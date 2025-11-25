Historias

El día que un panadero amasó pan envenenado y mató a más de 70 niños que compraron el desayuno antes de entrar al colegio

La tragedia ocurrió el 25 de noviembre de 1967 en Chiquinquirá, Colombia. La harina usada para la masa se mezcló con un potente pesticida durante el traslado de la mercadería

Guardar

Las mesas pulidas de la escuela de Chiquinquirá en Colombia, en el año 1967, exhibían cada mañana el mismo ritual: niños vestidos con uniformes prolijos, cuadernos inmaculados y, en uno de los recreos, panes tibios envueltos en el papel de los desayunos escolares. El aroma del trigo llenaba los pasillos.

El 25 de noviembre de ese año, la ciudad se despertó entre la niebla. Nadie podía prever que ese sería el día en que un veneno furtivo se colaría en el corazón de la ciudad. Más de 100 cuerpos, la mayoría de niños, terminaron sin vida solo unas horas después de haber comido un pan “envenenado”.

Veneno en las calles

La cotidianidad —las campanas de la iglesia, el bullicio de los alumnos, el olor al maíz que asaba una vendedora ambulante— se quebró con los primeros quejidos de los niños. En la pequeña escuelita pública, la histeria se propagó como incendio. Algunos alumnos se estremecieron, sus mejillas se cubrieron de sudor frío. Otros apenas alcanzaron a balbucear palabras incomprensibles. Una maestra, recuerda:

—Corrían hacia la sala de profesores, llevaban las manos al estómago y gritaban: “Me duele, profe, me arde aquí”.

Más de 70 niños murieron
Más de 70 niños murieron por el pan envenenado en Chiquinquirá

El reloj apenas marcaba las 9 de la mañana. El primer niño se desplomó en el patio, la cabeza delgada golpeó las baldosas. Las docentes intentaron inútilmente calmar el caos. Un eco de arcadas y quejidos subió por los pasillos, infestando de horror los oídos de los sobrevivientes.

“Los chicos gritaban que les dolía el estómago y caían, uno tras otro, al piso. Alguien pensó que era un virus. Nadie sospechó del pan”, rememora un testigo.

La tragedia inesperada se diseminó en unos minutos. Veinte, treinta, cincuenta niños, la cifra crecía con cada llamada desesperada al pequeño hospital municipal, cuyo personal, desbordado, improvisó camillas con tableros de madera y esperó ambulancias que jamás alcanzaron a llegar a tiempo.

El pan que se llevó la inocencia

En el depósito de la panadería Nutivara de Aurelio Fajardo, un lote de pan aguardaba para el reparto matinal. Allí, junto al mostrador, el panadero, repasaba la lista de provisiones: harina, azúcar, manteca.

El hospital de Chiquinquirá colapsó
El hospital de Chiquinquirá colapsó ante la cantidad de heridos

El proceso de preparación fue rutinario. Una masa batida al ritmo de la tradición, panes alineados en la bandeja, hornos encendidos desde el amanecer. Ningún aroma extraño, ningún indicio de que las hogazas escondían un peligro letal.

El joven Joaquín Merchán fue el encargado de comenzar a realizar la producción de los panes e incluso le manifestó a Aurelio Fajardo, dueño de la panadería, quela harina tenía un olor extraño y algo fuerte,a lo que este le habría dicho que no inventara excusas para no trabajar

Pero entre los ingredientes habituales se deslizó algo invisible y mortal. La harina utilizada aquel día estaba contaminada con un pesticida agrícola, paratión, una sustancia tóxica cuya dosis letal, incluso en minúsculas cantidades, podía provocar la muerte en pocos minutos.

La tragedia comenzó la noche del viernes 24 de noviembre, cuando unos transportadores iban a entregar varios bultos de harina comprados por la panadería Nutibara en camión de carga. De acuerdo con algunas versiones, antes de partir hacia el municipio boyacense desde la ciudad de Bogotá, unos hombres, que conocían al camionero le pidieron llevar dos cajas con unos frascos de vidrio adentro hasta un almacén de insumos agropecuarios.

El vehículo tomó la ruta de Ubaté - Chiquinquirá, la cual no estaba pavimentada, por lo que algunos movimientos del camión hicieron que el contenido de uno de los frascos que se encontraba en las cajas se derramara sobre la harina que iba a ser entregada. Los envases contenían Folidol, nombre comercial del Paratión, un insecticida organofosforado utilizado para controlar las plagas en los cultivos.

El Ejército colombiano también llegó
El Ejército colombiano también llegó al pueblo para asistir a los heridos del desastre

La ola letal y la ciudad acorralada

En cuestión de horas, decenas de alumnos y profesores entraron en convulsiones, los ojos desorbitados y la piel empapada en sudor. “Vi cómo mi hijo se desmayaba, le salía espuma por la boca. Pensé que no lo volvería a ver”, recordaría después una madre entre sollozos en la radio local.

Chiquinquirá se convirtió en un epicentro de dolor y confusión. Los muertos, apilados, superaban la capacidad de la morgue.

El propio presidente de Colombia, en un mensaje urgente, exigió la investigación inmediata del caso y envió refuerzos médicos desde Bogotá. Pronto, la prensa nacional e internacional llegó, y el nombre del pueblo, más conocido por su virgen, se asoció para siempre al horror del pan envenenado.

Las primeras hipótesis

El rumor nació casi tan rápido como la tragedia. ¿Accidente de la panadería? ¿Error de los proveedores? ¿O un acto deliberado de “enemigos” políticos? En una época en que la violencia partidista salpicaba hasta los escenarios más insólitos, ninguna hipótesis parecía del todo increíble .

La investigación policial se centró de inmediato en la cadena de distribución. El panadero Aurelio Fajardo, un hombre sencillo y afable para la comunidad, fue detenido.

Un niño es atendido en
Un niño es atendido en el hospital de Chiquinquirá

Los peritos revisaron las bolsas, encontraron rastros evidentes del pesticida en las muestras tomadas del almacén.

El enigma de cómo exactamente el “veneno” llegó a mezclarse con la harina nunca fue resuelto del todo. Otros, como el fiscal encargado, insistían en que se trató de un accidente trágico, agravado por una cadena de descuidos fatales.

El alcance: cifras de horror

Los periódicos internacionales hablaron de setenta y ocho muertos, la mitad menores de edad. Otros elevaron la cifra hasta cerca de cien. Los sobrevivientes —más de ciento cuarenta— quedaron con secuelas neurológicas, respiratorias y psicológicas.

“No era una noticia local: era un escándalo mundial. Nunca creímos que aquí pudiera pasar algo así, todos nos conocíamos, había confianza”, le narró un periodista del The New York Times al corresponsal local.

Plaza Libertad en el centro
Plaza Libertad en el centro de Chiquinquirá (Foto: SITUR Boyacá)

La radio repitió durante días los nombres de las víctimas, una letanía condenada a perderse en la memoria nacional. Cientos de familias velaron a sus hijos en silencio. Las campanas doblaron tanto por los pequeños como por una inocencia colectiva que ya no volvería.

El ayuntamiento prometió cambios. Sistemas de control, supervisión de víveres, mayores filtros en las licitaciones públicas. Pero la sensación en el pueblo, recogida por una periodista en años recientes, era de resignación:

—Luego de la tragedia, durante meses nadie quiso comer pan. Era como un símbolo maldito.

Ecos y silencios

Una multitud desbordó la plaza el día del entierro colectivo. Las escenas de dolor se repitieron en las portadas de los diarios y en los relatos de cronistas que buscaban algún atisbo de sentido.

A veces —dice una de las crónicas—, algún niño pregunta a su abuela por qué hay tantas lápidas pequeñas alineadas junto al muro. Ella, en voz baja, responde: “Fue el pan”.

Temas Relacionados

Envenenamiento masivoChiquinquiráColombiaPan envenenadoAurelio FajardoJoaquín Merchán

Últimas Noticias

Estuvo ochenta minutos sin respirar y con su corazón detenido: una caída en esquí, una tumba de hielo y un hito en la medicina

Anna Bagehholm estuvo clínicamente muerta el jueves 20 de mayo de 1999. Había ido a esquiar a las montañas Kjolen, en el norte de Noruega, cuando en el descenso quedó atrapada debajo de una capa de hielo de veinte centímetros de espesor

Estuvo ochenta minutos sin respirar

El calvario de la joven que fue violada en grupo durante 44 días y asesinada con fuego: cuatro condenados y cien cómplices

Junko Furuta tenía 17 años cuando la noche del 25 de noviembre de 1988 fue raptada por cuatro adolescentes. Para matarla la convirtieron en una pira humana y luego ocultaron su cuerpo en un barril lleno de cemento

El calvario de la joven

La historia de Vijay Amritraj, el tenista que conquistó Hollywood tras vivir los cuartos de final en Wimbledon

Amritraj fue emblema del tenis indio, y también una presencia destacada en la cultura pop internacional y la diplomacia, demostrando que los límites pueden superarse desde la pasión

La historia de Vijay Amritraj,

El mapa que dio nombre a América: la historia detrás de la obra de Waldseemüller

El cartógrafo alemán cambió para siempre la forma de ver el mundo al asignar un nombre y un lugar preciso a América, consolidando la separación entre Viejo y Nuevo Mundo y sentando las bases de la cartografía moderna

El mapa que dio nombre

Genes, Nobel y una pionera olvidada: la historia del descubrimiento del ADN y una trama que cambió la ciencia para siempre

El modelo de doble hélice revolucionó la biología moderna, aunque el reconocimiento oficial se centró en tres científicos. Quién fue Rosalind Franklin y cuál fue su rol en este avance determinante

Genes, Nobel y una pionera
DEPORTES
Copa Davis: las dificultades que

Copa Davis: las dificultades que deberá enfrentar Javier Frana para la primera convocatoria de 2026

Qué sucedió con la casa donde murió Maradona y cuál fue el destino de su habitación

Comienza la depuración en River Plate: el importante éxodo que piensa Marcelo Gallardo para la nueva temporada

“Diego no resistió”: la historia jamás contada de la frase sobre la muerte de Maradona que recorrió el mundo

Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

TELESHOW
Maxi López recordó en MasterChef

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

INFOBAE AMÉRICA

India y Canadá reactivaron su

India y Canadá reactivaron su relación comercial y buscan duplicar el comercio bilateral para 2030 en medio de las tensiones con EEUU

Casi un año del acuerdo UE–Mercosur: persisten los apoyos, las dudas y la ausencia de una firma definitiva

Macron evalúa crear un servicio militar voluntario para reforzar la defensa francesa ante la amenaza rusa

Paraguay desarticuló a un grupo que enviaba drogas, municiones y componentes de armas al Comando Vermelho de Brasil

“Besos, no”, la novela que nació de un diario a la Virgen María: “La escritura es mucho mejor que tener marido”, dice Victoria Liendo