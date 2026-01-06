Historias

Un sendero roto, un campamento abandonado y una búsqueda interminable: el enigma de la desaparición de Sandra Hughes en el corazón del bosque en California

La historia de la mujer experta en supervivencia de 54 años quedó marcada por señales confusas, testimonios dispersos y la incertidumbre persistente: su auto apareció chocado, pero de ella no hubo ningún rastro

Guardar
La desaparición de Sandra Hughes
La desaparición de Sandra Hughes en el Bosque Nacional Sierra de California mantiene en vilo a familiares y autoridades desde junio de 2020 (Departamento de Justicia del Estado de California)

A finales de junio de 2020, Sandra Hughes, de 54 años, desapareció en el Bosque Nacional Sierra, California, Estados Unidos. Tenía una experiencia notable en actividades al aire libre, por lo que su familia no esperaba contratiempos cuando les avisó que acamparía sola en el lugar. Los primeros días transcurrieron sin novedades, pero la inquietud creció cuando pasaron las horas y su teléfono permanecía inactivo, sin que ella respondiera los mensajes ni cumpliera su promesa de comunicarse.

Efectivos localizaron su campamento el 2 de julio. Documentos personales y datos de contacto facilitados en el lugar permitieron a los agentes notificar la emergencia a los familiares. El auto de Sandra, un Saab plateado, fue hallado poco después cerca del sendero Chiquito Creek. Presentaba señales de haber salido del camino y daños consistentes con un impacto a baja velocidad contra un árbol.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Madera, el vehículo se encontraba en un barranco, pero no se observaron restos biológicos ni evidencia clara de lesiones en el lugar. Los oficiales hallaron todas las pertenencias esenciales, incluidas identificaciones y equipo de campamento, lo que incrementó la incertidumbre respecto a su paradero.

El auto de Sandra Hughes
El auto de Sandra Hughes fue hallado chocado cerca del sendero Chiquito Creek, sin rastros de la mujer ni evidencia de lesiones (Departamento de Justicia del Estado de California)

Avistamientos y teorías en torno a la desaparición

De acuerdo con Crime and Investigation, los familiares de Sandra Hughes y las autoridades difundieron carteles de persona desaparecida en la región desde los primeros días de la búsqueda. Hughes, reconocida por su experiencia como guardabosques y su amor por la naturaleza, medía 1,60 metros y tenía ojos marrones. Su cabello, originalmente castaño, había sido teñido de azul antes de iniciar el viaje, detalle considerado relevante para su identificación.

De acuerdo con testimonios recabados por el sheriff, el 4 de julio, un grupo de excursionistas aseguró haber visto a una mujer descalza y con marcas en el rostro, cuya descripción coincidía con la de Sandra. Posteriormente, dos cazadores afirmaron haber observado a una mujer con las mismas características sentada junto a un árbol en la zona de Chiquito Creek, a principios de agosto. Ambos testigos coincidieron en que la mujer parecía más delgada que en las fotos difundidas.

Según las autoridades, ninguna de estas personas interactuó directamente con la mujer, aunque ofrecieron ayuda. La respuesta fue nula, lo que impidió confirmar la identidad en ese momento. Los agentes consideraron la posibilidad de un estado desorientado o confusión, posiblemente asociado con un accidente automovilístico reciente.

Las pertenencias esenciales de Sandra
Las pertenencias esenciales de Sandra Hughes, incluidos documentos y equipo de campamento, permanecieron intactos en el lugar del hallazgo (Departamento de Justicia del Estado de California)

A lo largo de las semanas siguientes, no surgieron nuevos indicios sólidos. Equipos de rescate intensificaron la búsqueda aérea y terrestre, pero no obtuvieron resultados. Pese a los esfuerzos de la comunidad y los familiares, Sandra Hughes permanecía desaparecida.

En julio de 2021, surgió un nuevo relato vinculado al caso. De acuerdo con el testimonio de la familia Gorba, un niño de tres años aseguró haber visto a una mujer tendida boca abajo en un prado del condado de Madera, cercano al pico Shuteye. Los padres no hallaron ningún cuerpo tras inspeccionar la zona, aunque la descripción del pequeño coincidía con la de Sandra. La Oficina del Sheriff investigó el lugar y no encontró evidencia adicional.

La difusión del caso se mantuvo porque la desaparición de Sandra Hughes recordó episodios previos, como el de Amy Lynn Bradley, desaparecida en un crucero en 1998 pese a su escasa experiencia en ese ambiente, o el de Claudia Lawrence, quien fue reportada desaparecida en 2009. Sin embargo, la diferencia radica en la pericia de Sandra en actividades al aire libre y su entrenamiento en supervivencia.

Testigos reportaron avistamientos de una
Testigos reportaron avistamientos de una mujer con características similares a Sandra Hughes en las semanas posteriores a su desaparición (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos de las autoridades de California, no se logró establecer si Hughes abandonó la zona por sus propios medios o si fue víctima de un hecho delictivo. La falta de evidencia material y la ausencia de testigos directos hacen que la investigación continúe abierta.

El caso sigue activo en la región y los familiares insisten en mantener viva la búsqueda de información. La Oficina del Sheriff del Condado de Madera solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en la zona en esas fechas y disponga de información relevante.

Hasta la fecha, Sandra Hughes continúa desaparecida, sin que se haya podido reconstruir los momentos que siguieron a la noche del 26 de junio de 2020. El misterio persiste en uno de los ambientes silvestres más extensos de California, donde ninguna hipótesis se descarta.

Temas Relacionados

DesapariciónSandra HughesOficina del Sheriff del Condado de MaderaBosque Nacional SierraPersona desaparecidaInvestigaciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

De la exclusión en los restaurantes al refugio de las heladerías: cómo las mujeres conquistaron su lugar en la mesa urbana en el siglo XIX

La apertura de nuevos espacios permitió a las estadounidenses ganar autonomía fuera del hogar. De desafiar costumbres a cambiar la historia social, este avance marcó el comienzo de una nueva era

De la exclusión en los

Del Pulitzer al mito de Orson Welles: la increíble historia de William Randolph Hearst, el magnate que inspiró a Hollywood con El ciudadano Kane

Su legado transformó la prensa y el debate público, rodeado de controversias y decisiones audaces que redefinieron el vínculo entre poder, medios y cultura. Cómo su huella permanece en la historia de la comunicación

Del Pulitzer al mito de

Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos

Usada desde la Antigüedad por su valor medicinal, religioso y simbólico, esta resina aromática —más preciada que el oro en algunos tiempos— revela por qué los Reyes Magos la ofrecieron como un obsequio clave al niño Jesús

Mirra: qué es, de dónde

La increíble historia de Amou Haji, el hombre que vivió más de 60 años sin bañarse

Entre polvo, rutinas fuera de toda lógica y un documental revelador, inspiró respeto, perplejidad y muchísima curiosidad por su singular forma de entender la vida, lejos de cualquier convencionalismo

La increíble historia de Amou

Al año y medio leía, a los once ingresó a Harvard y terminó en el anonimato: la extraordinaria vida de William James Sidis

Nació rodeado de expectativas, rompió todos los récords académicos y, tras una infancia bajo la mirada del mundo, eligió recorrer el resto de su vida lejos de cualquier reconocimiento

Al año y medio leía,
DEPORTES
Un club de Primera se

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

TELESHOW
Mario Massaccesi en Copenhague: canales,

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

Las fotos de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento de Lucas Blondel

La tajante respuesta de Marta Fort a su primo John por el legado de la empresa familiar: “Basta, chicos”

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Cómo es el principal laboratorio

Cómo es el principal laboratorio de innovación científica en Francia que busca transformar la vida cotidiana

De la exclusión en los restaurantes al refugio de las heladerías: cómo las mujeres conquistaron su lugar en la mesa urbana en el siglo XIX

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas