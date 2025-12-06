La foto acertijo: ¿Quién es esta niña catalana con actitud de rockstar junto a su inseparable hermana mayor?

Las pequeñas hermanas españolas con un look rocker

Nació el 25 de septiembre de 1992 en Sant Esteve Sesrovires, un pequeño municipio en las afueras de Barcelona, dentro de una familia de clase trabajadora. Su padre, José, tenía un taller mecánico; su madre, Pilar, dirigía el negocio familiar dedicado a la fabricación de señales de tránsito. Creció junto a su hermana mayor, también llamada Pilar, con quien desde niñas formaron un dúo inseparable: pasaban horas haciendo manualidades e inventando coreografías al ritmo de Ricky Martin.

El primero en advertir su talento artístico fue su padre, aunque sería su abuela materna —apasionada de la música— quien la introdujo en el mundo de Carmen Sevilla y Lola Flores. Entre esas influencias tempranas, la niña fue moldeando una sensibilidad singular. Practicó danza desde los cuatro hasta los quince años; empezó con la guitarra a los nueve; cantaba desde los diez; y a los trece ya se había integrado a una comunidad de flamenco.

Su infancia fue un cruce entre la cultura popular catalana, el flamenco tradicional y una atracción poderosa por lo visual y lo urbano: desde el tuning de autos hasta el cine clásico. A los catorce tuvo su primera actuación frente a un público, en un polideportivo local. Poco después llegó un rechazo en el programa de televisión Tú sí que vales, de Telecinco. El jurado la criticó por desafinar y no estar preparada para ese escenario. Ese traspié, lejos de desanimarla, la empujó a trazar un camino propio y convertirse en la cantante que es hoy.

Tras terminar los estudios secundarios, en 2010 ingresó a la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), donde cursó la carrera de Interpretación de flamenco, una especialización poco habitual en el ámbito académico. Allí desarrolló su proyecto de tesis, un trabajo que terminaría convirtiéndose en el álbum El mal querer.

Antes de hacerse conocida en el mundo entero, cantó en fiestas de casamiento y pequeños eventos y comenzó a colaborar con artistas como C. Tangana y Raül Refree. Su primer disco, Los Ángeles (2017), fue una reinterpretación oscura y minimalista del flamenco tradicional. Pero sería El mal querer (2018) el que la catapultaría al reconocimiento internacional, fusionando flamenco con trap, R&B y electrónica.

Respuesta: la niña de la izquierda es Rosalía y la de la derecha, su hermana Pilar