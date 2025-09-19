Historias

La historia detrás del amor prohibido de Emmanuel Macron y Brigitte Trogneux: la reacción de sus padres y una promesa inquebrantable

La madre del presidente francés, reconocida médica, compartió su desconcierto ante la relación de su hijo adolescente con su profesora. Sus palabras revelan el impacto familiar y social de la noticia

Por Brisa Bujakiewicz

La relación entre Emmanuel Macron
La relación entre Emmanuel Macron y su profesora Brigitte Trogneux causó un escándalo familiar y social en Amiens (Facebook)

La ciudad de Amiens, Francia, fue escenario de la historia de amor entre Emmanuel Macron y Brigitte Trogneux. Era el año 1993 cuando el joven Emmanuel, de 15 años, cursaba sus estudios en el colegio jesuita La Providence. Brigitte, de 40 años, era su profesora de teatro y literatura. Estaba casada con el banquero André-Louis Auzière y tenía tres hijos. La atracción surgió durante las clases y se incrementó con el paso de los años hasta que fue revelado al entorno. La noticia cayó como una bomba en la institución, entre los directivos y los compañeros. Pero fue aún más fuerte para los padres del actual presidente francés.

Anne Fulda, autora del libro Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, habló con los progenitores del líder político con el fin de conocer la historia del romance. De acuerdo a testimonios recogidos por The Independent, los padres del presidente habían creído que su hijo salía con Laurence, la hija de Brigitte Trogneux, quien compartía curso con Emmanuel. Esta creencia se derrumbó cuando un amigo de la familia sacó la verdad a la luz.

Emmanuel Macron en el joven
Emmanuel Macron en el joven sentado junto a sus compañeros de colegio La Providence. (El primer estudiante de izquierda a derecha en la línea de arriba) (AFP)

“No lo podíamos creer. Lo que está claro es que cuando Emmanuel conoció a Brigitte, no podíamos simplemente alegrarnos”, dijo Françoise Nogues-Macron, madre de Macron. Según detalló The Independent, la familia se escandalizó con el romance del joven y decidieron sacar a Emmanuel del colegio. “Lo que me importaba no era si tenía o no una relación con Brigitte, sino que viviera su vida y que no hubiera problemas”, dijo su madre.

De acuerdo al libro Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, Françoise Nogues-Macron decidió hablar con la profesora. Tras notar que no se trataba de una aventura pasajera, la madre confrontó a la docente: “¿No lo ves? Tú ya hiciste tu vida. Pero él no podrá tener hijos contigo”, le comunicó la mujer a la actual primera dama.

Los padres de Macron descubrieron
Los padres de Macron descubrieron el romance cuando él tenía 15 años y Brigitte 40, generando una fuerte confrontación (AFP)

En tanto, según detalló The Independent, su padre Jean-Michel Macron, reveló que “casi se cae de la silla” cuando se enteró de la amante de su hijo. “Cuando Emmanuel conoció a Brigitte, desde luego no dijimos: ‘¡Qué maravilla!’”, señaló el hombre.

Brigitte Trogneux respondió de forma insolente a los padres del joven. De acuerdo con libro de Anne Fulda, la docente aseguró que no podía “prometer nada” respecto a dejar de verlo hasta la mayoría de edad, luego de que estos, visiblemente conmocionados, le solicitaran que se apartara de su hijo hasta que cumpliera los 18 años.

No obstante, la abuela materna del entonces futuro presidente, Manette, se mostró sorprendentemente comprensiva. Françoise recordó la reacción de la mujer al enterarse la noticia: “Mi madre, que nunca habría tolerado una situación así para sus propios hijos, se mostró mucho más abierta y tolerante con las relaciones amorosas de sus nietos”.

Brigitte Trogneux, casada y madre
Brigitte Trogneux, casada y madre de tres hijos, fue confrontada por la madre de Macron sobre el futuro de la relación (Reuters)

La historia de amor de Brigitte y Emmanuel Macron

Macron cursaba la asignatura de teatro que Brigitte impartía como segunda asignatura. En una entrevista con la revista Paris Match, Brigitte recordó haber quedado asombrada por su “inteligencia excepcional” y “una forma de pensar que nunca había visto antes”. Afirmó que, cuando el joven ingresó al colegio, “todos los profesores hablaban maravillas” de él.

La pareja se hizo íntima cuando fueron coautores de una obra de teatro. Según precisó The Independent, Trogneux se lo contó a un amigo años más tarde: “El día que escribimos juntos la obra, tuve la sensación de estar trabajando con Mozart”. Y añadió: “La escritura se convirtió en una excusa. Sentí que nos conocíamos desde siempre”.

Asimismo, la primera dama contó a Paris Match que, a sus 17 años, Macron le prometió volver a buscarla para casarse con ella. “No puedes librarte de mí. Volveré y me casaré contigo”, habría dicho el joven, según los relatos.

Macron relató que tuvo que
Macron relató que tuvo que luchar por su vida privada y profesional frente a las normas sociales establecidas (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Por su parte, Macron contó en el libro de Anne Fulda, cómo vivió el momento en el que sus padres se enteraron de la relación. “Tuve que luchar para poder vivir mi vida privada y profesional como deseo”, afirmó el mandatario. Además, sostuvo: “Tenía que luchar por algo que no era lo más fácil, ni lo más obvio, ni lo más automático, y que no coincidía con las normas establecidas”.

Finalmente, la pareja se casó en 2007, cuando él tenía 29 años y ella 54. En 2017, Emmanuel Macron se convirtió en el presidente más joven de la historia de Francia, con solo 39 años. Hoy el mandatario tiene 47 años y su pareja, 72.

