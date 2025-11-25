Historias

Una segunda oportunidad a 8.538 metros: la historia de Lincoln Hall y el sacrificio de un equipo que renunció al Everest por salvar una vida

Fue abandonado por su equipo pensando que estaba muerto. Cómo un ascenso extremo reveló el valor insospechado de un grupo de alpinistas, cuya decisión cambió su destino y desafió toda lógica de supervivencia

Guardar
El rescate de Lincoln Hall
El rescate de Lincoln Hall en la 'zona de la muerte' del Everest se convierte en un símbolo de supervivencia extrema (Project-Himalaya.com)

En las laderas heladas del Everest, donde el aire escasea y las temperaturas descienden a niveles letales, la montaña más alta del mundo mantiene su reputación como uno de los escenarios más peligrosos del alpinismo. Cada año, varios escaladores pierden la vida en su intento por alcanzar la cima, y muchos de sus cuerpos permanecen en la temida “zona de la muerte”, un tramo donde la supervivencia se vuelve incierta y los rescates resultan casi imposibles.

En este entorno extremo, la historia de Lincoln Hall destaca como una de las más impactantes del alpinismo moderno. Considerado como un experimentado escalador australiano, fue dado por muerto en la cumbre del Himalaya en 2006, solo para ser hallado con vida horas después en condiciones que desafiaron toda lógica. Su caso se ha convertido en un ejemplo de supervivencia frente a la adversidad absoluta.

Hallazgo de Lincoln Hall en la “zona de la muerte” del Everest

El 25 de mayo de 2006, Lincoln Hall se encontraba a 8.538 metros de altitud, en una estrecha cresta del Everest. Tras un agotador ascenso, en una de las zonas más peligrosas de toda la cadena montañosa, el escalador se desmayó y cayó tendido al suelo. Sus compañeros de expedición intentaron reanimarlo durante horas, pero, al no obtener respuesta y convencidos de su fallecimiento, lo despojaron del equipo esencial y lo dejaron expuesto a temperaturas de entre -20 y -30 ℃.

A pesar de que seguía con vida, la noticia de su muerte llegó a sus familiares a la mañana siguiente. Ese mismo día, fue hallado por un grupo de cuatro escaladores, entre los que se encontraba el estadounidense Dan Mazur. En la denominada Zona de la Murte, el alpinista se topó con Hall y, en diálogo con People, reveló cómo fue aquel momento.

Alpinistas necesitan tubos de oxigeno
Alpinistas necesitan tubos de oxigeno para poder lograr llegar a la cima del Monte Everst (AP Photo/Kunga Sherpa)

“Nos lo encontramos de repente. Estaba sentado en la cima de una cresta, con un acantilado a un lado que tenía una caída de unos 2.400 metros. Tenía los brazos fuera de su traje de plumas, vistiendo solo una fina camiseta polar. No tenía gorro, ni guantes, ni gafas. No había oxígeno. No tenía equipo y simplemente estaba sentado allí boquiabierto”, describió sobre el afortunado hallazgo.

Su estado era crítico. Mazur relató que sus dedos “parecían velas”, agregando que estaban congelados hasta la mitad y con un tono amarillento grave. La desorientación era evidente: Hall hablaba como si estuviera en un barco, preguntando a los rescatistas si también participaban en ese “extraño paseo en barco”. El equipo no dudó en detener su ascenso para socorrerlo, aunque ello implicaba renunciar a su objetivo de alcanzar la cima. “Está sentado, con las manos en alto, hablándonos. Si pasas de largo ante alguien así, te vas al infierno”, afirmó.

Los rescatistas intentaron abrigar a Hall, aunque él se quitaba los guantes y el gorro sin comprender el peligro. Le ofrecieron barras energéticas, agua y oxígeno de un tanque de repuesto. Poco a poco, comenzó a recuperar la lucidez y la movilidad. Gracias al logotipo en su chaqueta, el grupo pudo identificar el campamento base de Hall y avisar que seguía con vida, desmintiendo la noticia de su fallecimiento.

El rescate supuso un alto costo el equipo que se topó con el alpinista, quienes perdieron cuatro horas y buena parte de su oxígeno, lo que les obligó a abandonar su intento de cumbre. Mazur le explicó a People su sentir tras la experiencia: “Las cuatro horas que habíamos perdido hacían que continuar fuera arriesgado”.

Lincol Hall contaba con experiencia
Lincol Hall contaba con experiencia en el alpinismo y ya había estado en el Monte Everst (Dawa Tenzing Sherpa)

Sin embargo, se mostró aliviado de poder participar en el rescate: “Las tormentas llegan por la tarde y habíamos consumido bastante oxígeno estando allí sentados. Pero me siento conmovido, muy conmovido, por todo esto. Siento respeto por la montaña y por la situación. A veces te sientes diminuto. Tan pequeño. Como si fueras un guisante”.

Recuperación y legado de una supervivencia extraordinaria

Tras el dramático rescate, Lincoln Hall fue trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento por congelación e inflamación cerebral, ambas consecuencias del mal de altura. Contra todo pronóstico, logró superar las secuelas físicas y recuperó su salud por completo. Su caso lo transformó en un símbolo de supervivencia y esperanza en uno de los entornos más hostiles del planeta.

El también escritor australiano contaba con experiencia en la materia. De hecho, formó parte del primer equipo oceánico que escaló la montaña asiática en 1984, que también forjó con éxito una nueva ruta hacia la cumbre. Finalmente, murió el 20 de marzo de 2012 en Sidney por un mesotelioma, un tipo de cáncer poco común que afecta el revestimiento de los órganos internos.

La experiencia de Hall permanece como un recordatorio de la capacidad humana para resistir en circunstancias extremas, y de cómo, incluso en la “zona de la muerte” del Everest, la vida puede imponerse cuando todo parece perdido.

Temas Relacionados

EverestLincoln HallAlpinismoZona de la muerteMonte EverstHimalayaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

El innovador belga del siglo XX propuso formas inéditas de ordenar y consultar grandes volúmenes de datos. Impulsó ideas que décadas después influirían en tecnologías centrales de la información

El visionario que imaginó Internet

El desastre del Barco Blanco: un capitán, una sucesión en juego y el inicio de una crisis sin precedentes

El naufragio ocurrido el 25 de noviembre de 1120 no solo significó una catástrofe marítima, sino que reveló la fragilidad del sistema sucesorio anglo-normando, desencadenando años de guerra civil y devastación en Inglaterra

El desastre del Barco Blanco:

Estuvo ochenta minutos sin respirar y con su corazón detenido: una caída en esquí, una tumba de hielo y un hito en la medicina

Anna Bagehholm estuvo clínicamente muerta el jueves 20 de mayo de 1999. Había ido a esquiar a las montañas Kjolen, en el norte de Noruega, cuando en el descenso quedó atrapada debajo de una capa de hielo de veinte centímetros de espesor

Estuvo ochenta minutos sin respirar

El día que un panadero amasó pan envenenado y mató a más de 70 niños que compraron el desayuno antes de entrar al colegio

La tragedia ocurrió el 25 de noviembre de 1967 en Chiquinquirá, Colombia. La harina usada para la masa se mezcló con un potente pesticida durante el traslado de la mercadería

El día que un panadero

El calvario de la joven que fue violada en grupo durante 44 días y asesinada con fuego: cuatro condenados y cien cómplices

Junko Furuta tenía 17 años cuando la noche del 25 de noviembre de 1988 fue raptada por cuatro adolescentes. Para matarla la convirtieron en una pira humana y luego ocultaron su cuerpo en un barril lleno de cemento

El calvario de la joven
DEPORTES
Da pelea en el Torneo

Da pelea en el Torneo Clausura y está cerca de jugar con Messi: el argentino que negocia para sumarse al Inter Miami

La historia de amor que sacude al fútbol europeo: inminente casamiento entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz erótica

El Chelsea de Enzo Fernández venció 3-0 al Barcelona y se metió en puestos de clasificación a octavos en la Champions League: todos los goles

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino: ganó su primer título profesional y dio un salto histórico en el ranking

El show de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea ante Barcelona: dos gritos anulados, una asistencia y un aporte clave

TELESHOW
Lourdes Fernández reveló el motivo

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

Ivana Icardi le mostró su apoyo a la China Suárez tras el estreno de su nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán descartó cualquier plan de

Taiwán descartó cualquier plan de integración a China y denunció los intentos de intimidación del régimen de Xi Jinping

Entre la conservación y la tradición culinaria: por qué el futuro de la anguila japonesa podría estar en jaque

Micro-rituales navideños: la pausa que transforma diciembre en recuerdos inolvidables

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia

Miles de alauitas protestaron en Siria luego de una nueva ola de violencia sectaria