Historias

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Durante siglos, la dinastía más influyente del continente consolidó su dominio mediante matrimonios entre parientes. Esa estrategia política dejó una huella biológica visible en sus miembros y se convirtió en un símbolo de los límites

Guardar
Carlos II, el último rey
Carlos II, el último rey de la Casa de Austria española (Wikimedia)

Durante siglos, la imponente familia Habsburgo marcó el pulso de Europa. Entre el siglo XIII y el siglo XIX, ostentaron el poder como reyes de Alemania, archiduques de Austria y, desde el siglo XV, como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, además de gobernar la monarquía española entre 1516 y 1700.

A la par, una singularidad física —la prominente “mandíbula Habsburgo”— se instaló en la historia, consecuencia directa de una política familiar donde los matrimonios entre parientes consolidaron el poder, pero también sellaron el destino biológico de la dinastía.

De acuerdo con Smithsonian Magazine, la malformación se relacionó con la estrategia de los Habsburgo de mantener el poder a través de matrimonios entre familiares directos. Las alianzas familiares incluyeron enlaces entre primos y tíos con sobrinas.

Los encargados de retratar a la dinastía no lograron ocultar el prognatismo mandibular. Algunos miembros, como Carlos II de España, experimentaron dificultades al comer o articular palabras. Charles V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue descrito en 1517 como “de rostro alargado y boca ladeada”.

Retrato de Carlos I de
Retrato de Carlos I de España,también conocido como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (Wikimedia Commons)

El peso de la consanguinidad en la genealogía Habsburgo

De acuerdo con especialistas, citados por History Extra, los Habsburgo llevaron la práctica de la consanguinidad más lejos que otras casas reales europeas.

Según el historiador Martyn Rady, los matrimonios endogámicos favorecieron alianzas políticas y militares, pero generaron consecuencias biológicas severas. Solamente dos de los once matrimonios reales españoles entre 1516 y 1700 se efectuaron fuera del círculo familiar. La continuidad de estos enlaces provocó problemas de salud física y mental, así como deformidades.

Investigaciones recientes analizaron decenas de retratos y confirmaron una relación directa entre el grado de parentesco de los progenitores y la gravedad de las alteraciones maxilofaciales. El estudio de 2019, dirigido por el profesor Román Vilas de la Universidad de Santiago de Compostela, detalló que a mayor índice de consanguinidad, más pronunciada la deformidad mandibular.

Felipe IV, pintado por Diego
Felipe IV, pintado por Diego Velázquez, de quien el rey fue mecenas (WIkimedia)

El “coeficiente de consanguinidad” alcanzó valores extremos en Carlos II de España, con un índice de 0,254, cifra diez veces superior a la considerada elevada en hijos de primos hermanos.

El emperador Maximiliano I, su hija Margarita de Austria, Carlos I de España y Carlos II figuran como los casos más notorios de la mandíbula Habsburgo.

En ese sentido, Carlos II, apodado “El Hechizado”, padeció epilepsia, trastornos físicos y severa incapacidad para masticar debido a la malformación ósea. Su autopsia evidenció deterioro corporal extremo: corazón diminuto, pulmones dañados y cráneo con exceso de líquido.

En algunos registros, un enviado británico observó cómo Carlos II ingería alimentos “tragando todo entero”, ya que sus dientes no se encontraban alineados. Los trastornos digestivos y una lengua grande dificultaron la comunicación verbal. Su árbol genealógico ejemplifica el impacto acumulativo de generaciones de endogamia: la abuela materna también era su tía, y su madre resultó ser sobrina de su padre.

Retrato de María Luisa de
Retrato de María Luisa de Orleans, reina de España, por José García Hidalgo (c. 1679) (Wikimedia)

El final de la dinastía Habsburgo española se selló con la muerte de Carlos II en 1700, sin descendencia. Este deceso desencadenó una guerra de sucesión en Europa. De acuerdo con Martyn Rady, el linaje austríaco intentó heredar el trono español, pero la corona finalmente pasó a la casa francesa de los Borbones.

Marie Antoinette, hija de la emperatriz María Teresa y del emperador Francisco I, formó parte del linaje, aunque solo manifestó una pequeña alteración en el labio inferior. Las generaciones actuales de la familia Habsburgo continúan existiendo, pero la característica mandíbula desapareció como consecuencia de cambios en las prácticas matrimoniales.

Hoy, la historia de la mandíbula Habsburgo es símbolo de los riesgos biológicos de la consanguinidad, además de un recordatorio del costo humano de la política dinástica.

Habsburgo, consanguinidad y genética constituyen tres conceptos unidos en la crónica de una familia cuya ambición definió la política continental, pero cuyo legado se vio marcado por una clara señal biológica: la mandíbula de su linaje real.

Temas Relacionados

HabsburgoConsaguinidadCarlos II de EspañaEspañaGenéticaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna

Surgido entre aristócratas ingleses y franceses a fines del siglo XVIII, convirtió la elegancia en un acto de rebeldía y la apariencia en una declaración de independencia

Qué es un dandi y

La vida oculta de Michelangelo: del niño huérfano fascinado por el mármol al genio del Renacimiento

Un talento forjado entre canteras, mecenas poderosos y rivalidades históricas dio forma a una trayectoria que transformó para siempre la creación artística en Europa

La vida oculta de Michelangelo:

Paul Ekman, el pionero que reveló las expresiones universales de las emociones y transformó la psicología moderna

La trascendencia de sus investigaciones sobre microexpresiones impactó en agencias de seguridad, medios de comunicación y la creación de personajes animados en Hollywood

Paul Ekman, el pionero que

Arsénico, radium y mercurio: los peligrosos rituales de belleza que reinaron hasta el siglo XX

La falta de controles y el desconocimiento científico permitió que sustancias tóxicas se convirtieran en tratamientos estéticos populares, dejando un largo historial de riesgos, daños y tragedias detrás de la industria de la belleza

Arsénico, radium y mercurio: los

El ritual de besar una piedra a 27 metros de altura vinculado al don de la elocuencia

En lo alto del castillo de Blarney, miles de visitantes se inclinan hacia el vacío para tocar con los labios la legendaria Blarney Stone, una roca envuelta en mitos, riesgos y tradiciones que desde el siglo XVIII es asociada a un codiciado don

El ritual de besar una
DEPORTES
Franco Colapinto tuvo otra mala

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Mariano Navone y la necesidad de cambiar el chip tras un año difícil: “Es momento de apretar el acelerador”

Espeluznante accidente en Brasil que dejó a dos pilotos hospitalizados: la cámara on board que mostró el incendio que se desató

Carlos Bianchi reveló los secretos del triunfo de Boca Juniors ante Real Madrid en la Copa Intercontinental del 2000

TELESHOW
Cherquis Bialo contó cómo fue

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

Luis Brandoni fue dado de alta luego de su internación por un pico de presión

INFOBAE AMÉRICA

Qué es un dandi y

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna

La vida oculta de Michelangelo: del niño huérfano fascinado por el mármol al genio del Renacimiento

Un fósil de pie de 3,4 millones de años confirma la existencia de una nueva especie de homínido

“Le Freak”, el hit de Chic que nació entre una puerta cerrada y un brindis improvisado

Una de las terminales petroleras más grandes de Rusia suspendió sus operaciones tras un ataque con drones marítimos