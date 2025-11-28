Historias

Las lecciones de Platón sobre dejar ir relaciones poco sanas

La experiencia del filósofo muestra que invertir energía en transformar a quienes no están listos puede perpetuar ciclos de desgaste y frustración

Platón reconoció en su Carta Séptima que la falta de voluntad de Dionisio II frustró sus intentos de transformación.

La trayectoria de Platón muestra que invertir energía en transformar a quienes no están listos puede perpetuar ciclos de desgaste y frustración. La historia de sus tres viajes a Sicilia, marcados por el intento fallido de transformar a Dionisio II, funciona como una metáfora sobre la dificultad de cambiar a quienes no desean hacerlo. Psychology Today utiliza este episodio histórico para ilustrar un patrón frecuente en relaciones poco sanas: el empeño en modificar a otros, cuando el cambio solo ocurre si existe una motivación interna.

En el siglo IV a.C., Platón, uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad, realizó tres viajes a Siracusa, en Sicilia, para educar a los tiranos Dionisio I y luego a su hijo Dionisio II. En su primera visita, en 387 a.C., Platón se enfrentó a la hostilidad de Dionisio I, cuyas costumbres y concepción del poder chocaron con los principios filosóficos del ateniense. El único resultado positivo fue la inspiración que sus enseñanzas generaron en Dión, cuñado del tirano.

La segunda visita, en 367 a.C., se produjo tras la muerte de Dionisio I. Dión convenció a Platón de regresar para instruir al joven Dionisio II y convertirlo en el “rey filósofo” descrito por el pensador. Aunque Dionisio II mostró interés inicial, pronto se resistió a la disciplina y al esfuerzo asociados al cambio personal. Acostumbrado al lujo y rodeado de aduladores, el joven gobernante evitó el trabajo interno necesario para lograr una transformación auténtica.

A pesar de los indicios de fracaso, Platón emprendió un tercer viaje en 361 a.C., motivado por la promesa de Dionisio II de dedicarse a la filosofía. En su Carta Séptima, el propio Platón admite que el problema no era su método, sino la falta de motivación real del tirano. Dionisio II prefería aparentar interés filosófico antes que comprometerse con el proceso arduo de autotransformación. Este intento final terminó abruptamente, con Platón escapando apenas con vida.

Psychology Today identifica señales de relaciones poco sanas, como promesas incumplidas, agotamiento emocional y deterioro de valores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo de intentar cambiar a otros: señales y consecuencias

Psychology Today plantea que muchas personas, igual que Platón, permanecen en relaciones donde intentan cambiar a alguien no preparado para transformarse. El análisis invita a preguntarse si existe un “Dionisio II” en la vida de cada uno: una pareja, amigo, familiar o colega que promete cambiar, pero evita el esfuerzo necesario, repite promesas vacías y reincide en viejos patrones. Este ciclo, señala el artículo, se observa en situaciones de adicción, abuso emocional, irresponsabilidad financiera o infidelidad, donde la esperanza de que “esta vez será diferente” se impone a la realidad.

La experiencia de Platón en Sicilia revela una verdad esencial: solo es posible cambiar con motivación interna sostenida y disposición a la incomodidad del crecimiento. Psychology Today resalta que la presión externa, por bienintencionada que sea, no reemplaza la voluntad propia. “El cambio real requiere motivación interna, no presión externa de amigos o parejas amorosas”, señala el medio.

El error de Platón no fue su primero ni su segundo viaje, sino el tercero. Entonces, ya tenía pruebas suficientes de que Dionisio II no estaba dispuesto a transformarse, pero permitió que la esperanza oscureciera su juicio. Según Psychology Today, este ciclo de segundas y terceras oportunidades, pese a la falta de resultados, afecta a quien insiste e incluso refuerza la conducta que se intenta modificar, pues impide que las consecuencias naturales motiven un cambio genuino.

Reconocer cuándo es necesario dejar ir una relación poco sana resulta esencial para el bienestar propio. Entre las señales que indica Psychology Today figuran la repetición de promesas incumplidas, el agotamiento emocional y el deterioro de la salud o los valores personales. Además, resalta la tendencia de la otra persona a culpar factores externos y un entusiasmo motivado solo por miedo a perder la relación, no por un auténtico deseo de crecer.

Psychology Today advierte que insistir en cambiar a personas no dispuestas refuerza patrones dañinos y agota emocionalmente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abandonar la insistencia y fortalecer el desarrollo propio

El artículo subraya la importancia de redirigir la energía hacia el desarrollo personal. Tras sus fracasos en Sicilia, Platón regresó a Atenas, donde fundó la Academia y escribió obras clave como La República. Psychology Today destaca que, según la filosofía platónica, antes de intentar influir en otros, es preciso cultivar el propio gobierno interno. “Cuando dejamos de tratar de reformar a los demás y, en cambio, nos enfocamos en nuestra propia ‘constitución’ interna, no solo encontramos la paz, sino que paradójicamente nos volvemos más efectivos en el mundo”, afirma el medio.

Para quienes reconocen un “Dionisio II” en su entorno, Psychology Today recomienda aceptar los hechos con realismo, permitir que las consecuencias actúen, establecer límites claros y buscar espacios donde el propio potencial florezca. El medio sostiene que el verdadero crecimiento y las relaciones valiosas surgen cuando se deja de insistir en cambiar a quienes no están preparados y se prioriza el bienestar personal.

El legado de Platón prueba que el impacto más duradero no surge de intentos fallidos de reformar a otros, sino de invertir en el desarrollo propio y compartir la sabiduría con quienes están dispuestos a recibirla, una lección que, según Psychology Today, mantiene vigencia en la actualidad.

