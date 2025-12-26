La mujer que logró salir de la pobreza gracias a una enfermedad que le deformó la cara y la convirtió en estrella de circo

Mary Ann Bevan antes y después de su enfermedad que le deformó el cuerpo

El eco de los pasos resuena bajo las luces mortecinas de Coney Island. Entre los gritos ahogados de los niños, Mary Ann Bevan avanza con la cabeza erguida, los hombros anchos y las manos deformadas por una enfermedad que le robó el rostro, pero jamás la dignidad. La mujer que la historia recordará como “la más fea del mundo” entra al escenario, sonríe y vende postales con su retrato a cambio de unas monedas.

En el condado de Kent, Inglaterra, la vida de Mary Ann Webster transcurrió sin sobresaltos durante sus primeros años. Nació el 20 de diciembre de 1874, séptima hija de una familia trabajadora, en una época en que los niños jugaban entre campos de trigo. Sus padres, orgullosos de su prole, celebraron el nacimiento de una niña “hermosa y robusta”.

Mary Ann creció entre las tareas domésticas y la escuela parroquial. Aprendió a leer, a sumar, a bordar y a soñar con un futuro mejor que el que ofrecían las fábricas de Londres a las jóvenes pobres. Su belleza no era extraordinaria, pero sí suficiente para destacar en los bailes de la zona y atraer las miradas de los muchachos del pueblo.

Mary Ann Bevan junto a sus tres hijos y su marido

La vida parecía avanzar hacia un destino previsible: el trabajo, el matrimonio y los hijos. En 1894, Mary Ann se graduó como enfermera, una profesión que comenzaba a abrirse a las mujeres y que le permitió mudarse a Londres. Allí, en el bullicio de una ciudad que crecía sobre los escombros de la Revolución Industrial, conoció a Thomas Bevan. Era un granjero de manos grandes y voz suave, diez años mayor que ella, dueño de una sonrisa franca. Se casaron en 1902 y se establecieron en una pequeña casa. Pronto llegaron los hijos: cuatro en total, dos varones y dos mujeres.

Durante más de una década, la vida de Mary Ann fue la de tantas otras mujeres de su tiempo: levantar a los niños al alba, preparar el desayuno, atender la huerta y consolar a los enfermos del pueblo. La felicidad, para ella, era una sucesión de días iguales.

El rostro que el espejo no devolvía

Poco después del nacimiento de su último hijo, la enfermedad irrumpió con la violencia de lo inexplicable. Al principio fue sólo un dolor sordo en las manos, una hinchazón en las articulaciones. Luego, la mandíbula comenzó a sobresalir, la frente se agrandó, la nariz se volvió ancha y tosca. Los pies y las manos crecían, las facciones se endurecían.

El espejo devolvía cada mañana un rostro distinto. Mary Ann evitaba mirarse, pero los vecinos no tardaron en notar el cambio. “¿Te sientes bien?”, preguntó una amiga del mercado un jueves lluvioso. Ella sonrió con dificultad. “Cansada, nada más”, respondió, ocultando el miedo que ya comenzaba a crecerle por dentro.

Mary Ann Bevan era presentada en los circos como "la mujer más fea del mundo"

La enfermedad tenía nombre, aunque Mary Ann no lo supo entonces: acromegalia. Era una dolencia rara, provocada por un tumor en la glándula pituitaria, que lleva al cuerpo a producir cantidades excesivas de hormona del crecimiento. En la Inglaterra de principios del siglo XX, era poco menos que una condena social y médica: no había tratamiento, ni cura, ni compasión.

“La acromegalia deforma más que el cuerpo: deforma la vida”, escribiría décadas después el médico Harvey Cushing, indignado por el destino de Mary Ann.

La viudez y la caída

En 1914, la tragedia se hizo total. Thomas Bevan murió repentinamente, dejando a Mary Ann sola con cuatro hijos pequeños y una enfermedad que avanzaba sin freno. El dinero se acabó pronto. Buscó trabajo como enfermera, pero las puertas se cerraron una tras otra: nadie quería a una mujer con un rostro “monstruoso” en los hospitales. Los niños, demasiado pequeños para entender, sufrían el desprecio de los vecinos.

Hubo noches en que Mary Ann durmió en iglesias, cubriéndose con mantas prestadas. Durante el día, recorría las granjas pidiendo empleo. Un patrón, cansado de su insistencia, le gritó: “Con esa cara sólo podrías ganar un concurso de feas”.

La frase, destinada a humillarla, fue el giro inesperado que determinó su vida.

Mary Ann Bevan, a principios del siglo XX (Wikipedia)

El circo como último refugio

En 1920, la prensa británica publicó un anuncio singular: “Busco mujer fea. Nada repulsivo, mutilado o desfigurado. Buen salario garantizado y compromiso prolongado para el candidato seleccionado. Enviar fotografía reciente”. El aviso, firmado por representantes del Barnum and Bailey Circus, era la puerta de entrada al mundo de los espectáculos de rarezas, un universo en el que la diferencia se convertía en espectáculo y el dolor en ganancia.

Mary Ann Bevan dudó durante semanas. ¿Era peor la humillación pública o el hambre de sus hijos? Finalmente, envió una fotografía tomada especialmente para la ocasión. Al poco tiempo, recibió la respuesta: el trabajo era suyo, y el salario, suficiente para garantizar una vida digna a su familia.

Antes de partir hacia Estados Unidos, participó en una feria local en Kent, donde ganó el título de “La mujer más hogareña”, venciendo a otras 250 mujeres. El certamen, que parecía un homenaje a la virtud doméstica, fue en realidad una cruel ironía: la prensa local la presentó como “La mujer más fea del país”.

—¿Por qué aceptas esto, Mary Ann? —le preguntó una antigua amiga de la infancia, horrorizada por el destino que había elegido. —Porque es lo único que me queda —respondió ella, con una mezcla de vergüenza y resignación.

Mary Ann Bevan fue estrella de los circos de Nueva York

América: la tierra prometida (y el infierno)

El viaje en barco hacia Nueva York fue largo y solitario. Mary Ann ocultó su rostro tanto como pudo durante la travesía. En el puerto, un agente del Barnum and Bailey Circus la esperaba con un contrato y una habitación de hotel. Al día siguiente, la llevaron a Coney Island, donde comenzaría su nueva vida como atracción central de la feria de rarezas.

El espectáculo se llamaba Dreamland y era una mezcla de maravilla y crueldad. Allí, Mary Ann Bevan compartió cartel con la mujer barbuda, el hombre más alto del mundo, la mujer con tres piernas y el niño sin brazos. El público pagaba por verlos, por reírse de ellos, por comprar postales y contar historias de terror a sus hijos.

El presentador la anunciaba cada noche con una voz estentórea: “Damas y caballeros, con ustedes, la mujer más fea del mundo. Acérquense, no tengan miedo. Es fea, sí, pero no muerde”.

En el camerino, Mary Ann se preparaba en silencio. Observaba sus manos hinchadas, se ajustaba el vestido sencillo y respiraba hondo antes de salir a escena. En los pasillos, los otros artistas la miraban con una mezcla de solidaridad y resignación.

—No estamos aquí porque queramos, sino porque no hay otro lugar para nosotros —le dijo una noche la mujer barbuda. —Al menos aquí nadie nos esconde —respondió Mary Ann, y ambas compartieron una carcajada amarga.

El trabajo en Coney Island era duro, pero bien pagado. Mary Ann Bevan ganaba lo suficiente para mantener a sus hijos, a quienes logró llevar a Nueva York poco después de su llegada. Vivían en un pequeño apartamento de Brooklyn, lejos del glamour y el ruido de Manhattan, pero juntos y a salvo del hambre.

El dinero no borró el dolor, pero permitió a Mary Ann educar a sus hijos, comprar ropa y enviar remesas a familiares en Inglaterra. En el escenario, vendía postales con su retrato y en la calle, evitaba las miradas burlonas.

Una foto de Mary Ann Bevan antes de sufrir la enfermedad que le deformó la cara

Algunos visitantes del parque le preguntaban: —¿No te duele que te miren así? —Lo único que me duele es no poder dar de comer a mis hijos —respondía, sin perder la calma.

La frase se convirtió en su escudo. Mary Ann repetía esas palabras como un mantra, recordándose a sí misma (y a los demás) que su sacrificio era un acto de amor, no de resignación.

La mirada médica: entre la compasión y el morbo

El caso de Mary Ann Bevan no pasó inadvertido entre los médicos de la época. El neurocirujano Harvey Cushing, pionero en el estudio de la acromegalia, la visitó en una de sus presentaciones y escribió una carta furiosa a la revista Time: “Esta desafortunada mujer que se exhibe en el espectáculo de Ringling Brothers tiene una historia que está lejos de provocar alegría. Ella, que antes era una joven vigorosa y atractiva, se ha convertido en víctima de una enfermedad conocida como acromegalia”.

—No soy un monstruo, ni una víctima. Soy una madre que hace lo que debe hacer —declaró a un periodista local. El reportero, sorprendido por su entereza, anotó la frase en su libreta y la usó como título de su crónica.

El segundo acto: amor y amistad bajo las carpas

A pesar de la crueldad del público, la vida en el circo tenía sus momentos de camaradería y ternura. Mary Ann forjó amistades profundas con otros artistas, compartió cenas, juegos de cartas y confidencias en los camerinos abarrotados. Aprendió a reírse de sí misma, a contar chistes sobre las miradas ajenas, a desafiar con ironía el desprecio.

En 1929, durante una gira por el Madison Square Garden, conoció a Andrew, el encargado de las jirafas. Era un hombre tímido, de manos callosas y ojos tristes. Comenzaron a verse fuera del trabajo, a pasear por los parques de Nueva York, a ir juntos al cine.

La relación con Andrew fue breve pero intensa. Él la acompañó en los peores días de la enfermedad, la defendió ante los comentarios crueles de algunos visitantes y la ayudó a redactar cartas para sus hijos, que ya eran adolescentes.

La enfermedad avanza: entre el dolor y la dignidad

La acromegalia no da tregua. Con los años, Mary Ann perdió la visión de un ojo, sufrió dolores insoportables en las articulaciones, vio cómo sus extremidades se volvían casi inútiles. Aun así, nunca dejó de trabajar. Siguió presentándose en el escenario hasta poco antes de su muerte.

La muerte llegó el 26 de diciembre de 1933, en Nueva York. Mary Ann Bevan tenía 59 años. Sus hijos cumplieron su último deseo: repatriaron el cuerpo a Inglaterra y lo enterraron en el cementerio Brockley and Ladywell, en el sureste de Londres. En la lápida, ningún epitafio recuerda la crueldad del espectáculo. Sólo el nombre, las fechas y el silencio de una vida vivida a contracorriente.