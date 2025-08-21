Historias

De guerreros a “pacificadores”: cómo los mongoles cambiaron el destino de dos continentes en el siglo XIII

Con Gengis Kan al mando, esta población pasó de sembrar el terror con conquistas relámpago a consolidar la llamada Pax Mongólica, un periodo en el que protegieron la Ruta de la Seda, impulsaron el comercio y favorecieron el intercambio cultural, según National Geographic

Por Fausto Urriste

El Imperio Mongol alcanzó más de 31 millones de km², convirtiéndose en la segunda mayor potencia territorial de la historia (Wikimedia Commons)

El ascenso de Gengis Kan desde las estepas de Asia Central dio inicio a una época de profundas transformaciones políticas y sociales cuyo impacto aún se percibe.

El Imperio Mongol, bajo su liderazgo, se erigió como la segunda mayor potencia territorial de la historia, transformando Eurasia a través de avances en tecnología militar, reformas sociales y una organización política sin precedentes.

De acuerdo con National Geographic, el imperio alcanzó una extensión de más de 31 millones de kilómetros cuadrados, dejando una huella imborrable.

La fundación del Imperio Mongol y el ascenso del “gobernante universal”

Gengis Kan unificó tribus nómadas y fundó el Imperio Mongol, transformando Eurasia con reformas sociales y militares

En 1206, Temüjin, hijo de un jefe tribal, consolidó su autoridad y adoptó el nombre de Gengis Kan, que significa “gobernante universal”. Nacido en las estepas de Asia Central, fue capaz de unificar a las tribus nómadas de Mongolia —habitantes dedicados a la cría de ganado y sometidos a un entorno climático adverso y recursos escasos—.

Esta unificación aportó estabilidad regional y estableció una estructura de gobierno militar-feudal caracterizada por reformas legales, libertad religiosa y estímulo al comercio. Gengis Kan favoreció la economía campesina, estabilizando impuestos y promoviendo cooperativas rurales, como señala National Geographic.

Innovación militar, organización social y expansión

El éxito mongol se sustentó en la mejora de tecnologías militares de la época. El empleo del estribo, el arco compuesto, la armadura de cuero y la pólvora proporcionó una ventaja decisiva.

Innovaciones como el arco compuesto, la pólvora y tácticas de guerra psicológica impulsaron la expansión mongola

Estas herramientas, junto a una estructura militar compleja y tácticas como el lanzamiento masivo de flechas, asedios intensos, incursiones relámpago y guerra psicológica, facilitaron la rápida conquista de vastos territorios. Los guerreros más fieles recibían recompensas directas, reforzando la cohesión del ejército y su eficacia.

La expansión del Imperio Mongol también se benefició de un contexto ambiental favorable. Estudios citados por National Geographic revelan que un periodo de quince años de clima benigno y precipitaciones por encima de la media favoreció el desarrollo de pastizales más fértiles, lo que derivó en caballos más fuertes y mayor disponibilidad de ganado.

Estos recursos permitieron a los mongoles emprender campañas militares prolongadas y exitosas.

Auge, fragmentación y legado

La fragmentación del imperio tras la muerte de Gengis Kan dio origen a cuatro grandes kanatos y al ascenso de la dinastía Ming

Tras el fallecimiento de Gengis Kan en 1227, el imperio no solo mantuvo su avance, sino que alcanzó la mayor extensión territorial continua registrada. Sin embargo, los conflictos entre sus descendientes provocaron la disgregación en cuatro grandes kanatos. Hacia 1368, estos territorios habían desaparecido, dando espacio al surgimiento de la dinastía Ming en China.

A pesar de la imagen de brutalidad asociada a sus campañas, el Imperio Mongol promovió un periodo de relativa paz conocido como Pax Mongólica, iniciado hacia 1279.

Durante esta era, se protegieron rutas comerciales como la Ruta de la Seda, se impulsó el intercambio cultural y se garantizó la seguridad de comerciantes y viajeros. Esta integración y desarrollo económico persistieron tras el colapso del imperio.

El legado mongol incluye reformas legales, libertad religiosa y el estímulo al comercio y la economía campesina

La historiadora Diana Lary, profesora emérita de la Universidad de Columbia Británica, afirmó a National Geographic que “los mongoles sembraron el terror y el pánico, ya que las noticias sobre las ciudades que destruían los precedían”.

Lary añade que las campañas provocaron grandes migraciones, tanto de desplazados como de quienes huían del temor a futuros ataques, un fenómeno que marcó la memoria colectiva de generaciones siguientes.

Más allá de la devastación, el Imperio Mongol transformó la historia de la Ruta de la Seda y facilitó el intercambio cultural, sentando las bases para una era de relativa unión y paz entre pueblos diversos.

En la figura de Gengis Kan, el mundo identifica uno de los líderes militares más influyentes de todos los tiempos y el origen de un legado que aún perdura.

