investigación formal de impeachment por el Comité Judicial de la Cámara. El 20 de mayo, Sirica ordenó la entrega de nuevas cintas al sucesor de Cox, Leon Jaworski, y el 24 de julio la Corte Suprema resolvió por unanimidad que Nixon debía entregar las grabaciones. Entre el 27 y el 30 de julio el comité aprobó tres artículos de impeachment. El 5 de agosto, Nixon entregó transcripciones de tres cintas que lo implicaban directamente en el encubrimiento. Esos hechos provocaron la pérdida total de apoyo en el Congreso y, el 8 de agosto, Nixon anunció su dimisión por carecer de “una base política suficientemente sólida para gobernar”.

La renuncia de Nixon. El título del Washington Post

Nixon abandonó la presidencia al mediodía del 9 de agosto de 1974. El 8 de septiembre, el nuevo presidente, Gerald Ford, le concedió el perdón total e incondicional por cualquier delito que pudiera haber cometido como presidente. Ford había asumido la vicepresidencia en diciembre de 1973 tras la dimisión de Spiro T. Agnew por acusaciones de corrupción. El indulto a Nixon provocó que la aprobación de Ford, hasta entonces alta, se desplomara de manera inmediata.

Al cierre del ciclo, la desconfianza generalizada marcó el ánimo nacional: varios de los colaboradores más cercanos de Nixon terminaron en prisión. El caso Watergate abrió una brecha que el gobierno no pudo cerrar. Buena parte de la operación fue revelada en el juicio que comenzó hace exactamente 53 años.