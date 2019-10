Fernando recuperó entonces la Regencia en nombre de su nieto Carlos, al que no conocía y que era criado en la corte flamenca por su tía Margarita, hermana de Felipe. Previendo que algún día debería reinar en España, el abuelo envía al humanista Luis Cabeza de Vaca para que el niño aprendiera las costumbre y la lengua castellana. O el profesor no fue bueno, o Carlos no tenía talento para los idiomas, ya que, como se verá, llegó años después a Castilla sin poder comunicarse con sus súbditos en el idioma local.