Un especial de Navidad y problemas económicos para comprar los regalos: el capítulo que se transformó en el primero de Los Simpson

Se cree que la serie estrenada en 1989 llegará al menos a su temporada número 40

El episodio con el que Los Simpsons debutó en la televisión estadounidense no solo definió el rumbo del programa, sino que también evidenció su accidentado inicio. En diciembre de 1989, la audiencia se encontró con Simpsons Roasting on an Open Fire/ Especial de Navidad de Los Simpsons, un capítulo no previsto como presentación, sino como un recurso de emergencia ante el rechazo que causó la animación del episodio originalmente seleccionado para inaugurar la serie. Esa elección obligada marcó el inicio de una de las historias televisivas más longevas y reconocibles del mundo, aunque no dejó de ser curiosa su apariencia de improvisación.

El ejecutivo Al Jean, quien en la actualidad sigue dirigiendo la serie como productor y fue uno de los coautores de la primera temporada, recuerda el impacto inmediato que tuvo el especial: “Después de que se emitió el episodio de Navidad, yo tenía una campera de Los Simpsons; estaba en Disney World y la gente se me acercaba para preguntarme si podían comprarla. Todos habían visto el especial. Fue un fenómeno”, explicó Jean.

La familia amarilla se presentó formalmente en diciembre de 1989 (Captura de video Youtube)

Aquel episodio se emitió por primera vez el 17 de diciembre de 1989, hace exactamente 36 años. Algunas curiosidades sobre aquel primer capítulo de Los Simpson una serie que ya va por la temporada 37.

En esa primera media hora de emisión de la serie creada por Matt Groening se presenta a la familia Simpson. En una apretada síntesis se puede decir que en aquel capítulo Bart Simpson se hace un tatuaje sin el permiso de sus padres. Después de que Marge gasta todo el presupuesto familiar para las fiestas en eliminar el tatuaje, Homero se entera de que su jefe no les da a sus empleados el bono de fin de año y trabaja como Papá Noel en un centro comercial para pagar los regalos de Navidad de sus hijos. “Lo que me gusta de algunos de estos primeros episodios es cómo exploramos sucesos menores de la vida diaria”, declaró. “A medida que el programa avanzaba, tuvimos historias mucho más grandes, pero esto trata simplemente de hacer compras para regalos de Navidad cuando no tienes mucho dinero”, dijo alguna vez Groening.

En la primera aparición Los Simpson adoptan al perro llamado Ayudante de Santa

Más de tres décadas después del estreno en Fox, van algunas curiosidades de aquel primer episodio de una serie interminable.

El capítulo original iba a ser otro:

La serie debió comenzar con el episodio llamado Una noche encantada, pero problemas de animación retrasaron su estreno. Por ello, el primer episodio emitido fue el especial navideño, que en principio estaba pensado para ser el octavo de la temporada.

Hubo un error de animación en la presentación de Lisa:

Durante el show navideño del capítulo debut, Lisa aparece sin ropa de la cintura para abajo. Según el productor David Silverman, se trató de una equivocación: debía estar vestida con una malla, pero los animadores coreanos no la colorearon.

La guionista nunca volvió a escribir para la serie:

El primer episodio fue escrito por Mimi Pond. Fue la única vez que trabajó para la serie. Pond explicó más tarde que no fue invitada a incorporarse al equipo de guionistas, que funcionaba como un club de hombres y apenas sumó mujeres durante muchos años.

La primera línea de Bart se volvió un clásico;

La primera frase de Bart fue “Jingle bells, Batman smells”, una muestra inicial de su irreverencia y de su espíritu desopilante.

Matt Groening incorporó vivencias personales:

El creador contó que la escena donde los niños presentan la Navidad en varios países surgió de una experiencia propia en la infancia. Cuando era niño y estudiaba la celebración de Navidad en distintas regiones, pidió contar como era en Rusia, ya que sus abuelos eran rusos y le habían relatado cómo se festejaba. En la escuela le dijeron que como la Unión Soviética era comunista no existía la festividad, lo que provocó que le pidieran sentarse durante la clase.

Las dificultades económicas de la familia fueron un rasgo buscado:

Los problemas de Homero con el dinero respondieron a una decisión consciente: el creador quería “anclar a los Simpson económicamente” y reflejar preocupaciones reales, algo poco usual para las comedias de la época, en las que las dificultades financieras no se representaban de manera verosímil.

El verdadero debut en TV fue antes:

Aunque el especial navideño fue el primer episodio completo de media hora, la familia ya había aparecido dos años y medio antes, el 19 de abril de 1987, como parte de breves segmentos en The Tracey Ullman Show.

En América latina el primer capítulo de la serie llevó el nombre de Especial de Navidad de Los Simpson

El éxito inmediato confirmó que la arriesgada decisión de haber cambiado el orden de los episodios había funcionado, creando un fenómeno cultural de dimensiones impensadas para entonces.

La narrativa externa de la serie supera, en ocasiones, a la historia ficticia de la familia amarilla de Springfield. A lo largo de tres décadas y media, la serie ha transitado por etapas de aprecio crítico y masivo, seguida por un descenso en la percepción de su calidad y una ola de escepticismo por parte de quienes añoran la “época dorada” de la serie. Esta oscilación en la recepción se hace tangible al repasar episodios radicalmente dispares: desde situaciones como Homero acosado por un panda, hasta jinetes convertidos en elfos violentos o cirugías plásticas extravagantes de Marge. Hay para elegir.

Este inédito recorrido es, al mismo tiempo, motivo de asombro y debate. Existen sectores del público que no solo continúan disfrutando de la versión contemporánea, sino que incluso la prefieren sobre los primeros años. Otros sostienen que la serie atraviesa un renacimiento creativo que reivindica temporadas recientes, después de la percepción de declive durante sus años intermedios.

Los Simpson- en la primera emisión- se quedaron sin dinero para los regalos navideños

No obstante, el paso de los años añade matices a la memoria sobre la llamada “época dorada”. Al Jean, presente desde el inicio, ofrece una visión desmitificadora sobre ese periodo: “Habiendo estado allí durante la ‘época dorada’, puedo decir que no se sentía así en su momento”.

La autoconciencia y la sátira interna se volvieron rasgos distintivos desde el principio. Jean resalta cómo la serie se ocupó muy pronto en ironizar sobre su propio fenómeno comercial, con referencias humorísticas a camisetas de la familia Simpson tan solo en la segunda temporada. Otras críticas recurrentes, como lo “cerebrito” de Lisa, aparecieron ya en el episodio inicial, cuando el personaje rechaza con elocuencia las ofensas de su tía hacia Homero. Reflexionando sobre estas autorreferencias, Jean afirma con ironía: “Supongo que nos pasamos de la raya en el tercer acto del primer episodio”.

Uno de los escritores fundamentales de los primeros años, Jon Vitti, resume el reto creativo que enfrentaron los guionistas a lo largo del tiempo. Uno de los mandatos originales era que “cada episodio debía ser distinto a cualquier otro que se hubiera hecho antes. Pero, al llegar al episodio trescientos, esa meta se volvió irrealizable”. El paso de tantos equipos de talento y el agotamiento de las ideas hizo, para Vitti, inevitable la repetición de argumentos: “Terminas escribiendo por tercera vez que Lisa consigue un pony”, señaló. Aunque Vitti no ha colaborado activamente desde que coescribió la película en 2007, defiende la calidad contemporánea del programa: “Cuando dicen que la serie ya no es tan buena, eso lo escuchábamos desde la segunda temporada. Creo que es demostrable que las temporadas dos, tres y cuatro superan a la primera”, explicó.

En el primer capítulo Marge no quiere que Barte se haga un tatuaje (Captura de video Youtube)

Jean subraya que en 1990, el primer capítulo de la segunda temporada, Bart Gets an F/ Bart reprueba, tuvo 33,6 millones de espectadores en Estados Unidos, cifra inalcanzable por cualquier estándar actual de televisión abierta. En la temporada 35, la audiencia promedio no llegaba a dos millones por episodio. Sin embargo, Jean recalca que estos datos deben contextualizarse, ya que la migración del consumo televisivo hacia plataformas digitales, como Disney+, ha modificado por completo la manera en la que se mide el éxito de una producción: “Cuando hablan de la caída de ratings, deben recordar que se trata de una tendencia general en toda la televisión. Nosotros hemos hecho bien las cosas en comparación, e incluso tenemos excelentes resultados en streaming”, describió el productor.

Los indicadores de éxito, además del rating, son diversos: la serie ha obtenido 36 premios Emmy y su película lanzada en 2007 fue un éxito comercial. En 2012, un corto cinematográfico de la franquicia fue nominado al Oscar, según señaló Jean, quien también reconoce que, aunque la sorpresa de los primeros años es irrepetible, la continuidad del buen nivel es un logro indiscutible: “La novedad que tuvo en el inicio no podría repetirse jamás. No soy objetivo, pero creo que sigue siendo un producto de gran calidad”.

Todo comenzó un 17 de diciembre de 1989 cuando se emitieron los primeros treinta minutos de la serie que más tiempo de permanencia tiene en la televisión de Estados Unidos.