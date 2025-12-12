A 110 años del nacimiento de Frank Sinatra: sus orígenes sicilianos, los rumores con la mafia y su rol inesperado en la política

Frank Sinatra en la película de 1966 "Assault on a Queen/ Asalto al Queen Mary"

Durante gran parte de su vida artística, Frank Sinatra navegó por escenarios disímiles, desde pequeños clubes nocturnos en Nueva Jersey hasta las grandes producciones de Hollywood y las luces del casino Caesars Palace. Su versatilidad y determinación le permitieron dejar una marca notable tanto en la música como en el cine, en una carrera que se extendió por más de medio siglo.

Francis Albert Sinatra nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos, hace 110 años. Hijo único de progenitores llegados desde Sicilia, Italia. Durante la adolescencia, Sinatra tomó la decisión de transformarse en cantante, inspirado al presenciar una actuación de Bing Crosby a mediados de la década de 1930. En esa época, ya había sido integrante del club de coro de su escuela secundaria y se presentaba en clubes nocturnos locales. Pronto, la radio le proporcionó una mayor difusión cuando el director de orquesta Harry James lo integró a su grupo y grabaron juntos temas como “All or Nothing at All”.

Frank Sinatra tuvo cuatro matrimonios

El avance en el mundo de las big bands fue vertiginoso. En 1940, Tommy Dorsey invitó a Sinatra a sumarse a su banda. En apenas dos años, la colaboración produjo varios éxitos notables dentro de las listas de popularidad, etapa que fortaleció la reputación de Sinatra como intérprete. A pesar del éxito alcanzado junto a Dorsey, Sinatra eligió buscar un destino independiente tras dos años con el grupo.

Entre 1943 y 1946, Sinatra forjó su identidad como solista, alcanzando una serie de singles destacados. La respuesta del público, especialmente de jóvenes seguidoras conocidas como “bobby-soxers”, hizo que lo apodaran como The Voice y The Sultan of Swoon. Según el propio Sinatra, parte de esta devoción se debía al contexto bélico de la época: “Fue durante los años de la guerra, y había una gran soledad... Yo era el muchacho de cualquier esquina del barrio que se había marchado, reclutado para la guerra. Eso era todo”. Sinatra no pudo hacer el servicio militar por tener un tímpano perforado.

Fran Sinatra junto a Sammy Davis Jr. y Dean Martin, integrantes del Rat Pack en un filme de 1964: "Robin and the 7 hoods"/"Robin Hodd de Chicago"

Los primeros pasos de Sinatra en el cine datan de 1943 con los largometrajes Reveille With Beverley y Higher and Higher. Dos años después obtuvo un Oscar especial por The House I Live In, un corto de diez minutos que promovía la tolerancia religiosa y racial en el ámbito doméstico. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, su popularidad experimentó un descenso: tanto sus contratos discográficos como cinematográficos se vieron recortados a inicios de la década de 1950.

El año 1953 resultó crucial en la reinvención de Sinatra. Aceptó el papel de Maggio, un soldado italoamericano en la película From Here to Eternity. Esa interpretación, su primer rol sin canto, le valió el Oscar al mejor actor secundario y reavivó su carrera cinematográfica. Tras este éxito, Capitol Records le ofreció un contrato discográfico, situación que permitió a Sinatra desarrollar una faceta vocal más madura, con matices jazzísticos evidentes en su estilo. Dotado de una renovada fama, mantuvo su posición relevante tanto en los rankings musicales como en la industria del cine.

Frank Sinatra murió en mayo de 1998 a los 82 años

Durante los años siguientes, Sinatra acumuló un nuevo reconocimiento de la crítica: una nominación al Oscar por The Man with the Golden Arm en 1955 y elogios por su trabajo en la versión original de The Manchurian Candidate de 1962. A lo largo de la década de 1950, su influencia en las listas musicales permaneció firme, aunque al acercarse el final de la década se observó un descenso en las ventas. Decidido a mantener el control de su carrera, abandonó Capitol y fundó Reprise Records, decisión acompañada por la creación de su propia productora cinematográfica, Artanis, en cooperación con Warner Bros.

El regreso triunfal de Sinatra al centro de atención se consolidó en los años 60. Recibió el premio Grammy a la trayectoria y encabezó el Newport Jazz Festival en 1965 junto a la orquesta de Count Basie. Ese mismo periodo marcó su inicio en Las Vegas, donde sería figura central en el Caesars Palace durante varios años. Además de su presencia escénica, Sinatra cofundó el grupo conocido como el Rat Pack, compuesto también por Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford y Joey Bishop. Este colectivo, emblema de la vida nocturna y el glamour del espectáculo, se asoció con la imagen mediática de Sinatra como amante del riesgo y del juego, un rol reforzado por sus propios discos y por la cobertura constante de la prensa.

"Anchors Aweigh"/"Leven anclas" comedia musical de 1945. Protagonizada por Frank Sinatra y Gene Kelly

El Rat Pack protagonizó varias películas durante su apogeo, entre ellas Ocean’s Eleven (1960), Sergeants Three (1962), Four for Texas (1963) y Robin and the Seven Hoods (1964). En paralelo, Sinatra logró un destacado éxito musical en 1966 con Strangers in the Night, que alcanzó el primer puesto de Billboard y fue galardonado como disco del año por los premios Grammy. También grabó el dueto Something Stupid con su hija Nancy Sinatra, quien ya tenía fama gracias a temas independientes como These Boots Are Made for Walkin’. Padre e hija se mantuvieron en la cima de los rankings durante cuatro semanas con Something Stupid en la primavera de 1967. Al cierre de la década, Sinatra incorporó otro tema emblemático, My Way, versión adaptada por Paul Anka de una canción francesa y cuya interpretación se convirtió en firma personal del artista.

Lo apodaron "La voz" o "El sultán de los desmayos". Frank Sinatra en la película de 1967 llamada "Tony Rome"

La década de los setenta representó para Sinatra una transición: tras un breve retiro, en 1973 volvió a la música con el álbum Ol’ Blue Eyes Is Back y se involucró de manera más activa en la vida política. Desde 1944 había demostrado interés en la política estadounidense, apoyando la candidatura de Franklin D. Roosevelt durante la campaña por el cuarto mandato presidencial. En 1960, respaldó a John F. Kennedy e incluso supervisó la gala inaugural de Kennedy en Washington. El vínculo entre ambos se deterioró poco después, cuando Kennedy canceló una visita a la casa de Sinatra por la relación del cantante con el jefe mafioso Sam Giancana. Hacia la década de los setenta, Sinatra renunció a sus lazos con el Partido Demócrata y pasó a apoyar a los republicanos, respaldando públicamente a Richard Nixon y posteriormente a Ronald Reagan, quien le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1985, reconociendo el mayor mérito civil en Estados Unidos.

Sinatra tuvo cuatro matrimonios. En 1939, se casó con Nancy Barbato, con quien tuvo tres hijos: Nancy, nacida en 1940; Frank Sinatra Jr., nacido en 1944; y Tina, nacida en 1948. La relación terminó en la última parte de la década de 1940. En 1951, se unió con la actriz Ava Gardner. Tras la separación, Sinatra volvió a casarse en 1966, esta vez con Mia Farrow, aunque el vínculo duró sólo dos años. Finalmente, en 1976 contrajo su cuarto y último matrimonio con Barbara Blakely Marx, exesposa del comediante Zeppo Marx. La pareja permaneció junta hasta el fallecimiento de Sinatra, ocurrido el 14 de mayo de 1998.

Marlon Brando y Frank Sinatra en "Guys and dolls"/"Ellos y ellas" que se exhibió en 1955

En 1987 el autor Kitty Kelley publicó una biografía no autorizada que lo acusaba de haberse apoyado en vínculos con la mafia para impulsar su carrera. Las acusaciones, sin embargo, no perjudicaron el cariño del público.

A los 77 años, en 1993, Sinatra sumó seguidores de nuevas generaciones con el éxito de Duets, un disco que compiló trece de sus clásicos reversionados junto a artistas como Barbra Streisand, Bono, Tony Bennett y Aretha Franklin.

El cantante y actor en la película "None but the Brave"/"Los valientes mueren de pie" de 1965

Entre sus frases más recordadas figura una confesión sobre la complejidad emotiva con la que abordaba cada canción: “No sé qué sienten otros cantantes al articular las letras, pero siendo un maníaco-depresivo de dieciocho quilates y habiendo experimentado violentas contradicciones emocionales, tengo una capacidad excesivamente aguda para la tristeza y la felicidad. Sé lo que el que escribió la canción intenta decir. Yo he estado ahí –y he vuelto. Supongo que la audiencia lo siente conmigo. No puede evitarlo. Al fin y al cabo, la sentimentalidad es una emoción común a toda la humanidad”.

La última presentación en público de Sinatra fue en 1995, cuando subió al escenario del Palm Desert Marriott Ballroom, en California. En 1998 falleció en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles a los 82 años.

Concierto de Frank Sinatra en el Royal Albert Hall de Londres en mayo de 1992 (REUTERS)

Frank Sinatra, sin lugar a dudas, una de las figuras más emblemáticas y populares del mundo del espectáculo del siglo XX alguna vez había dicho. “Cuando canto, lo creo. Soy honesto”.