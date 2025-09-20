La foto acertijo: ¿Quién es este niño que se destacó como imitador de Elvis y Michael Jackson y hoy es una gran estrella del pop?

El niño hawaiano vestido como Elvis Presley

El niño nació en Honolulu, Hawái un 8 de octubre de 1985. Hijo de un portorriqueño llamado Peter y una madre filipina, de nombre Bernadette, creció en el archipiélago volcánico en un entorno muy musical, influenciado por los ritmos del reggae, rock, hip hop y R&B. Comenzó a formar parte del espectáculo desde su tierna infancia, junto a sus padres y hermanos Eric y sus hermanas Presley, Jaime, Tiara y Tahití.

En una entrevista de 2010, reveló, “Crecer en Hawái me hizo el hombre que soy. Yo solía hacer un montón de espectáculos en Hawái con la banda de mi padre. Todo el mundo en mi familia canta, todo el mundo toca instrumentos. Mi tío es un guitarrista increíble, mi padre es un percusionista increíble y mi hermano es un gran baterista. He estado rodeado por ella”.

Tenía solo cuatro años cuando se destacó como cantar como Elvis Presley. Un diario local lo presentó en sus páginas como el “Pequeño Elvis”, el imitador más joven del mundo. El chico tenía una pequeña batería, guitarra, piano e instrumentos de percusión, y aprendió a tocarlos.

Cuando sus padres se separaron, la banda que conformaban se disolvió y se encontró en la ruina. Tuvo que vivir en condiciones muy precarias en sus años en Hawái. Tenía 12 años. Su madre se quedó a cargo de las cuatro hijas mujeres y el papá con los dos varones. “Mi padre era el rey para encontrar esos pequeños lugares para quedarnos donde nunca deberíamos haber estado”. Todo refugio les servía de vivienda: autos y edificios abandonados.

Durante dos años, cuando su padre consiguió trabajo en Paradise Park, un zoológico de aves. Y se instalaron en una austera construcción de cemento dentro de ese espacio, que no incluía baño. ”Teníamos que cruzar todo el parque hasta otra construcción donde sí había uno”, rememoró. Cuando el lugar cerró sus puertas se quedaron un tiempo más pero debieron buscar otra casa donde vivir. En una entrevista contó detalles: “Todos dormíamos en la misma cama”. Cuando la periodista le preguntó si tenía buenos recuerdos, el respondió sin lugar a dudas: “Los mejores”. Sobre su difícil etapa agregó: “Lo teníamos todo porque nos teníamos el uno al otro. No teníamos electricidad hoy, está bien, es temporal, lo vamos a solucionar. Tal vez por eso tengo esa mentalidad en la música”.

Las imitaciones de Elvis influyeron mucho en su camino musical. Más grande, encontró inspiración en la guitarra de Jimi Hendrix. En la escuela secundaria cantó en un grupo The School Boys y empezó a hacerse conocido por sus shows en los que imitaba al Rey del Pop, Michael Jackson. “Algunos chicos miran a Michael Jordan o Mike Tyson y quieren hacer deportes. Yo miraba a Elvis Presley, Michael Jackson, James Brown, The Beatles. Me fascinaban desde chico”, dijo en una entrevista.

Después se trasladó a Los Ángeles detrás de sus ambiciones musicales, pero su primer contrato con Motown Records no prosperó. En lugar de rendirse, se enfocó en escribir y producir para otros artistas como Flo Rida, Brandy y Adam Levine. Nunca bajó los brazos y esperó el momento para convertirse en lo que siempre soñó: una de las estrellas más grandes del pop mundial.

Respuesta: el chico de la foto es Bruno Mars.