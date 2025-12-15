Entre el éxito y la cancelación, el recorrido de la mítica película “Lo que el viento se llevó” a más de ocho décadas de su estreno

Clark Gable y Vivien Leigh. Amor en Lo que el viento se llevó (@andreatome_)

El 1° de septiembre de 1939, con la invasión de la Alemania nazi a Polonia, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Unos meses después, en Atlanta, Estados Unidos, se estrenó una de las películas más representativas de la historia del cine: Gone with the wind - Lo que el viento se llevó.

Ese filme se exhibió por primera vez el 15 de diciembre de 1939, hace 86 años, y fue un éxito de recaudación y de críticas. Batió varios récords y se convirtió en leyenda desde su estreno en el Loew’s Grand Theatre de Atlanta.

El estreno fue tan esperado que el entonces gobernador del estado de Georgia declaró “día festivo” para que los ciudadanos pudieran ir a ver la película. Además, el ayuntamiento de Atlanta, ciudad que es casi una protagonista más del largometraje, organizó un festival de tres días, donde se pidió a la gente que se vistiera con trajes de época.

Fue la película más cara en cuanto a su rodaje, ya que no escatimaron en gastos, incluso en cantidad de actores: cincuenta artistas con guion y unos 2.400 extras. Además, introdujo importantes avances en la técnica y se convirtió en la más taquillera de la historia cinematográfica, si se ajusta su recaudación a la inflación actual.

Lo que el viento se llevó recibió críticas por la forma en que se presenta la esclavitud en el filme

La historia protagonizada por Clark Gable (como Rhett Butler) y Vivien Leigh (como Scarlett O´Hara) se basó en el libro homónimo de la escritora Margaret Mitchell que había sido publicado en 1936.

Lo que el viento se llevó es una novela histórica de Mitchell ambientada en el sur de Estados Unidos durante y después de la Guerra de Secesión. Se centra en Scarlett O’Hara, una joven de dieciséis años de la plantación Tara, que lidia con el amor, la pérdida y la supervivencia en medio de la agitación de la guerra.

En una apretada síntesis, la película es una historia dramática que narra la Guerra Civil desde el punto de vista de la bella sureña Scarlett O’Hara. Antes del inicio de la guerra Scarlett va a un baile y se da cuenta de que el hombre que a ella le gusta, Ashley Wilkes, está comprometido con su prima, Melanie. Celosa, Scarlett acepta la propuesta de matrimonio del hermano de Melanie, pero no antes de conocer al atractivo Rhett Butler, quien no puede dejar de mirarla. Enviuda poco después del comienzo de la guerra, y aún de luto Scarlett se encuentra con Rhett en un baile, pero decide casarse con un hombre de negocios al que no ama para poder quedarse con la plantación familiar, Tara. Mientras la guerra arrasa, Scarlett y Melanie deben enfrentar la destrucción de casi todo lo que las rodea. Scarlett finalmente se casa con Rhett y tienen una hija. El matrimonio, con el paso del tiempo, enfrenta situaciones que ponen a prueba la relación.

Vivien Leigh en su recordado papel de Scarlett O´Hara en Lo que el viento se llevó(@andreatome_)

Obtuvo ocho premios Oscar y había sido nominado en trece categorías. Además se llevó dos distinciones especiales que otorgó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

El filme ganó como Mejor película, Mejor director (Victor Fleming), Mejor guion adaptado (otorgado como premio póstumo a Sidney Howard, fallecido seis meses antes de la ceremonia), Mejor actriz (Vivien Leigh), Mejor actriz de reparto (Hattie McDaniel, que fue la primera actriz negra en ganar un Oscar), Mejor Fotografía, Mejor Dirección artística y Mejor Montaje. Además, se llevó dos premios honoríficos: uno a William Cameron Menzies, por su utilización del color para mejorar el dramatismo, y otro a la producción, por enaltecer los logros técnicos, a Don Musgrave y Selznick International Pictures.

En 2019, el American Film Institute eligió a las 100 mejores películas de la historia. Y Lo que el viento se llevó quedó en sexto lugar. La primera fue Citizen Kane, la película dirigida por Orson Wells, estrenada en 1941.

Hattie McDaniel, que protagonizó a Mammy, una esclava negra junto a Vivien Leigh. Ambas fueron galardonadas con un premio Oscar

La película fue noticia nuevamente hace algo más de cinco años. En junio de 2020 la plataforma de streaming HBO Max decidió retirarla temporalmente de su catálogo. Dos meses antes, un policía blanco había asesinado al afroamericano George Floyd en Minneapolis. Aquel asesinato inició una serie de protestas en Estados Unidos y en esos días se impuso la consigna Black Lives Matters (La vida de los negros importa). Fue en ese contexto que John Ridley, el cineasta y ganador del Oscar por 12 Years a Slave/ Doce años de esclavitud, instó en una columna publicada en el diario Los Angeles Times a la retirada inmediata del filme. Ridley señaló que Lo que el viento se llevó: “Es una película que glorifica el sur anterior a la guerra”, e insistió en que, aparte de ignorar los horrores de la esclavitud, solo se detiene para consolidar estereotipos dolorosos sobre las personas negras.

La controversia por el contenido de la película Lo que el viento se llevó no comenzó en 2020. Ya en la etapa de preproducción, agrupaciones señalaban directamente a David O. Selznick, el productor, sus reparos con el contenido del libro original. Subrayaban la inclusión de insultos racistas y la lamentable presentación del Ku Klux Klan como una “necesidad trágica”. Medios como el Los Angeles Sentinel llegaron a pedir boicot a todas las producciones de Selznick, las de entonces y las futuras. Esta presión llevó a cambios: Selznick y su guionista Sidney Howard suavizaron los textos más ofensivos y, bajo la recomendación de la Asociación Nacional para el Avance Progreso de las Personas de Color (NAACP), contrataron un asesor técnico —en realidad, dos, ambos blancos— para supervisar la representación de los personajes afroamericanos.

Durante el estreno, surgieron críticas directas desde la prensa afroamericana y de izquierda. El dramaturgo Carlton Moss, en The Daily Worker, sentenció que la película ofrecía una “colección de personajes negros superficiales que insultan a la audiencia”. De igual modo, el Chicago Defender afirmó que el filme era “un arma de terror contra la América negra”. Las protestas llegaron a las salas: se realizaron manifestaciones en lugares como Washington D.C., Chicago y Brooklyn. Voces destacadas de la lucha por la igualdad de derechos, como Malcolm X o el cineasta Spike Lee, en diferentes épocas han mantenido la crítica por el contenido ideológico, los estereotipos y las imágenes cuestionables de la película.

Lo que el viento se llevó es considerada una de las mejores películas de la historia del cine

En 2020, un representante de HBO Max explicó a la revista The Hollywood Reporter el porqué del retiro del catálogo de Lo que el viento se llevó: “La película es un producto de su tiempo y refleja algunos de los prejuicios étnicos y raciales que han sido comunes, desgraciadamente, en la sociedad estadounidense. Estos retratos racistas eran equivocados entonces y lo siguen siendo hoy, y sentimos que mantener esta obra sin explicarlos y denunciarlos sería irresponsable”.

El directivo no consideró aquella decisión una censura, ya que tiempo después la película volvió al catálogo. En 2020 había dicho que: “Cuando volvamos a incluir el film en HBO Max, regresará junto con un debate sobre su contexto histórico y una denuncia de esos elementos, pero será presentado tal y como fue creado originalmente, porque actuar de otra forma equivaldría a sostener que esos prejuicios nunca existieron”.

Y así sucedió. Desde 2020, el filme estrenado hace 86 años, puede verse en esa plataforma con una aclaración previa que explica el contexto y el contenido de uno de los clásicos del cine de todos los tiempos.