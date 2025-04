La niña de 14 años que mató a un mafioso: la noche en que la hija de Lana Turner acuchilló a la pareja de su madre en Beverly Hills

Lana Turner con su hija Cheryl Crane y el abogado Jerry Giesler en el juicio por asesinato de Johnny Stompanato (Reuters)

El 4 de abril de 1958, la vida de la estrella de Hollywood Lana Turner y su hija de 14 años, Cheryl Crane, cambió para siempre. Esa noche, en la lujosa residencia de Turner en Beverly Hills, Johnny Stompanato, su pareja y supuesto mafioso vinculado con el crimen organizado, cayó muerto a causa de una puñalada en el estómago. La responsable del ataque: la hija de su pareja, Cheryl.

El caso estremeció a la sociedad estadounidense y capturó la atención mundial. No era sólo el asesinato de un hombre con presuntos lazos con la mafia, sino un episodio trágico en el seno de una de las familias más famosas de Hollywood. ¿Fue un acto de legítima defensa o algo más?

Lana Turner: La estrella atrapada en un infierno

Lana fue descubierta a los 16 años mientras tomaba una gaseosa en el Top Hat Malt Shop cerca de su escuela. William R. Wilkerson, editor de The Hollywood Reporter, quedó impresionado por su belleza y la ayudó a ingresar a la industria cinematográfica. Su primera aparición en la pantalla fue en La venganza (1937), donde, a pesar de un breve tiempo en pantalla, atrajo las miradas del público. Su popularidad creció rápidamente y la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) la vio como la sucesora de Jean Harlow.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lana Turner se convirtió en un símbolo de glamour para las tropas estadounidenses y llegó a vender millones en bonos de guerra. A lo largo de su carrera, participó en más de 50 films, fue una de las actrices más destacadas del Hollywood de los años 40 y 50, con películas como El cartero llama dos veces (1946) y Peyton Place (1957), esta última le valió una nominación al Óscar. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por relaciones tumultuosas y escándalos, que la llevaron ocho veces al altar. Con Johnny Stompanato, un ex militar con conexiones con la mafia de Los Ángeles, bajo el mando del notorio gángster Mickey Cohen, no llegó a casarse, pero fue uno de los vínculos más notorios.

Stompanato no sólo era conocido por su relación con Turner, sino también por su historial de violencia contra mujeres. En público, se mostraba atento y carismático, pero en la intimidad, según testimonios de la época, era un hombre agresivo y manipulador. Su relación con la actriz se volvió cada vez más tensa, llegando al punto en que Turner intentó alejarse de él en múltiples ocasiones, aunque sin éxito.

Lana Turner, su hija Cheryl y Johnny Stompanato, el 3 de marzo de 1858 (Grosby)

La noche del crimen

El fatídico 4 de abril de 1958, la tensión en la casa de Turner llegó a su punto máximo. Según la versión oficial, Stompanato llegó a la residencia y comenzó a discutir con la actriz en su habitación. Los gritos y golpes habrían alertado a Cheryl Crane, quien, en un acto impulsivo, tomó un cuchillo de cocina y corrió al cuarto de su madre.

En su testimonio, la adolescente declaró que sólo quería proteger a Turner, temiendo por su vida. Cuando Stompanato se giró hacia ella en un aparente intento de atacarla, Cheryl hundió el cuchillo en su abdomen.

La policía llegó poco después, encontrando a Stompanato sin vida. El escándalo fue inmediato. Los medios especularon con diversas teorías: algunos creían en la versión de la defensa propia, mientras que otros insinuaban que la propia Turner pudo haber sido la responsable del crimen, con su hija asumiendo la culpa para evitar la cárcel.

El juicio y el veredicto

El caso fue llevado enseguida ante la justicia con gran atención mediática. El abogado de la familia, Jerry Giesler, se encargó de la defensa, argumentando que Cheryl había actuado en defensa propia y de su madre. Durante el juicio, Lana testificó entre lágrimas, describiendo los abusos que sufría a manos de Stompanato. La defensa argumentó que Cheryl actuó impulsada por el miedo de ver a su madre en peligro. Durante el juicio, la autopsia reveló que Stompanato murió por una herida profunda que afectó órganos vitales.

Finalmente, el tribunal dictaminó que la muerte de Stompanato fue un “homicidio justificable”, lo que significaba que Cheryl no enfrentaría cargos. Con solo 14 años, fue enviada a un centro para jóvenes con problemas de conducta, pero no pasó mucho tiempo allí. Luego fue puesta bajo la custodia de su abuela y no enfrentó la cárcel, pero su relación con su madre quedó marcada por el escándalo.

El veredicto no fue suficiente para apagar las especulaciones. Algunos sospechaban que Turner había utilizado su influencia en Hollywood para proteger a su hija y limpiar su imagen. Otros creían que, sin importar quién empuñó el cuchillo, Stompanato habría muerto tarde o temprano debido a su estilo de vida peligroso.

Lana Turner y su ex marido, Stephen Crane, durante el juicio por asesinato de su hija, Cheryl Crane, acusada de apuñalar al exnovio gánster de Turner, Johnny Stompanato, en 1958 (Grosby)

El impacto en Hollywood y la familia Turner

El escándalo dejó una marca indeleble en la carrera de Lana Turner. Aunque siguió trabajando en la industria del cine, nunca pudo deshacerse del morbo mediático que la rodeaba. Se decía que su estudio, MGM, había intervenido para manejar la situación y protegerla.

Cheryl Crane, por su parte, tuvo una juventud complicada. Tras el juicio, enfrentó problemas personales y luchó contra las secuelas emocionales del incidente. Con el tiempo, se convirtió en escritora y trabajó en bienes raíces, intentando alejarse de la sombra del crimen. En su autobiografía, publicada años después, reafirmó que su acto fue en defensa de su madre y que nunca buscó hacer daño a nadie.

Más allá de la tragedia, el caso de Cheryl Crane sirvió para exponer una realidad que en aquella época se mantenía oculta: el abuso y la violencia doméstica dentro de la industria del entretenimiento. En una era donde la imagen pública lo era todo, muchas mujeres sufrían en silencio, temiendo que denunciar significaba el fin de sus carreras.

