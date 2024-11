Whoopi Goldberg cumple 69: sus romances escandalosos y el día que estuvo al borde de la muerte por una infección

Whoopi Goldberg nació como Caryn Elaine Johnson en el Chelsea de Manhattan, Nueva York, el 13 de noviembre de 1955 (AP Photo/Riccardo De Luca)

A lo largo de su vida, enfrentó adversidades como embarazos adolescentes, adicción y dificultades escolares. Pese a todo, emergió más fuerte y se convirtió en una estrella multifacética, de las más admiradas de Hollywood. Hoy, Whoopi Goldberg cumple 69 años y celebrará su legado como actriz, comediante y activista.

Whoopi Goldberg nació como Caryn Elaine Johnson en el Chelsea de Manhattan, Nueva York, el 13 de noviembre de 1955. Su madre, Emma Harris, era maestra y enfermera, y su padre, Robert James Johnson, Jr., era clérigo. La actriz trabajó en una funeraria y como albañil mientras realizaba pequeños papeles en Broadway. Su apodo “Whoopi” evolucionó durante una época en la que solía hacer monólogos en pequeños clubes que no tenían mucho espacio detrás del escenario para cambiarse. La artista se tiraba gases durante sus rutinas y la gente decía que era como una Whoopee Cushion (almohadón de flatulencias). En principio quiso usar “Whoopee Cushion” como su nombre artístico, pero su madre la convenció de que cambiara el apellido. Así, repasaron su historia familiar y encontraron un antepasado con el apellido “Goldberg”, y se terminó de completar el apodo que la hizo famosa.

Se mudó a California y trabajó con grupos de improvisación en donde desarrolló sus habilidades como comediante, hasta que saltó a la fama haciendo un especial de HBO y un programa unipersonal como Moms Mabley, la humorista estadounidense, pionera del Chitlin’ Circuit, el conjunto de locales dedicados al vodevil afroamericano. Tuvo su primer papel protagónico importante en El color púrpura (1985), film por el cual recibió elogios de la crítica y una nominación al Oscar.

El resto de su carrera a finales de la década del 80 fueron, en el mejor de los casos, éxitos marginales. En su mayoría, estas películas estaban fuera de lo común con respecto a comedias formuladas como Burglar (1987), The Telephone (1988) y Jumpin’ Jack Flash (1986). Aunque tal vez su más entrañable personaje fue cuando dejó su huella por su papel ganador del Oscar en el éxito de taquilla Ghost: la sombra del amor (1990). Y alcanzó su cúspide con su inolvidable monja en Cambio de Hábito (1992).

Whoopi Goldberg, actriz, comediante y presentadora estadounidense (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

Una adolescencia con obstáculos

En el libro The Choices We Made: Twenty-Five Women and Men Speak Out About Abortion, Goldberg reveló que se enteró de que estaba embarazada a los 14 años. No buscó ayuda ni habló con nadie al respecto. En lugar de eso, entró en pánico y, en un acto de desesperación intentó incontables métodos dañinos para interrumpir su embarazo, los cuales la hicieron “enfermar violentamente”. Al año siguiente, con 15 años, quedó embarazada de nuevo, pero pudo obtener un aborto más seguro en Planned Parenthood, gracias a la entonces legislación que había legalizado el aborto en Nueva York.

La artista también pasó por muchas dificultades en la escuela: “No podía entender nada de lo que se enseñaba”, admitió. Así abandonó el colegio antes de cumplir 17 años, y terminó buscando refugio en las calles. Años más tarde, todo tuvo más sentido cuando le diagnosticaron dislexia: “No entendía cómo ellos no veían que yo sí era inteligente, sólo que no podía entender las cosas de la forma en que ellos lo hacían”, recordó sobre esa etapa de su vida.

Cuando Goldberg se encontraba en las calles, no tardó en empezar a experimentar con todo tipo de drogas: LSD, heroína, entre otras. Según la prensa estadounidense, Whoopi era una “drogadicta que estaba tan dura como una piedra”, y ni siquiera la actriz misma estuvo en desacuerdo con esa descripción. Reconoció que mientras más se drogaba, peor se sentía, lo cual creaba un círculo vicioso perjudicial: “Te obliga a hacerlo cada vez más y más. Esa cosa no es tu amiga”. La rehabilitación se convirtió en su prioridad, aunque admitió que tuvo varias recaídas.

Whoopi Goldberg reconoció que anteriormente se podían hacer bromas que ya no caen bien

Relaciones complicadas

El historial de relaciones de Whoopi empezó cuando era una adolescente: “Era joven, sin hogar y adicta a la heroína. Dejé el colegio y me metí en las drogas”, contó Goldberg. Desintoxicarse la orientó hacia la actuación y a su primer matrimonio. Alvin Martin fue su consejero en rehabilitación y ambos se conectaron, se casaron en 1973 y tuvieron una hij. “Estaba casada y feliz de tener una hija. Fue divertido”, sostuvo la artista. Goldberg y Martin se divorciaron 6 años después y ella crió sola a su hija, Alexandra Martin Dean. En esa época madre e hija compartían una sola habitación y sobrevivían con cupones de comida.

En 1985, Whoopi se había consolidado gracias a su actuación nominada al Oscar en El color púrpura. Al año siguiente se casó con el director de fotografía holandés, David Claessen, al que conoció en el rodaje del documental Who Are They? Pero se divorciaron a los dos años. Pronto empezó una relación con el representante sindical, Lyle Tratchenberg, con quien se casó en 1994. Se conocieron en el rodaje de Corina, Corina (1994), y celebraron una boda llena de famosos, como Arnold Schwarzenegger, Matthew Modine y Steven Spielberg. Pero el matrimonio tampoco duró y un año después se divorciaron. Ella explicó que nunca estuvo “realmente enamorada” de sus parejas y asumió la responsabilidad del fracaso de sus matrimonios.

La gente esperaba que se casara, pero se dio cuenta de que no estaba preparada para compartir su vida con alguien, y tampoco quería esa responsabilidad. “Pensaba, ¿por qué no siento lo que se supone que debo sentir? Entonces un día dije, ‘No tengo porqué seguir haciendo esto. No tengo que conformarme. Probé el matrimonio y no era para mí’”. Entonces, ¿por qué Whoopi Goldberg se casó tres veces si no amaba a ninguno de sus esposos? “Quería sentirme normal. Y me pareció que si me casaba, tendría una vida más normal”, dijo la actriz pero agregó que estar casada no le parecía normal y que nunca se sintió bien casada. Aunque tardó en darse cuenta, una persona lo sabía desde el principio: su madre. Goldberg contó que, minutos antes de una de sus bodas, su mamá intentó convencerla de que la cancelara. Pero ella “no quería avergonzar” a su pareja delante de sus seres queridos, así que siguió adelante.

Después de su segundo divorcio, Whoopi disfrutó de un coqueteo muy público con la antigua estrella de James Bond, Timothy Dalton (REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

Los amores de Whoopi

El hecho de que nunca se sintiera cómoda con una pareja no significa que Whoopi no haya tenido varias conexiones. La comediante confesó haber tenido “unos 50 amantes” a lo largo de su vida, pero dijo que llevar la cuenta no es el punto. “No importa con cuántas personas estuviste en tu vida. Importa con quién te quedas”. Aun así, reveló que estuvo enamorada una vez de un hombre que no es famoso pero que no quiso identificar. Según contó, no se arrepiente de no haberse casado con él y ambos siguen siendo amigos: “Hablamos todo el tiempo. Él tiene dos hijos maravillosos y una esposa estupenda”.

Después de su segundo divorcio, Whoopi disfrutó de un coqueteo muy público con la antigua estrella de James Bond, Timothy Dalton. Ambos sostienen que sólo eran amigos. Pero su química era inconfundible, tal vez por su trabajo conjunto en la obra Cartas de amor, donde interpretaban a unos amigos y amantes ocasionales. Además, el británicó fue con Goldberg a los Óscar de 1991, donde ella ganó la estatuilla a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Ghost.

Su romance con Ted Danson fue noticia de primera plana a principios de los 90. En aquel momento, el protagonista de Cheers, uno de los actores más atractivos de la televisión, aún casado mantenía un romance secreto con Whoopi. La relación empezó mientras protagonizaban Made In America (1993). Fue revelado por la prensa y su esposa, Cassandra Coates, solicitó el divorcio. Aunque hicieron pública su relación, ésta siguió atrayendo críticas; situación que se agravó por una broma sobre Goldberg en el Friars Club, hecha por Danson, quien se presentó con la cara pintada de negro y contó chistes sobre su relación interracial, usando la palabra “negra”. La reacción fue fuerte y Goldberg defendió públicamente a su amante; de hecho, ella había coescrito los chistes como respuesta a cartas enviadas por supremacistas blancos. Pero todo eso les pasó factura, y terminaron. “Fue doloroso y fue muy público. Haber perdido su amistad me duele mucho”, dijo ella. El hecho de que fueran una pareja interracial de alto perfil fue el origen de muchos de sus problemas, ya que el público no aceptaba la idea de que “el hombre grande, rico y sexy de Cheers” estuviera con ella. Acusada de ser una rompe hogares por la prensa americana, Goldberg reveló algunas de las palabras que usaban para describirla: “Dicen que soy antisemita, una racista, una desgracia para mi raza y para las mujeres. Soy una rompe hogares. Me he acostado con todo el mundo en Hollywood”, ironizó.

Luego de décadas, Whoopi por fin estableció un estado de relación con el que se siente cómoda: soltera (Foto: The View/abc)

Aunque su separación de Ted Danson le rompió el corazón, Whoopi pasó a otra relación con el legendario actor Frank Langella. Ambos se conocieron protagonizando Eddie, mi nueva coach (1996). La actriz reveló haber sido fan de Langella desde que tenía 14 años y que soñó con conocerlo por décadas. Su romance se manifestó y floreció durante cinco intensos años. Los colegas de Langella atribuían a Goldberg el mérito de que sus interpretaciones fueran cada vez mejores, pero en el 2000 la relación había terminado.

Luego de décadas, Whoopi por fin estableció un estado de relación con el que se siente cómoda: soltera. La actriz confesó que es “más feliz” al no tener que vivir con nadie y tener el espacio para disfrutar de su tiempo: “No quiero a nadie en mi casa. Soy una clavija redonda y el matrimonio es un agujero cuadrado”. Y agregó que consideraría el matrimonio de nuevo, pero sólo con condiciones muy específicas: “El único modo en que podría casarme con alguien de nuevo es si viviera en otro país. Podría venir de visita y decir, ‘Oh, no te he visto en mucho tiempo. Ven aquí’”.

A finales del 2018, Goldberg pensó que había contraído una simple gripe. Pero terminó en el hospital, hasta que le diagnosticaron sepsis, como así también neumonía en ambos pulmones. Los médicos le dijeron que tenía un 30 por ciento de posibilidad de morir. Tuvo que someterse dos veces a drenaje de sus pulmones, y luego tuvo que utilizar un catéter para continuar removiendo líquido. “El momento más aterrador fue oír al médico decirme: ‘¿Estás consciente de lo cerca que estuviste de la muerte? Realmente me derribó, pero estoy saliendo adelante”, confesó Whoopi que expresó estar “agradecida de estar viva”.