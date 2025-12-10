Más allá del circo romano: la verdadera historia de Espartaco, el enemigo que Roma no pudo olvidar

Espartaco lideró la mayor rebelión de esclavos contra Roma, convirtiéndose en símbolo de resistencia y libertad en la Antigüedad

Espartaco, esclavo y gladiador tracio, encabezó entre los años 73 y 71 a.C. la revuelta de esclavos más célebre de la Antigüedad, enfrentando a la República romana con un improvisado ejército. Su lucha lo convirtió en un símbolo universal de resistencia y búsqueda de libertad, como explica National Geographic.

Los orígenes de Espartaco permanecen rodeados de incertidumbre. Apiano lo describe como tracio y antiguo auxiliar de las legiones romanas, reducido a la esclavitud por deudas o delito. Plutarco sostiene que fue capturado como prisionero de guerra en Tracia.

Espartaco terminó en el ludus de Léntulo Batiato, entrenador de gladiadores en Capua, donde forjó alianzas con Enomao y Crixo, sus principales colaboradores en la revuelta. En el año 73 a.C., los tres lideraron una fuga que marcó el comienzo de una de las rebeliones más memorables de la historia.

El estallido de la rebelión y sus primeras victorias

El levantamiento inició con el asesinato de los guardias y la toma de armas en el recinto y en un carro. Los rebeldes buscaron refugio en las cumbres del Vesubio, resistiendo el cerco de una milicia de 3.000 hombres dirigida por Cayo Claudio Glabro, quien subestimó a los fugitivos y fue derrotado.

Este éxito atrajo a más esclavos al movimiento. Espartaco consiguió reunir un ejército de más de 60.000 combatientes y marchó hacia el norte de Italia. En el trayecto, los cónsules Clodiano y Publícola intentaron frenar a los rebeldes.

Con la caída de Crixo, el ejército principal de Espartaco venció a las fuerzas consulares. Para honrar a su compañero fallecido, Espartaco obligó a 300 prisioneros romanos a combatir entre sí como gladiadores improvisados, según detalla National Geographic.

El avance hacia Roma y la reacción de la República

Los rebeldes, en vez de buscar huir, decidieron devastar la campiña italiana, priorizando el saqueo y la liberación de esclavos sobre la fuga. Esta actitud reflejó una percepción de debilidad romana, aunque la realidad era distinta.

La República, alarmada, organizó seis legiones bajo el mando del pretor Marco Licinio Craso, un romano acaudalado decidido a restaurar el control. Craso, tras reunir dos legiones más, acorraló a los rebeldes en Calabria.

El cerco final y los últimos intentos de Espartaco

Con la intención de extender la revuelta, Espartaco solicitó el traslado de sus hombres a Sicilia, donde recientemente se había producido una insurrección de esclavos. Piratas cilicios, contratados para transportarlos, escaparon con el dinero y frustraron el plan.

Craso, por su parte, levantó una empalizada y foso de 30 kilómetros para aislar a los rebeldes en la península. Roma movilizó también a los ejércitos de Pompeyo desde Hispania y Lúculo desde Macedonia, con el objetivo de sofocar definitivamente la rebelión.

Pese al cerco, Espartaco se negó a rendirse. Aprovechó una tormenta de nieve para romper la empalizada y avanzó hacia el puerto de Brundisio, con la pretensión de capturar barcos y llegar a Grecia.

Consciente de la rivalidad política entre Craso y Pompeyo, Espartaco le propuso a Craso rendirse a cambio de convertirse en su cliente, pero el pretor rechazó el ofrecimiento. Al llegar a Brundisio, los rebeldes se toparon con la ciudad defendida por las legiones de Lúculo, lo que los obligó a retroceder hacia la costa, perseguidos por las fuerzas de Craso.

La derrota, la represión y el legado

La confrontación final ocurrió junto al río Silario, en las cercanías de la actual Salerno. Las fuentes antiguas, incluida Plutarco, relatan que antes del combate Espartaco degolló a su propio caballo como señal de que prefería morir en batalla antes que huir. Espartaco murió mientras cargaba directamente contra Craso. Apiano añade que, tras ser herido en la pierna por una jabalina, siguió combatiendo hasta ser rodeado y abatido por los romanos.

La llegada de Pompeyo desde Roma marcó el destino de los sublevados. Miles intentaron escapar, pero la caballería romana los interceptó y aniquiló. El desenlace fue brutal: de los 50.000 esclavos que lucharon en la batalla, solo 6.000 sobrevivieron y fueron crucificados a lo largo de la vía Apia por orden de Craso, en un acto destinado a disuadir futuras rebeliones, señala National Geographic.

El legado de Espartaco trasciende su caída. Se consolidó como emblema de la resistencia ante la opresión y la búsqueda de libertad, inspirando a generaciones posteriores y recordando la dignidad humana ante la adversidad.