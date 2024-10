La foto acertijo: ¿Quién es este bebé que creció en los sets y hoy es un actor de culto?

A los seis meses de vida su madre se lo dio a una actriz para que hiciera de su bebé en lugar de un muñeco

La futura estrella de Hollywood nació en Los Ángeles el 4 de diciembre de 1949, en el seno de una familia de actores. Sus padres Lloyd y Dorothy, que amaban su profesión, a diferencia de otros que formaban parte del show business impulsaron a sus tres hijos a seguir sus pasos. Tanto Beau como Cindy son actores. Un año antes de que el niño naciera la familia sufrió una dramática pérdida, la muerte de un hermano que no llegó a cumplir los dos meses de vida. Garret fue víctima de muerte súbita.

Su padre, un gran comediante y cantante, fue quien le enseño el ABC del mundo de la interpretación. Pero fue su madre la que hizo que lo filmaran por primera vez. Podría decirse que el chico nació en los sets de filmación.

“Realmente soy producto del nepotismo. Supongo. No sé realmente qué demonios habría sido si no hubiera actuado”, expresó en su adultez, quien además de ser actor, es músico, dibujante y fotógrafo.

La primera aparición en la pantalla grande se produjo increíblemente a los pocos meses de vida, en la película The Company She Keeps, de 1951. “Tenía seis meses cuando mis padres visitaron a su amigo John Cromwell, el gran director. Y ahí estaba la actriz Jane Greer haciendo una película en la que tenía un bebé. Pero no tenían un bebé, estaban usando un muñeco. Y mi madre dijo: ¡acá tenés, usá mi bebé!”, contó el actor en una divertida entrevista durante el Santa Bárbara Film Festival.

La anécdota no termina ahí. “Se suponía que el bebé debía llorar en la escena. Pero yo era una especie de bebé feliz. No estaba siguiendo las reglas. A Jane se la veía muy frustrada y mi mamá le dijo: “Oh, solo pellizcalo”. Jane me pellizcó y yo por supuesto lloré”, narró la estrella. A los 30 años de esa película, el actor y Jane Greer volvieron a cruzarse en un set, el de Against All Odds. “Tuvimos una escena juntos y le dije: ‘Jane, me cuesta un poco expresar mis emociones. ¿Podrías darme un pequeño pellizco para empezar?”.

Los guiones llegaron muy temprano a su vida. Cuando su padre Lloyd había empezado a trabajar en un programa de televisión muy visto llamado Sea Hunt ofrecieron un papel para un chico de ocho años.’Vamos. Vení, hacelo, vení y jugás con papá. Salís de la escuela, va a ser divertido.’ Y luego me puso en su cama y repasó las líneas. Me enseñó todos los conceptos básicos de la actuación. Qué importante es escuchar al otro. Cómo hacer que parezca que sucede por primera vez. Cómo hacer una línea de muchas maneras diferentes. Era como si me hubieran enseñado a actuar en casa”, reveló el actor en otra entrevista.

Así fue como el niño empezó a aparecer en las series de televisión que protagonizaba su padre, quien terminó siendo su gran maestro y la persona más influyente a la hora de elegir su camino. La estrella de Hollywood tuvo el placer de trabajar con su padre ya de adulto, en la película Tucker: the man and his dream (1988) y en Blown Away (1994).

Con su hermano Beau rodó una película muy celebrada Los Fabulosos Baker Boys, donde ambos encarnan a dos hermanos pianistas de la escena del jazz que entran en conflicto ante la llegada de una seductora cantante, interpretada por Michelle Pfeiffer Después de varias películas memorables -como El gran Lebowski de los hermanos Coen- y ser nominado cuatro veces al Oscar, finalmente levantó la estatuilla en 2010, con Crazy Hearth.

Respuesta: el bebé de la foto es Jeff Bridges