Historias

Más allá del circo romano: la verdadera historia de Espartaco, el enemigo que Roma no pudo olvidar

El relato del célebre gladiador tracio expone la magnitud de su levantamiento, los desafíos ante el imperio y el impacto indeleble de su gesta, según National Geographic

Guardar
Espartaco lideró la mayor rebelión
Espartaco lideró la mayor rebelión de esclavos contra Roma, convirtiéndose en símbolo de resistencia y libertad en la Antigüedad

Espartaco, esclavo y gladiador tracio, encabezó entre los años 73 y 71 a.C. la revuelta de esclavos más célebre de la Antigüedad, enfrentando a la República romana con un improvisado ejército. Su lucha lo convirtió en un símbolo universal de resistencia y búsqueda de libertad, como explica National Geographic.

Los orígenes de Espartaco permanecen rodeados de incertidumbre. Apiano lo describe como tracio y antiguo auxiliar de las legiones romanas, reducido a la esclavitud por deudas o delito. Plutarco sostiene que fue capturado como prisionero de guerra en Tracia.

Espartaco terminó en el ludus de Léntulo Batiato, entrenador de gladiadores en Capua, donde forjó alianzas con Enomao y Crixo, sus principales colaboradores en la revuelta. En el año 73 a.C., los tres lideraron una fuga que marcó el comienzo de una de las rebeliones más memorables de la historia.

El estallido de la rebelión y sus primeras victorias

El origen tracio de Espartaco
El origen tracio de Espartaco y su paso por el ludus de Capua marcaron el inicio de su lucha junto a Enomao y Crixo

El levantamiento inició con el asesinato de los guardias y la toma de armas en el recinto y en un carro. Los rebeldes buscaron refugio en las cumbres del Vesubio, resistiendo el cerco de una milicia de 3.000 hombres dirigida por Cayo Claudio Glabro, quien subestimó a los fugitivos y fue derrotado.

Este éxito atrajo a más esclavos al movimiento. Espartaco consiguió reunir un ejército de más de 60.000 combatientes y marchó hacia el norte de Italia. En el trayecto, los cónsules Clodiano y Publícola intentaron frenar a los rebeldes.

Con la caída de Crixo, el ejército principal de Espartaco venció a las fuerzas consulares. Para honrar a su compañero fallecido, Espartaco obligó a 300 prisioneros romanos a combatir entre sí como gladiadores improvisados, según detalla National Geographic.

El avance hacia Roma y la reacción de la República

La revuelta de Espartaco comenzó
La revuelta de Espartaco comenzó con la fuga de gladiadores y la derrota de la milicia romana en el Vesubio

Los rebeldes, en vez de buscar huir, decidieron devastar la campiña italiana, priorizando el saqueo y la liberación de esclavos sobre la fuga. Esta actitud reflejó una percepción de debilidad romana, aunque la realidad era distinta.

La República, alarmada, organizó seis legiones bajo el mando del pretor Marco Licinio Craso, un romano acaudalado decidido a restaurar el control. Craso, tras reunir dos legiones más, acorraló a los rebeldes en Calabria.

El cerco final y los últimos intentos de Espartaco

Con la intención de extender la revuelta, Espartaco solicitó el traslado de sus hombres a Sicilia, donde recientemente se había producido una insurrección de esclavos. Piratas cilicios, contratados para transportarlos, escaparon con el dinero y frustraron el plan.

La República romana respondió a
La República romana respondió a la amenaza de Espartaco con seis legiones bajo el mando de Marco Licinio Craso (Rodrigo Acevedo Musto)

Craso, por su parte, levantó una empalizada y foso de 30 kilómetros para aislar a los rebeldes en la península. Roma movilizó también a los ejércitos de Pompeyo desde Hispania y Lúculo desde Macedonia, con el objetivo de sofocar definitivamente la rebelión.

Pese al cerco, Espartaco se negó a rendirse. Aprovechó una tormenta de nieve para romper la empalizada y avanzó hacia el puerto de Brundisio, con la pretensión de capturar barcos y llegar a Grecia.

Consciente de la rivalidad política entre Craso y Pompeyo, Espartaco le propuso a Craso rendirse a cambio de convertirse en su cliente, pero el pretor rechazó el ofrecimiento. Al llegar a Brundisio, los rebeldes se toparon con la ciudad defendida por las legiones de Lúculo, lo que los obligó a retroceder hacia la costa, perseguidos por las fuerzas de Craso.

La derrota, la represión y el legado

La derrota final de Espartaco
La derrota final de Espartaco junto al río Silario culminó con la crucifixión de 6.000 esclavos en la vía Apia

La confrontación final ocurrió junto al río Silario, en las cercanías de la actual Salerno. Las fuentes antiguas, incluida Plutarco, relatan que antes del combate Espartaco degolló a su propio caballo como señal de que prefería morir en batalla antes que huir. Espartaco murió mientras cargaba directamente contra Craso. Apiano añade que, tras ser herido en la pierna por una jabalina, siguió combatiendo hasta ser rodeado y abatido por los romanos.

La llegada de Pompeyo desde Roma marcó el destino de los sublevados. Miles intentaron escapar, pero la caballería romana los interceptó y aniquiló. El desenlace fue brutal: de los 50.000 esclavos que lucharon en la batalla, solo 6.000 sobrevivieron y fueron crucificados a lo largo de la vía Apia por orden de Craso, en un acto destinado a disuadir futuras rebeliones, señala National Geographic.

El legado de Espartaco trasciende su caída. Se consolidó como emblema de la resistencia ante la opresión y la búsqueda de libertad, inspirando a generaciones posteriores y recordando la dignidad humana ante la adversidad.

Temas Relacionados

EspartacoRepública romanaRevuelta de esclavosMarco Licinio CrasoPompeyoCapuaVía ApiaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Así es Centralia, el pueblo que arde bajo tierra desde hace 60 años e inspiró el horror de “Silent Hill”

La tragedia transformó la localidad en un escenario desolado de niebla y ruinas. Hoy solo quedan cinco habitantes y su historia alimenta leyendas que inspiran películas y relatos de horror

Así es Centralia, el pueblo

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

Un repaso por los testimonios medievales, las reinterpretaciones del teatro y el cine, y el largo proceso por el cual una expresión inexistente terminó instalada como verdad histórica durante siglos

La frase que nunca existió:

La absurda guerra contra el emú: la historia del ejército que descargó su artillería contra miles de aves y perdió la batalla

En 1932, en medio de una crisis agrícola y política, el gobierno australiano envió soldados y ametralladoras para combatir a una población de estos animales que se comían las cosechas de trigo. Un mes después, el Estado debió admitir la derrota

La absurda guerra contra el

La vigilia que desafió al tiempo: cuando una activista medioambiental vivió 738 días en un árbol milenario para evitar su tala

El 10 de diciembre de 1997, Julia “Butterfly Hill” inició una de las protestas ambientales más prolongadas y arriesgadas. Su ascenso al árbol de más de mil años, al que llamó Luna, desafió a una corporación maderera y los límites del activismo individual

La vigilia que desafió al

Los siete líderes latinoamericanos que recibieron un Nobel de la Paz y las curiosidades de un galardón con 124 años de historia

María Corina Machado es la séptima latinoamericana en conseguir un Nobel de la Paz. Dos argentinos lo obtuvieron el siglo pasado. Cómo son las postulaciones y el sistema de selección de un reconocimiento que premió desde la Madre Teresa de Calcuta hasta Martin Luther King Jr.

Los siete líderes latinoamericanos que
DEPORTES
La Liga Profesional confirmó los

La Liga Profesional confirmó los árbitros de la final del Clausura entre Racing y Estudiantes: todo lo que hay que saber

La profunda renovación del Inter Miami de Messi tras ganar la MLS: los campeones que se alejan del club

“Disfruten que luego me van a extrañar”: el provocador posteo de Mauro Icardi tras las dudas sobre su futuro en Galatasaray

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

TELESHOW
Wanda Nara festejó su cumpleaños

Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

Cómo sigue la salud de Ricardo Chiqui Pereyra luego del accidente doméstico por el que permanece internado

El divertido ritual de las Trillizas de Oro para recibir a su nieto Otto: “Es el mismo cuento”

Maxi López sorprendió con su particular saludo a Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

INFOBAE AMÉRICA

Israel habilitó el cruce fronterizo

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios

El son cubano y otras expresiones latinoamericanas ingresan al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizaron la transición presidencial en medio de la disputa por el escrutinio