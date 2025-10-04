Historias

La foto acertijo: ¿Quién es este niño con alma de poeta que triunfó en Hollywood?

Nació en Nueva York, creció entre bibliotecas y durante su niñez tuvo inseguridades en cuando a su aspecto físico. Antes de conquistar la pantalla, ganó premios de poesía y casi se convierte en académico de literatura. Su primera aparición fue en un comercial de cerveza, aunque el destino le tenía reservado otro escenario

Gabriela Cicero

Por Gabriela Cicero

Guardar
De niño sentía inseguridades sobre
De niño sentía inseguridades sobre su aspecto físico y quería ser rubio

Nació en Nueva York un 7 de agosto de 1960 y allí creció. Era hijo de Adam, escritor y publicista, y de Margaret, docente y administrativa de una escuela. Creció rodeado de bibliotecas, bajo la herencia cultural de unos abuelos paternos inmigrantes judíos provenientes de Ucrania y con raíces maternas que se remontaban a Aberdeen, Escocia. Es el menor de tres hermanos.

En una entrevista con Entertainment Weekly, recordó las inseguridades de su infancia: “Yo era un niño de aspecto normal, y seas quien seas y te veas como te veas, siempre hay cosas que quieres cambiar. Solo recuerdo que deseaba ser rubio. Y deseaba tener la nariz más pequeña, los labios más pequeños, los ojos más grandes...”

Su familia tenía una marcada orientación intelectual y educativa, algo que influyó de manera decisiva en su formación. “Crecí en Nueva York. No fue una infancia difícil, pero sí una donde aprendí a ver el mundo de muchas formas distintas”, explicó en una oportunidad. Contó además que aunque no tuvieran mucho dinero, “había libros y conversación”.

Desde temprano se destacó en sus estudios porque lo que llegó a Princeton, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Allí se graduó summa cum laude, ganó premios de poesía y escribió una tesis sobre Samuel Beckett. Más tarde ingresó a Yale, donde obtuvo un máster en Literatura Inglesa y avanzó hasta las instancias finales de un doctorado que nunca completó. Aquellos años moldearon una sensibilidad que se mantendría viva en su literatura y también en su música.

Sin planearlo, mientras buscaba cómo afrontar sus gastos como estudiante, apareció en un comercial de cerveza Löwenbräu. El impacto fue mayor de lo esperado: comenzó a ganar dinero fácil en comparación con sus compañeros y a cosechar cierta popularidad en sus salidas nocturnas. Poco después, Mike Nichols le ofreció un papel en la película Secretaria ejecutiva, donde compartió elenco con Harrison Ford y Melanie Griffith. Ese primer trabajo, donde todo fue de maravillas, le dio la ilusión de que Hollywood se rendiría rápidamente a sus pies. El choque con la realidad no tardó en llegar: descubrió que la vida del actor exige persistencia frente al rechazo y la capacidad de convivir con la incertidumbre.

Respuesta: El niño de la foto es David Duchovny

Temas Relacionados

La foto acertijo

Últimas Noticias

Entre osos polares, mares bravíos y el Polo más difícil: la historia de Chris Brown y una hazaña que redefine los límites de la exploración

El explorador británico atravesó territorios inhóspitos y superó desafíos inéditos para pisar siete de los ocho puntos más remotos del planeta. Su travesía extrema prueba que la curiosidad y la tenacidad aún amplían las fronteras del espíritu humano

Entre osos polares, mares bravíos

Un secuestro, balazos y traiciones: la pesadilla de la joven camarera que ganó 10 millones de dólares en la lotería

Tonda Dickerson recibió un boleto con el número 50 como propina en el bar de Alabama. Esa misma noche, ganó una fortuna. Todo lo que sucedió fue un calvario para la chica

Un secuestro, balazos y traiciones:

Vidas en juego, amenazas de muerte y 47 días secuestrados en un barco por piratas: el infierno vivido por los marineros del Alakrana

La tripulación enfrentó humillaciones, hambre y miedo constante. El encuentro con otro barco secuestrado y la presión internacional revelaron la crudeza de la piratería en el Índico

Vidas en juego, amenazas de

El primer crimen de la Triple A: dos culatas sindicales y un periodista asesinado a sangre fría frente a su máquina de escribir

La tarde del 3 de octubre de 1973, dos matones irrumpieron en la redacción del diario El Norte. Uno redujo a punta de revólver a las personas, mientras el restante se dirigió a la oficina del jefe de redacción, José Domingo Colombo, y le disparó en la cabeza. El comienzo del accionar de la banda paraestatal dirigida por José López Rega y el destino de los asesinos del periodista

El primer crimen de la

La vida del galán que desafió a Hollywood: de los esfuerzos para ocultar su homosexualidad a su voluntad para que se hable del sida

Rock Hudson murió hace cuarenta años: fue un reconocido actor de la industria del cine. Se casó con una mujer para esconder su homosexualidad y eligió revelar que había contraído el virus del sida para generar conciencia sobre la enfermedad. “Estoy harto de sostener una vida que no es la mía”, sostuvo

La vida del galán que
ÚLTIMAS NOTICIAS
El auge de las mini

El auge de las mini parcelas: la nueva forma de disfrutar del mundo del vino y sentirse un productor

Claves para que perros y gatos puedan convivir en armonía bajo el mismo techo: por qué exige paciencia y un ambiente cuidado

Descubren un mecanismo neuronal clave que vincula el temor a la pérdida con trastornos de ansiedad

Cada vez más cerca de regresar a la Luna: la NASA afirma que en febrero podría lanzarse la próxima misión Artemis

El mito del lobo feroz se derrumba: son animales que tienen terror a los seres humanos

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea supervisará el

La Unión Europea supervisará el histórico balotaje en Bolivia que definirá al próximo presidente

La reacción de los líderes mundiales al avance de la propuesta de paz de Estados Unidos en Medio Oriente

¿Y si esta vez sí, el Nobel de Literatura es para la Argentina?

Daniel Day-Lewis vuelve al cine después de ocho años: “Amo este trabajo, de lo contrario no lo haría”

Las muertes propias

TELESHOW
Damián de Santo y Martín

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Tango queer: dos bailarines argentinos copan Europa con la vertiente LGBTQ+ de la música más porteña

Así fue la noche de Maxi López junto a sus hijos y sus amigos: cena íntima, abrazos y relax

Cami Homs y José Sosa revelaron el original nombre que eligieron para su bebé con un tierno posteo