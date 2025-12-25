Olentzero, el carbonero mágico que reemplaza a Papá Noel en el País Vasco y revive su leyenda cada Navidad

La figura de Olentzero representa la tradición navideña vasca simbolizando siglos de leyendas y costumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 24 de diciembre, miles de niñas y niños en el País Vasco y Navarra esperaron con ilusión la llegada de Olentzero, el personaje entrañable que ocupa el lugar de Papá Noel en el colectivo vasco. Aunque comparte con Papá Noel la tarea de repartir regalos, es una figura única, con una historia que conecta la tradición navideña local con antiguos rituales, leyendas y folclore religioso.

Su presencia, además, es fundamental no solo en el interior del territorio vasco, sino también en la región vascofrancesa, donde cada año miles de familias mantienen viva esta costumbre ancestral.

Los orígenes de un carbonero mágico

A diferencia del tradicional Papá Noel de barba blanca y ropajes aterciopelados, Olentzero se representa como un carbonero que desciende de las montañas sobre su burro, repartiendo regalos entre los niños que han tenido un comportamiento ejemplar a lo largo del año. Su imagen es inconfundible: rostro tiznado por el carbón, un pañuelo anudado al cuello y unas alpargatas. Una canción popular lo describe como un “cabezón muy inteligente” (buru handia entendimentuz jantzia), amante de la buena mesa y la bebida, siempre dispuesto a compartir la alegría de la Navidad con quienes lo rodean.

Aunque hoy es habitual encontrar la figura de Olentzero en las calles de los pueblos vascos, su mito guarda múltiples capas de significado. Según varias hipótesis estudiadas por historiadores, su término tiene un origen debatido, según advierte National Geographic.

El sacerdote guipuzcoano Lope Martínez de Isasti argumentó ya en 1625 que la palabra podría derivar de onenzaro, que significa “tiempo de lo bueno” o “época de lo bueno”. Bajo esta teoría, Olentzero no sería realmente un personaje, sino una fecha concreta celebrada en la Nochebuena. Otras versiones, como la del antropólogo Julio Caro Baroja, plantean similitudes con el término francés oleries, referidas a canciones navideñas que comienzan por la letra O, de donde nacerían varias variantes como “onentzaro”, “olantz” y “onontzaro”, adaptadas según la zona.

Algunos investigadores rastrean la leyenda del personaje hasta la villa navarra de Lesaka, aunque la tradición se extendió rápidamente a todas las provincias vascas. Sus primeras apariciones parecen estar ligadas a rituales paganos en torno al fuego, característicos del solsticio de invierno. Allí, el nombre de Olentzero podría aludir al tronco encendido que debía arder en la hoguera hasta Nochevieja o incluso hasta el día de Reyes. La llegada del cristianismo transformó esos rituales en una celebración del nacimiento de Jesús, otorgándole el papel de mensajero navideño.

Durante el siglo XVIII, Olentzero era una figura temida que vigilaba el comportamiento infantil y castigaba a los niños desobedientes (foto: Wikipedia)

Entre la bondad y el temor: la evolución de Olentzero

La figura de Olentzero no siempre fue tan amigable como se la conoce actualmente, afriman los historiadores. Durante el siglo XVIII, este personaje provocaba auténtico terror en la infancia vasca. Lejos del mensajero bonachón que reparte obsequios, era descrito como un visitante temible que podía descender por la chimenea con una hoz para castigar a los niños desobedientes y que se mantenían despiertos la noche de Navidad.

En otras versiones de la leyenda, Olentzero estaba dotado de “365 ojos y orejas” que le permitían vigilar en todo momento el comportamiento de los más pequeños, convirtiéndolo en una especie de Gran Hermano de la Navidad vasca.

“En los primeros relatos, se mezcla la leyenda de un hombre bondadoso con el de una figura que aterroriza a los niños”, recoge el reportaje publicado por National Geographic. La historia de Olentzero no se entiende sin el contexto europeo de las celebraciones de San Nicolás, celebradas el 6 de diciembre, en las que era costumbre intercambiar regalos.

Así, el siglo XX terminó por transformar a este imponente carbonero en un símbolo entrañable de cariño, alegría y optimismo navideño, logrando que la infancia vasca lo recibiera cada año con verdadero entusiasmo.

Uno de los datos más curiosos es la aparición de Mari Domingi, apodada a menudo como la “mujer de Olentzero”. Aunque su rol no está del todo claro, suele representarse como fiel compañera del carbonero en las cabalgatas y celebraciones navideñas. Su presencia refuerza la idea de un Olentzero humano y cercano, acompañado durante las festividades por alguien que comparte su misión de repartir ilusión en cada hogar.

Celebraciones contemporáneas y la pervivencia de la tradición

Cada 24 de diciembre, miles de niños en el País Vasco y Navarra esperan con ilusión la llegada de Olentzero y sus regalos (foto: Wikipedia)

En la actualidad, en los municipios más representativos del País Vasco se organizan, en cada Navidad, desfiles multitudinarios con la figura de Olentzero en el papel protagónico. “Los lugares más populares para saludar al Olentzero, Mari Domingi y sus acompañantes son las calles de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Lesaka (Navarra), entre otros sitios”, detalló National Geographic.

En estos encuentros, miles de personas, especialmente familias con niños, se agolpan para ver pasar a Olentzero descendiendo del monte, montado en un enorme caballo o burro, con regalos y dulces para repartir entre quienes se han portado bien a lo largo del año.

La vigilia de la Nochebuena adquiere en el País Vasco matices diferentes a los de otras regiones. Los pequeños se acuestan llenos de emoción, sabiendo que el carbonero mágico descenderá esa noche a las casas para dejar regalos. La celebración transforma plazas y calles en escenarios de convivencia, música, danzas tradicionales y villancicos vascos, que refuerzan la identidad local y el sentido de comunidad.

Uno de los elementos más destacados es el propio aspecto del personaje, alejado de las imágenes internacionales. “A Olentzero se lo representa como un señor mayor con txapela (boina vasca), portando herramientas de carbonero, pero también regalos”, señaló National Geographic. Este contraste con Papá Noel resalta el carácter propio de la costumbre vasca y fortalece la transmisión generacional de la tradición.

Más que un simple portador de obsequios, Olentzero es símbolo de renovación y esperanza, protagonista de un relato que, generación tras generación, sigue encendiendo la fantasía de la infancia en todos los niños del País Vasco.