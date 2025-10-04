La foto acertijo: ¿Quién es este niño con alma de poeta que triunfó en Hollywood?

De niño sentía inseguridades sobre su aspecto físico y quería ser rubio

Nació en Nueva York un 7 de agosto de 1960 y allí creció. Era hijo de Adam, escritor y publicista, y de Margaret, docente y administrativa de una escuela. Creció rodeado de bibliotecas, bajo la herencia cultural de unos abuelos paternos inmigrantes judíos provenientes de Ucrania y con raíces maternas que se remontaban a Aberdeen, Escocia. Es el menor de tres hermanos.

En una entrevista con Entertainment Weekly, recordó las inseguridades de su infancia: “Yo era un niño de aspecto normal, y seas quien seas y te veas como te veas, siempre hay cosas que quieres cambiar. Solo recuerdo que deseaba ser rubio. Y deseaba tener la nariz más pequeña, los labios más pequeños, los ojos más grandes...”

Su familia tenía una marcada orientación intelectual y educativa, algo que influyó de manera decisiva en su formación. “Crecí en Nueva York. No fue una infancia difícil, pero sí una donde aprendí a ver el mundo de muchas formas distintas”, explicó en una oportunidad. Contó además que aunque no tuvieran mucho dinero, “había libros y conversación”.

Desde temprano se destacó en sus estudios porque lo que llegó a Princeton, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Allí se graduó summa cum laude, ganó premios de poesía y escribió una tesis sobre Samuel Beckett. Más tarde ingresó a Yale, donde obtuvo un máster en Literatura Inglesa y avanzó hasta las instancias finales de un doctorado que nunca completó. Aquellos años moldearon una sensibilidad que se mantendría viva en su literatura y también en su música.

Sin planearlo, mientras buscaba cómo afrontar sus gastos como estudiante, apareció en un comercial de cerveza Löwenbräu. El impacto fue mayor de lo esperado: comenzó a ganar dinero fácil en comparación con sus compañeros y a cosechar cierta popularidad en sus salidas nocturnas. Poco después, Mike Nichols le ofreció un papel en la película Secretaria ejecutiva, donde compartió elenco con Harrison Ford y Melanie Griffith. Ese primer trabajo, donde todo fue de maravillas, le dio la ilusión de que Hollywood se rendiría rápidamente a sus pies. El choque con la realidad no tardó en llegar: descubrió que la vida del actor exige persistencia frente al rechazo y la capacidad de convivir con la incertidumbre.

