Miocardiopatía: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

La miocardiopatía es una enfermedad del músculo cardíaco que hace que al corazón le cueste más bombear sangre al resto del cuerpo. La miocardiopatía puede provocar una insuficiencia cardíaca.

Los principales tipos de miocardiopatía son la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. El tipo de tratamiento que recibirás (que podría incluir medicamentos, dispositivos implantados quirúrgicamente, cirugía cardíaca o, en los casos graves, un trasplante de corazón) depende del tipo de miocardiopatía y su gravedad.

Síntomas



Es posible que no haya signos o síntomas en las primeras etapas de la miocardiopatía. Sin embargo, a medida que la afección avanza, generalmente aparecen signos y síntomas, que incluyen:

Dificultad para respirar al hacer actividad física o, incluso, al descansar

Hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies

Hinchazón del abdomen debido a la acumulación de líquido

Tos al estar recostado

Dificultad para dormir en posición horizontal

Fatiga

Latidos que se sienten rápidos, que palpitan fuertemente o como aleteos

Molestia o presión en el pecho

Mareos, aturdimiento y desmayos

Los signos y síntomas tienden a empeorar a menos que sean tratados. En algunas personas, la afección empeora rápidamente; en otros, puede que no empeore durante mucho tiempo.



Cuándo consultar al médico

Consulta con el proveedor de atención médica si presentas uno o más signos o síntomas asociados a la miocardiopatía. Llama al 911 o al número local de emergencias si tienes gran dificultad para respirar, te desmayas o sientes dolor en el pecho durante más de unos pocos minutos.Algunos tipos de miocardiopatía se pueden transmitir de padres a hijos (hereditarios). Si tienes esta afección, el proveedor de atención médica podría recomendar que tus familiares se hagan pruebas.

Factores de riesgo



Hay una serie de cuestiones que pueden aumentar el riesgo de padecer una miocardiopatía, entre ellos:

Antecedentes familiares de miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco repentino

Presión arterial alta durante períodos largos

Afecciones que tienen un impacto en el corazón, incluido un ataque cardíaco anterior, enfermedad de las arterias coronarias o una infección en el corazón (miocardiopatía isquémica)

Obesidad, que hace que el corazón trabaje más arduamente

Abuso de alcohol por un tiempo prolongado

Uso de drogas ilícitas, como la cocaína, las anfetaminas y los esteroides anabólicos

Tratamientos con ciertos medicamentos de quimioterapia y radiación para el cáncer

Muchas enfermedades también aumentan el riesgo de padecer una miocardiopatía, incluso:

Diabetes

Enfermedad de la tiroides

Almacenamiento de exceso de hierro en el organismo (hemocromatosis)

Amiloidosis

Sarcoidosis

Trastornos del tejido conectivo

Diagnóstico



Es probable que el proveedor de atención médica te haga un examen físico y te pregunte acerca de tus antecedentes médicos personales y familiares. Te preguntará también cuándo tienes los síntomas; por ejemplo, si se desencadenan o no al hacer ejercicio. Si el proveedor de atención médica cree que tienes una miocardiopatía, es posible que debas hacerte varias pruebas para confirmar el diagnóstico; entre ellas, las siguientes:

Radiografía de tórax. Una imagen del corazón permitirá determinar si tiene un tamaño más grande

Ecocardiograma. En esta prueba, se utilizan ondas de sonido para crear imágenes del corazón, que muestran el tamaño y los movimientos mientras late Esta prueba examina las válvulas cardíacas y ayuda a determinar la causa de los síntomas

Electrocardiograma. En esta prueba no invasiva, se colocan parches con electrodos en la piel para medir las señales eléctricas del corazón Un electrocardiograma puede detectar alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, que pueden indicar ritmos cardíacos irregulares y puntos de lesión

Prueba de esfuerzo en cinta. Esta prueba consiste en caminar sobre una cinta mientras se controla el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración Permite evaluar los síntomas, determinar la capacidad para hacer ejercicio y saber si el ejercicio desencadena o no los ritmos cardíacos irregulares

Cateterismo cardiaco. Se introduce un tubo fino (catéter) en la ingle y se lo hace avanzar por los vasos sanguíneos hasta llegar al corazón Se puede medir la presión en el interior de las cavidades del corazón para ver la fuerza con la que este bombea la sangre A través del catéter, se puede inyectar una sustancia de contraste en los vasos sanguíneos para que se puedan ver mejor en las radiografías (angiografía coronaria) El cateterismo cardiaco puede revelar obstrucciones en los vasos sanguíneos Esta prueba también puede incluir la extracción de una pequeña muestra de tejido (biopsia) del corazón para analizarla en el laboratorio

Resonancia magnética cardíaca. En esta prueba, se utilizan campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes del corazón El proveedor de atención médica puede solicitar una resonancia magnética cardíaca si las imágenes del ecocardiograma no permiten hacer un diagnóstico

Tomografía computarizada cardíaca. Este estudio requiere acostarse en una camilla dentro de una máquina con forma de dónut Dentro de la máquina, un tubo de rayos X gira alrededor del cuerpo y obtiene imágenes del corazón y el pecho para evaluar el tamaño y la función del corazón y las válvulas cardíacas

Análisis de sangre. Pueden hacerse varios análisis de sangre, incluidos análisis para controlar el funcionamiento de los riñones, la tiroides y el hígado y para medir los niveles de hierro Un análisis de sangre puede medir el nivel de péptido natriurético tipo B, una proteína que se produce en el corazón El nivel de péptido natriurético tipo B en la sangre puede aumentar durante una insuficiencia cardíaca, que es una complicación frecuente de la miocardiopatía

Pruebas genéticas o exámenes de detección. La miocardiopatía se puede transmitir de padres a hijos (hereditaria) Pregunta al proveedor de atención médica si, en tu caso, es adecuado hacerte pruebas genéticas Los exámenes de detección o las pruebas genéticas podrían incluir a familiares de primer grado (padres, hermanos e hijos)

Tratamiento



Los objetivos del tratamiento de la miocardiopatía son los siguientes:

Controlar signos y síntomas.

Evitar que la afección empeore.

Reducir el riesgo de sufrir complicaciones.

El tipo de tratamiento depende del tipo de miocardiopatía y de su gravedad.



Medicamentos

Terapias

Cirugía u otros procedimientos

Se usan diversos tipos de medicamentos para tratar la miocardiopatía. Los medicamentos para la miocardiopatía pueden ayudar de la siguiente manera:Entre los procedimientos no quirúrgicos utilizados para tratar la miocardiopatía o la arritmia se incluyen los siguientes:Se destruye una pequeña parte del músculo cardíaco engrosado inyectando alcohol a través de una sonda fina y larga (catéter) que se introduce en la arteria que irriga la zona Esto permite que la sangre fluya por el áreaPara tratar ritmos cardíacos irregulares, los proveedores de atención médica guían sondas largas y flexibles (catéteres) a través de vasos sanguíneos hacia el corazón Los electrodos en las puntas del catéter trasmiten energía para dañar una pequeña parte del tejido del corazón que provoca el ritmo cardíaco irregularHay diferentes tipos de dispositivos que se pueden implantar en el corazón mediante una cirugía para mejorar su función y aliviar los síntomas; entre ellos, los siguientes:Este dispositivo controla el ritmo cardíaco y envía descargas eléctricas en los momentos necesarios para controlar los ritmos cardíacos irregulares El desfibrilador cardioversor implantable no trata la miocardiopatía, si no que vigila y controla los ritmos irregulares, que son una complicación grave de esta afecciónEsto ayuda a restablecer el flujo sanguíneo del corazón El dispositivo de asistencia ventricular suele tenerse en cuenta tras el fracaso de abordajes menos invasivos Pueden utilizarse como tratamiento a corto o largo plazo mientras se espera un trasplante de corazónEste pequeño dispositivo que se coloca debajo de la piel en el pecho o el abdomen utiliza impulsos eléctricos para controlar las arritmiasAlgunos tipos de cirugía empleados para tratar la miocardiopatía son:En esta cirugía a corazón abierto, el cirujano quita parte de la pared del músculo cardíaco engrosado (tabique) que separa las dos cavidades cardíacas inferiores (ventrículos) Al quitar parte del músculo cardíaco, mejora el flujo sanguíneo en el corazón y disminuye la regurgitación de la válvula mitral La miectomía septal se utiliza para tratar la miocardiopatía hipertróficaEl trasplante de corazón se puede recomendar para personas que sufren una insuficiencia cardíaca terminal y los medicamentos y otros tratamientos ya no funcionan

Con información de Mayo Clinic

