la historia de una niña de seis años que utilizó Alexa para salvarle la vida a su madre

El uso de asistentes virtuales como Alexa puede marcar la diferencia en situaciones críticas de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emma Anderson tenía quince años cuando le diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica, una afección del músculo cardíaco que provoca un engrosamiento anormal de las paredes del corazón, lo que dificulta el bombeo eficiente de la sangre. Para acompañarla en el proceso médico y hacer frente a las posibles complicaciones, su familia adoptó nuevos hábitos en su rutina diaria. Sin tener plena conciencia de la gravedad del cuadro, su hija Darcey, de tan solo seis años, le salvó la vida en dos oportunidades gracias al uso de un asistente virtual instalado en su casa.

Según informó BBC News Mundo, la madre instruyó a su hija desde muy temprana edad sobre cómo actuar en caso de una emergencia médica. Le enseñó a utilizar el asistente Alexa, configurado especialmente para contactar a familiares cercanos si ella llegaba a desmayarse o sentía algún tipo de malestar. Anderson explicó: “Configuré Alexa para que si me desmayaba o no me sentía bien, todo lo que tuviera que hacer era decir: ‘Alexa, pide ayuda’, y contactara a mi madre, que vive a la vuelta de la esquina”.

Esa instrucción resultó vital. La niña puso en práctica lo aprendido en dos ocasiones distintas, ambas de riesgo para la vida de su madre. En una de ellas, Darcey incluso logró contactar directamente a una ambulancia, lo que permitió una intervención médica oportuna. Anderson expresó su orgullo y emoción por la actitud de su hija, a quien describió como una “pequeña superestrella” por su madurez, rapidez y valentía en momentos críticos.

La mujer también compartió cómo experimentaba su enfermedad día a día. Describió su estado con una metáfora impactante, señalando que sentía como si su corazón “en lugar de latir contra un cojín estuviera latiendo contra una pared de ladrillos”. Esta sensación constante generaba un deterioro progresivo que, con el tiempo, se volvió insostenible.

Durante varios años, Anderson logró estabilizar su salud mediante medicación y controles regulares. Sin embargo, en un chequeo de rutina, los médicos le comunicaron que su situación había empeorado considerablemente. Su corazón presentaba un deterioro severo y requería un trasplante urgente. Los especialistas le indicaron que no podía continuar en la lista ordinaria de espera y que debía ingresar a una lista prioritaria, ya que su vida estaría en riesgo si abandonaba el hospital.

Días después, su corazón colapsó por completo y fue necesario implantarle una bomba de globo aórtico, un dispositivo mecánico que ayuda a mantener la circulación hasta encontrar un donante compatible. La llamada que marcaría un punto de inflexión en su historia llegó aproximadamente diez días después de la implantación del dispositivo: había un corazón disponible.

El trasplante se realizó en abril de 2022 en el Hospital Jubileo de Oro, ubicado en Clydebank, en el suroeste de Escocia. Antes de la operación, Anderson ya contaba con un desfibrilador interno, que se había activado tres veces durante el año anterior, reflejando la gravedad de su estado clínico.

Su madre le enseñó a utilizar el asistente Alexa, configurado especialmente para contactar a familiares cercanos REUTERS/Brendan McDermid

Gracias al trasplante, su calidad de vida mejoró significativamente. Anderson celebró poder llevar a cabo actividades cotidianas junto a su hija, como caminar hasta la escuela, recogerla o regresar a casa. “Durante la Pascua, logré llevar a Darcey a nadar, al parque y a una granja. Cosas simples que no podía hacer antes, las puedo hacer ahora. Hoy puedo ser una mamá de verdad”, afirmó con emoción.

En Escocia, cerca de 28.000 personas padecen algún tipo de enfermedad cardíaca, siendo la miocardiopatía hipertrófica la más frecuente, según datos de la Revista Británica de Cardiología y citados por BBC News Mundo. Anderson expresó su profundo agradecimiento al donante y a su familia, reconociendo lo complejo que resulta acceder a un trasplante: “Conseguir un trasplante es un camino muy duro, no es fácil”, señaló.

La historia de Emma Anderson y su hija Darcey pone de relieve la utilidad de la tecnología doméstica en situaciones de emergencia, la relevancia de la educación temprana en primeros auxilios y el impacto de la donación de órganos en la posibilidad de salvar vidas y devolver la normalidad a miles de familias.