La inclusión en la Antigüedad fue mayor de lo que se creía, indica un análisis arqueológico y académico

Un grupo de personas vestidas con túnicas típicas de la antigua Roma camina por una calle empedrada, recreando la vida cotidiana de una familia romana. La escena muestra la interacción familiar y la arquitectura clásica, destacando la importancia de la vida comunitaria en la época. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, la imagen de la discapacidad en la Antigüedad se definió por la creencia de que las sociedades griegas y romanas practicaban una suerte de abandono sistemático de personas con diferencias físicas.

Esta percepción, impulsada por la búsqueda de perfección y fortaleza, comienza a ser cuestionada gracias a recientes hallazgos arqueológicos y análisis académicos recogidos por National Geographic, que revelan una realidad mucho más compleja e inclusiva.

El mito del abandono hacia las personas con discapacidad tiene raíces profundas en la tradición occidental. Filósofos y escritores antiguos como Plutarco, Platón y Aristóteles promovieron la idea de que la perfección física debía ser un valor supremo.

Plutarco afirmó que en Esparta los recién nacidos se presentaban ante un consejo de ancianos y, si los consideraban “deformes” o “de baja cuna”, eran expuestos a la intemperie para morir.

Las ideas de estos filósofos contribuyeron a la difusión de ideales de perfección física, influyendo en percepciones sobre valor y normalidad durante siglos (Dominio público)

Para la investigadora Martina Gatto de la Universidad de Roma, esta visión influyó gravemente en la historia: sirvió para justificar prácticas eugenésicas y exterminios, como los defendidos por Adolf Hitler en 1929, quien elogió la supuesta política espartana de infanticidio selectivo. La especialista Debby Sneed de California State University, Long Beach, advirtió: “Esta idea ha sido utilizada con fines bastante nefastos”.

Nuevas evidencias arqueológicas

Sin embargo, la evidencia arqueológica reciente desmiente esta narrativa. Un caso significativo se encuentra en la ciudad romana de Heraclea Sintica, en la actual Bulgaria, donde un equipo dirigido por Viktoria Russeva y Lyuba Manoilova halló los restos de seis personas atrapadas en cisternas tras un terremoto en el siglo IV d.C.

El análisis antropológico identificó que uno de los jóvenes fallecidos, denominado 2N, presentaba múltiples anomalías óseas compatibles con el síndrome de Apert, una condición genética detectable desde el nacimiento y que afecta el desarrollo de cráneo, rostro, manos y pies.

Este individuo habría dependido de otros para alimentarse y desplazarse, y habría sobrevivido gracias al apoyo de su entorno. Los investigadores señalan que, en términos actuales, se trataba de una persona con discapacidad.

El estudio de los restos en Heraclea Sintica muestra cómo una persona con una condición genética compleja recibió auxilio y acompañamiento en un contexto de desastre (Victoria Russeva)

El contexto del hallazgo indica que el grupo intentaba huir del desastre, y que al menos uno de los acompañantes procuró ayudar al joven con discapacidad a escapar. Como destaca el estudio citado por National Geographic, este comportamiento desafía la presunción de que las personas con discapacidad carecían de valor en la sociedad romana y eran abandonadas en situaciones extremas.

La discapacidad en Grecia y el papel de la solidaridad

La revisión de evidencias en la antigua Grecia también aporta matices relevantes. En el pozo de huesos del Ágora de Atenas, datado en el siglo II a.C., arqueólogos identificaron los restos de más de 450 infantes, muchos fallecidos antes de recibir un entierro formal. Entre ellos, se hallaron casos de bebés con malformaciones congénitas, como un lactante con anomalías en las extremidades y otro con hidrocefalia.

Según estudios citados por Sneed en National Geographic, estos niños recibieron cuidados y atención médica hasta su muerte natural, en lugar de ser abandonados. Además, se documentaron dispositivos de alimentación adaptados y prácticas médicas específicas para infantes con discapacidades.

Hallazgos arqueológicos y prácticos médicos demuestran que los niños con diferencias físicas no siempre eran rechazados, sino que en muchos casos contaron con apoyos y cuidados especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sneed afirma que, aunque la exposición y el abandono infantil existían en Grecia y Roma, las motivaciones solían ser económicas antes que físicas. “Es inexacto sugerir que la exposición infantil se motivaba principalmente por la apariencia o discapacidad del bebé”, argumenta la especialista. Existen registros de médicos griegos dedicados profesionalmente al desarrollo y cuidado de personas con diferencias físicas, como el pie zambo o las malformaciones en extremidades.

Estos hallazgos y análisis académicos recogidos por National Geographic cuestionan la idea del infanticidio y el abandono como normas frente a la discapacidad en la Antigüedad. Si bien algunos filósofos idealizaban sociedades sin personas con discapacidad, la evidencia arqueológica demuestra que muchos niños con diferencias físicas sobrevivían hasta la adultez y recibían apoyo familiar y comunitario.

La reciente investigación en Bulgaria ilustra que, incluso durante crisis, las familias romanas optaban por proteger e incluir a sus miembros con discapacidad, en lugar de marginarlos. National Geographic concluye afirmando que esta perspectiva invita a reconsiderar la historia de la inclusión y el trato a la discapacidad, y sugiere que la solidaridad y el cuidado fueron parte constante de la experiencia humana desde tiempos antiguos.