Historias

La astrónoma que descubrió la clave para medir el universo mientras la obligaban a trabajar desde el anonimato

En un nuevo aniversario de la muerte de Henrietta Swan Leavitt, el aporte esencial de una científica cuyo método revolucionó la medición del universo. Aunque la propia Leavitt y el grupo de “computadoras humanas” de Harvard enfrentaron el anonimato y la desigualdad

Guardar
La astrónoma Henrietta Swan Leavitt
La astrónoma Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) en 1898 aproximadamente (Grosby)

En el aniversario de la muerte de Henrietta Swan Leavitt, la comunidad científica recuerda que la autora de una de las leyes más determinantes para medir el universo falleció el 12 de diciembre de 1921 en un anonimato absoluto. Su aporte –la relación entre el brillo y el período de las estrellas variables– abrió la puerta a la medición de distancias galácticas y modificó para siempre la forma en que la astronomía concibe la escala del cosmos. Sin embargo, Leavitt jamás recibió un reconocimiento en vida.

Henrietta Swan Leavitt fue una mujer que, desde un puesto menor e incluso bajo condiciones laborales precarias, desentrañó la magnitud del universo mientras permanecía relegada a la sombra. Incluso la propuesta póstuma para nominarla al premio Nobel se frustró porque el reglamento impide distinguir a personas fallecidas.

En los años previos a la informática moderna, el término “computadora” no se aplicaba a las máquinas, sino a personas –mayoritariamente mujeres– encargadas de realizar cálculos matemáticos. Esa estructura laboral surgió a fines del siglo XIX, cuando los grandes observatorios astronómicos de Estados Unidos, como el de Harvard, comenzaron a contratar equipos femeninos para analizar datos. Se trataba de tareas fundamentales, pero consideradas rutinarias, repetitivas y peor remuneradas.

El grupo conocido como las Harvard Computers, integrado por casi un centenar de mujeres, fue pionero en la catalogación sistemática del cielo. Durante décadas examinaron miles de placas fotográficas. Al asumir la dirección del observatorio en 1877, Edward Pickering reconoció que las mujeres no podían usar telescopios –por normas de la época– pero les delegó el análisis de datos. Esa desigualdad dio lugar a comentarios peyorativos, como el apodo de “el harén de Pickering”.

Henrietta Swan Leavitt trabajó en
Henrietta Swan Leavitt trabajó en el Observatorio de Harvard midiendo placas fotográficas para catalogar la posición y el brillo de las estrellas. Este trabajo la llevó a descubrir la relación entre la luminosidad y el período de las variables cefeidas. Aquí aparece (tercera desde la izquierda) trabajando en el Observatorio de la Universidad de Harvard (Grosby)

Pese a todo, el equipo redefinió la metodología astronómica. Su trabajo fue clave para la elaboración del Catálogo Henry Draper, el primero global, a partir del análisis de más de medio millón de imágenes astronómicas y casi tres mil cuadernos manuscritos que todavía se conservan. Los registros de la época dan cuenta de la precariedad: “solo ganan 25 centavos por hora”, señalaba un informe, y el acceso al crédito académico o a ascensos dependía únicamente de la buena voluntad de la dirección.

Nacida en Massachusetts el 4 de julio de 1868, Henrietta Swan Leavitt estudió en Oberlin y Radcliffe –la sección femenina de Harvard– antes de ingresar al Observatorio en 1893. Sufrió problemas de salud que derivaron en sordera y la obligaron a interrumpir sus tareas, pero retomó sus investigaciones sobre estrellas variables cefeidas -que cambian de brillo de forma regular y predecible-, tomando como base imágenes obtenidas en Arequipa, Perú. Ese análisis resultó clave para demostrar que la Vía Láctea no era la única galaxia existente.

El descubrimiento de Leavitt proporcionó
El descubrimiento de Leavitt proporcionó a los astrónomos la primera candela estándar para medir la distancia a otras galaxias (Grosby)

En 1908 publicó la detección de 152 estrellas variables en la Gran Nube de Magallanes y, cuatro años más tarde, formuló la célebre relación período-luminosidad, luego bautizada como Ley de Leavitt. A partir de esa relación fue posible medir por primera vez distancias astronómicas a escala galáctica.

La Ley de Leavitt permitió convertir a las cefeidas en ‘candelas estándar’, es decir, objetos cuya distancia puede calcularse con precisión a partir de su brillo aparente. Esto transformó la astronomía de una ciencia descriptiva a una ciencia cuantitativa del universo profundo.

Su aporte hizo que científicos como Ejnar Hertzsprung y Edwin Hubble pudieran determinar la magnitud del universo conocido y comprobar la existencia de otras galaxias.

Gracias a la Ley de Leavitt, Edwin Hubble pudo demostrar en 1924 que la nebulosa de Andrómeda era una galaxia fuera de la Vía Láctea, ampliando exponencialmente el tamaño del universo conocido. Aunque las comunicaciones académicas reconocerían su participación, las publicaciones oficiales continuaron firmadas por Pickering, y recién poco antes de su muerte Leavitt obtuvo la jefatura del departamento de fotometría.

El trabajo del equipo femenino fue colectivo. Además de Leavitt, Annie Jump Cannon creó un sistema de clasificación estelar y descubrió unas 300 estrellas variables; Williamina Fleming propuso el modelo de clasificación aún vigente; Antonia Maury catalogó más de 10.000 estrellas; y Cecilia Payne-Gaposchkin demostró que las estrellas están compuestas sobre todo por hidrógeno y helio, enfrentando el escepticismo inicial de la comunidad. La contribución de las llamadas “Computadoras de Harvard”, a menudo opacada en la memoria histórica, resulta imprescindible para entender el desarrollo de la astronomía moderna.

Las Computadoras de Harvard en
Las Computadoras de Harvard en pose de muñeca de papel. Estas fueron las mujeres que analizaron minuciosamente miles de fotos de las estrellas en el Observatorio de Harvard para clasificar sus posiciones y brillos. De izquierda a derecha: Ida E. Woods, Evelyn Leland, Florence Cushman, Grace Brooks, Mary Vann, Henrietta Swan Leavitt, Mollie O'Reilly, Mabel Gill, Alta Carpenter, Annie Jump Cannon, Dorothy Block, Arville Walker, Frank E. Hinckley (operador del telescopio), Edward King (jefe de fotografía estelar) (Grosby)

“Henrietta Leavitt ha hecho más por la astronomía que la mayoría de nosotros”, escribió Harlow Shapley, director del Observatorio de Harvard tras la muerte de Leavitt el 12 de diciembre de 1921. Murió de cáncer a los 53 años sin ver el impacto total de su gran descubrimiento.

Ese legado, lejos de haberse archivado, recupera visibilidad a través de programas de preservación y digitalización impulsados por la Universidad de Harvard. Según informa BBC Mundo, proyectos como PHaEDRA (Preserving Harvard’s Early Data and Research in Astronomy) llevan adelante la transcripción, catalogación y digitalización de los cuadernos manuscritos y más de 650.000 placas fotográficas tomadas desde 1847 hasta fines del siglo XX. Todo ese acervo está siendo integrado a bases públicas, como el sistema ADS de la NASA, lo que permite que investigadores y público general accedan a más de cien años de observaciones astronómicas y asegura que el aporte de las Harvard Computers siga iluminando la ciencia futura.

Temas Relacionados

Henrietta Swan LeavittAstronomía

Últimas Noticias

A 110 años del nacimiento de Frank Sinatra: sus orígenes sicilianos, los rumores con la mafia y su rol inesperado en la política

Cantante descomunal, actor premiado y figura gravitante en los círculos de poder, combinó carisma, controversias y talento en una trayectoria que abarcó medio siglo. Triunfó en el cine y en los escenarios. Se casó cuatro veces y fue activista político

A 110 años del nacimiento

La noche de los tres sismos, el tsunami que aisló ciudades enteras y la familia que sobrevivió aferrada al piso de su casa arrasada

A las tres de la mañana del 13 de diciembre de 1979, un devastador terremoto sacudió gran parte de Colombia y destruyó dos ciudades enteras. Las desesperadas tareas de rescate, matanzas de perros para evitar que se comieran los cadáveres y la increíble historia de la familia de pescadores que sobrevivió en medio del mar

La noche de los tres

Del error a la gloria: la vida de Francis Crick, el “outsider” que descifró la doble hélice y revolucionó la ciencia con el ADN

Su travesía personal, que mezcló autocrítica, resiliencia y pasión por las preguntas difíciles, lo transformó en un faro para nuevas generaciones de científicos curiosos y rebeldes

Del error a la gloria:

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

En 1892, la muerte de dos niños en Necochea expuso una verdad oculta y abrió paso a un avance decisivo en la identificación humana y la investigación criminal. Cómo este desarrollo posicionó a la justicia argentina entre las más innovadoras del mundo y marcó el inicio de una herramienta que aún persiste en todo el planeta

Un “acusado inocente”, una huella

“Hamnet”, la película que reescribe la historia de Agnes Hathaway y su impacto en la obra de William Shakespeare

El reciente estreno dirigido por Chloé Zhao muestra detalles desconocidos sobre la vida privada del dramaturgo británico, revela aspectos inéditos de la maternidad en el siglo XVI y ofrece otra perspectiva sobre dinámicas familiares tradicionales

“Hamnet”, la película que reescribe
DEPORTES
De hacer una sorprendente revelación

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva y en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

TELESHOW
El nuevo gesto de Ian

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

Maxi López y Daniela Christiansson se animaron a un desafío viral: “¿Quién es el más celoso, aunque diga que no lo es?”

INFOBAE AMÉRICA

Machado inauguró la exposición en

Machado inauguró la exposición en su honor en el Centro Nobel y reafirmó su orgullo por pertenecer a una generación de “valientes”

El primer ministro tailandés decretó la disolución anticipada del Parlamento y allanó el camino para nuevas elecciones

Una investigación reveló que una presunta red de policías acusados de falsos allanamientos en Ecuador operaba con apoyo de funcionarios públicos

Una investigación señala que TikTok alberga cuentas que sexualizan a menores y sirven de puente hacia la pornografía infantil

Lula conversó con el dictador Maduro sobre la tensión con Estados Unidos tras dialogar con Trump