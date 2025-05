“Vamos a ver a la abuela”: la madre audaz que pasó a la historia por ser la primera persona en conducir un auto a larga distancia

Siempre se habló de Bertha Benz como la esposa del inventor, pero ella en verdad fue socia

A lo largo de la historia, muchas mujeres decidieron luchar por conseguir su lugar en un mundo que parecía diseñado para que ellas quedaran al margen. Bertha Benz fue una de ellas. En tiempos en los que el silencio, la obediencia y la invisibilidad eran los mandatos femeninos, Bertha se sentó al volante de un artefacto desconocido, miró hacia adelante y simplemente avanzó.

Nacida el 3 de mayo de 1849 en Pforzheim, en el entonces Gran Ducado de Baden, no sólo fue la primera en conducir un vehículo a motor en un viaje de larga distancia, sino también la que logró que el mundo conociera el automóvil. Su nombre era Bertha Benz, de soltera Bertha Ringer, y estaba casada con Carl Benz, el ingeniero alemán que había diseñado aquel primer coche con motor de combustión interna. Pero nada de eso habría pasado a la historia si ella no hubiera hecho lo que hizo.

Bertha creció en una familia de clase media, en la que su padre, un carpintero con inclinaciones mecánicas, le permitió acceder desde pequeña al taller familiar. Allí aprendió a usar herramientas, a observar mecanismos, a hacerse preguntas. Su curiosidad y su inteligencia sobresalían en un tiempo en el que las mujeres no podían asistir a universidades ni aspirar a dirigir empresas. Aun así, Bertha estudió todo lo que una mujer podía estudiar entonces. Y fue más allá.

Retrato de Bertha Benz (Foto: Mercedes-Benz)

Cuando conoció a Carl Benz, él tenía una visión: construir un carruaje que pudiera moverse sin caballos. Pero no tenía los medios. Fue Bertha quien, contra la voluntad de su familia, decidió invertir la totalidad de su dote en el proyecto de su prometido. Lo hizo con determinación y sin permiso. Legalmente, en el siglo XIX, una mujer no podía figurar como socia de una empresa, pero eso no le impidió ser la inversora inicial, compañera técnica y estratégica de Carl. Lo empujó a seguir adelante, lo sostuvo cuando flaqueó, y le dio lo que el invento más necesitaba: fe.

El viaje que lo cambió todo

En 1885, Carl Benz terminó su primer vehículo: un carruaje de tres ruedas con motor de combustión interna y tracción trasera. En noviembre de 1886, consiguió la patente: el Benz Patent-Motorwagen. Sin embargo, el entusiasmo inicial pronto se desmoronó. Nadie quería comprar ese extraño aparato. Nadie lo comprendía. Carl se desanimó, pensó en rendirse.

Entonces Bertha tomó una decisión que podía considerarse escandalosa, incluso ilegal, para una mujer en 1888: sin avisarle a su esposo, junto con sus dos hijos adolescentes, se subió al prototipo y emprendió un viaje de 180 kilómetros entre Mannheim y Pforzheim, su ciudad natal. Sólo dejó una nota: “Vamos a ver a la abuela”.

Su objetivo era claro: demostrar que aquel invento funcionaba. Que no era solo una idea excéntrica. Que podía servir. Sin saberlo, Bertha Benz se convirtió en la primera persona en la historia en conducir un automóvil en un viaje de larga distancia.

El siglo XIX fue una época de grandes avances científicos y tecnológicos, pero también de profundas desigualdades sociales y de género. En una sociedad que relegaba a las mujeres a roles domésticos, Bertha Benz desmanteló los estereotipos de su tiempo. A pesar de que en Alemania, como en muchas otras partes del mundo, las mujeres no podían votar, ni tener acceso a estudios superiores ni a la propiedad de empresas, Bertha desafió las normas al financiar el invento de su esposo y participar activamente en su desarrollo.

Bertha Benz junto a sus hijos, a quienes subió al auto a motor para ir a ver a su abuela a 180 kilómetros

Su contribución a la historia del automóvil es más que un simple episodio de valentía; refleja una época en la que las mujeres comenzaban a ganar visibilidad en áreas dominadas por hombres, aunque sin reconocimiento inmediato. Sin embargo, su acción marcó un hito en la historia de la movilidad, que hoy parece una de las más insignificantes, pero que en su tiempo rompió los moldes establecidos.

Obstáculos, ingenio y mecánica con horquillas

El recorrido fue arduo. El combustible, en ese entonces ligroína, sólo podía conseguirse en las farmacias, por lo que la primera estación de servicio del mundo fue, oficialmente, una botica. Tuvo que parar más de una vez: para repostar, para reparar una cadena de transmisión rota, para desatascar una válvula con un alfiler de su sombrero, cubrir un cable pelado con su liga o arreglar el sistema de ignición con una horquilla para el pelo.

Bertha no sólo condujo. Mantuvo el auto funcionando a fuerza de ingenio. Cuando los frenos de madera no dieron abasto, improvisó las primeras pastillas de freno de la historia con una suela de sus zapatos. Incluso llegó a empujar el vehículo durante varios kilómetros cuando se quedó sin combustible. Había salido al amanecer. Doce horas después, llegó a Pforzheim con sus hijos y una revolución bajo el brazo.

El viaje de Bertha Benz no fue sólo un acto de coraje, sino un acontecimiento que sentó las bases de lo que más tarde sería la industria automovilística global. Al demostrar que un automóvil podía ser conducido de forma segura durante largas distancias, Bertha cambió la percepción pública del vehículo a motor. Este acto audaz también permitió identificar fallos técnicos que, de no haberse presentado, habrían demorado la aceptación del automóvil. Entre los inventos cruciales que surgieron gracias a su travesía se encuentran los frenos, las pastillas de freno y un mejor sistema de recarga de combustible. Su travesía probó que el automóvil podía ser una alternativa viable al transporte animal.

Ese trayecto de 194 kilómetros puede recorrerse hoy como parte de la Bertha Benz Memorial Route, que atraviesa pueblos históricos, bosques, y hasta el circuito de Hockenheimring, donde se corre el Gran Premio de Alemania. En Wiesloch, una placa conmemora la farmacia que fue la primera estación de servicio del mundo.

Bertha Benz vivió hasta los 95 años. Murió el 5 de mayo de 1944 en Ladenburg, en plena Alemania nazi. Su muerte no fue causada por la persecución, sino por la vejez. Su historia, sin embargo, empezó a ser reconocida mucho después. Durante décadas fue reducida al papel de “esposa de Carl Benz”, pero en realidad fue su socia, promotora, probadora y mecánica de campo. Sin ella, quizás el automóvil no habría encontrado su camino.

Bertha respaldó económicamente a su marido Carl para concretar su sueño (Mercedes-Benz)

Mientras Alemania estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial y bajo el régimen nazi, ella, retirada desde hacía tiempo de cualquier función empresarial, no tuvo vínculo alguno con el régimen ni con los negociados que sí protagonizaron muchas compañías alemanas durante ese período. Sin embargo, la empresa que ayudó a fundar, luego convertida en Mercedes-Benz, sí fue parte del engranaje del Tercer Reich: utilizó trabajo forzado en sus fábricas y produjo vehículos y motores para el ejército nazi. Décadas más tarde, la compañía reconoció públicamente su rol, encargó investigaciones independientes y participó de fondos de compensación para las víctimas. El contraste entre la visión humanista y pionera de Bertha y el oscuro capítulo posterior de la empresa revela cuán complejos pueden ser los legados históricos.

El nombre “Mercedes-Benz” no remite ni a Carl ni a Bertha, sino a una niña: Mercedes Jellinek, hija de Emil Jellinek, un empresario austríaco y apasionado por el automovilismo que en los primeros años del siglo XX vendía autos de la marca Daimler. Como condición para seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos modelos, Jellinek exigió que llevaran el nombre de su hija. Así nació la marca “Mercedes”, que más tarde, al fusionarse con Benz & Cie., dio origen a Mercedes-Benz. El nombre de Bertha no aparece en el logo, pero su huella está en cada curva de esa historia.

Aunque no fue reconocida públicamente en su tiempo por sus logros, su capacidad de inventar, modificar y llevar adelante una idea revolucionaria en un entorno profundamente patriarcal habla de su excepcionalidad. A través de sus acciones, Bertha Benz demostró que el conocimiento y la creatividad no tienen género.