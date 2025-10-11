Historias

La foto acertijo: ¿Quién es este niño que soñaba con ser futbolista y hoy llena estadios como estrella de rock?

Antes de componer canciones que recorrieron el mundo, fue aprendiz de imprenta, asistente de electricista y “sepulturero” en un cementerio londinense. La historia desconocida de un adolescente que, mientras buscaba su destino, fue padre y debió dar en adopción a su hija

Gabriela Cicero

El niño tenía como primer
El niño tenía como primer amor la música y como segundo, el fútbol

Nació en Highgate, en el invierno de 1945, en el norte de Londres, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, maestro mayor de obras, era escocés, y su madre, inglesa. Mientras que sus cuatro hermanos habían nacido en Escocia, él fue el único que lo hizo en Inglaterra.

Estudió la primaria en su ciudad natal y luego asistió a la Escuela Moderna de William Grimshaw. Durante su adolescencia, su padre, que a los 65 años dejó la construcción, abrió un pequeño local de periódicos en Archway Road, donde el chico descubrió el ferromodelismo como gran pasatiempo.

A los quince años abandonó la escuela secundaria y se lanzó a la búsqueda de trabajo. El primero que consiguió fue como aprendiz en una imprenta de papel tapiz, oficio que prometía cierta estabilidad hasta que advirtieron que era daltónico. Entonces cambió de rumbo y se convirtió en asistente de electricista.

De su padre heredó la pasión por el fútbol, su segundo amor después de la música, y la fidelidad al Arsenal. En la escuela había sido capitán del equipo y llegó a jugar en el Middlesex Schoolboys, un conjunto juvenil donde se desempeñaba como mediocampista. En 1960, con apenas quince años, probó suerte en las inferiores del Brentford, un club de la Tercera División inglesa. Pero no fue elegido.

Entre empleos fugaces —vendedor en una tienda, repartidor de diarios del negocio familiar— hubo uno que le dio anécdotas para rato: trabajó en el cementerio de Highgate, midiendo y marcando parcelas con sogas. A él siempre le gustaba decir que había sido sepulturero, un término que sonaba más extravagante.

Esas actividades le permitieron dedicarse a la música. Su padre le había regalado su primera guitarra y la Plaza Leicester era uno de sus puntos fijos como músico callejero. A comienzos de los años sesenta recorrió Europa junto al cantante folk Wizz Jones: tocó en París, donde aprendió a usar la armónica, y en Barcelona, donde fue deportado por vagancia.

Al regresar a Inglaterra, en 1963, se unió al grupo de R&B de Birmingham Jimmy Powell and the Five Dimensions, como vocalista y armonicista. La atención que recibió le abrió las puertas a una serie de bandas de la época, entre ellas The Hoochie Coochie Men y la banda de blues Shotgun Express.

Para 1966, ya era un nombre conocido en los círculos de R&B y blues, pero fue al unirse al Jeff Beck Group cuando obtuvo exposición nacional.

Tenía diecisiete años cuando su novia, una estudiante de arte, le dijo que estaba embarazada. “No teníamos ni adónde caernos muertos y decidimos darla en adopción”, relató cincuenta años después en The Independent, al presentar una canción llamada Brighton Beach, dedicada a esa hija, Sarah, y a la madre adolescente Suzannah Boffey.

Sarah fue adoptada a los cinco años, y recién a los dieciocho supo quién era su padre biológico. Hubo un intento de acercamiento frustrado, hasta que, en 2008, después de la muerte de su madre adoptiva, ella volvió a buscarlo. Esta vez se reencontraron. “Estoy muy en contacto con Sarah. Empezamos a llamarnos padre e hija, algo que no fue fácil, porque no le cambié los pañales ni la llevé al colegio. Pero ahora tenemos una relación hermosa”, contó con felicidad.

Respuesta: el niño de la foto es Rod Stewart

La foto acertijo

Milei lleva la campaña a Chaco y Corrientes: reunión con su aliado Zdero y recorridas con Virginia Gallardo

El Ejército de Israel bombardeó una instalación con maquinaria pesada de la organización Hezbollah en el sur del Líbano

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

