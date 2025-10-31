El día que un hombre se disfrazó de superhéroe en Halloween y salvó a una persona en medio de un incendio

Jared Jones, disfrazado de Homelander en Halloween, rescató a un hombre de una casa en llamas en Greenville, Ohio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la noche de Halloween de 2020, en Greenville, Ohio, Jared Jones asistió a una fiesta disfrazado de Homelander, un personaje de la serie The Boys. Mientras viajaba junto a su familia rumbo al evento, divisó una casa en llamas a pocas cuadras de su destino. Rápidamente, pidió a su esposa que se detuviera y solicitó ayuda al número de emergencias. Tras bajarse del auto, corrió hacia la casa envuelta en fuego y rescató a un hombre inconsciente, sacándolo a salvo antes de la llegada de bomberos y policía.

Testigos relataron que varias personas se encontraban frente a la vivienda observando las llamas. Nadie había entrado a revisar si quedaba alguien adentro. Según la crónica publicada por The Guardian, Jones no dudó en preguntar si la casa estaba vacía y, al no obtener una respuesta clara, decidió actuar.

El incendio en una vivienda deshabitada de Greenville movilizó a la comunidad y puso a prueba la solidaridad local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así fue como detectó ruidos provenientes del interior, lo que lo llevó a ingresar. En medio del humo y las llamas, localizó a un hombre tendido en el piso del segundo nivel. Sin dudarlo, lo tomó por la camisa y el cinto y lo transportó al exterior. Una vez fuera, le practicó maniobras de primeros auxilios, tras lo cual el hombre recuperó el conocimiento.

Ya en la vereda, el hombre rescatado decidió marcharse cuando llegaron las fuerzas de seguridad. De acuerdo con versiones policiales citadas por el propio Jones, la vivienda estaba vacía por estar en proceso de venta. El individuo habría entrado de manera irregular y había perdido el conocimiento en el interior.

Anthony Starr, intérprete de Homelander de "The Boys" (Créditos: Prime Video)

La causa del incendio aún no se esclareció, aunque trascendió que pudo haberse originado por una fogata mal apagada dentro de la casa. El hombre no aceptó atención médica y se retiró del lugar en cuanto pudo.

Reconocimiento y repercusiones tras el acto de valentía

La acción de Jones generó reacciones inmediatas en la comunidad local. En diálogo con medios, el protagonista del hecho restó importancia a la influencia de su disfraz. Explicó que no actuó motivado por el personaje que representaba, sino por sentido común y la responsabilidad de ayudar en situaciones de emergencia.

Además, según precisó The Guardian, señaló que no era la primera vez que intervenía en episodios de riesgo, debido a que ya había auxiliado a víctimas de incidentes viales en otras ocasiones.

El hombre rescatado había ingresado irregularmente a la casa y recuperó el conocimiento tras recibir primeros auxilios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su modestia, la hazaña tuvo reconocimientos formales. Según The Guardian, Jones recibió una medalla Carnegie por heroísmo y fue incorporado al Salón de la Fama del Servicio de Bomberos de Ohio.

Su caso fue destacado en redes sociales, donde incluso Antony Starr, actor que interpreta a Homelander, compartió la historia expresando admiración por la valentía demostrada. El episodio también impactó en la familia de Jones, cuya historia circula entre compañeros de escuela de sus hijos, quienes lo ven como un modelo de coraje.

El episodio de Halloween evidenció la importancia de actuar con responsabilidad y rapidez ante emergencias por incendios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siniestro no provocó otras víctimas ni daños a terceros. Los bomberos confirmaron que la casa permanecía deshabitada durante la noche del incidente y descartaron la presencia de más personas en su interior. El suceso es ejemplo de cómo una reacción rápida y decidida puede cambiar el desenlace de un hecho trágico, incluso en circunstancias tan inusuales como un trayecto hacia una fiesta de disfraces.

De acuerdo con informes posteriores, la vivienda presentaba daños materiales significativos, pero no se habían registrado lesiones graves dentro del inmueble. Las autoridades recomendaron extremar precauciones frente a incendios y recordar la importancia de actuar sin demora cuando se detectan emergencias, siempre dando prioridad a la intervención de profesionales.

Los eventos de aquella noche de Halloween en Greenville quedaron grabados en la memoria colectiva local. El acto de Jones trascendió el carácter anecdótico para convertirse en parámetro de solidaridad y pronta respuesta comunitaria ante situaciones de riesgo. Su testimonio ilustra la relevancia de la acción individual y resalta cómo asumir responsabilidad puede marcar la diferencia en momentos clave.