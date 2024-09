Keanu Reeves cumple 60: la muerte de su hija recién nacida que lo marcó y su falsa boda con Winona Ryder

Keanu Reeves enfrentó adversidades de las que muchos no podrían recuperarse, desde su dura infancia hasta la pérdida de seres queridos (Reuters/Carlos Osorio)

“Nunca me importó el dinero, no fue por eso que empecé a actuar, y nunca me gustó la fama. La cultura de los paparazzi está más extendida que antes, algo así como: ‘Veamos al actor cargar nafta’. Sin embargo, es agradable no tener que preocuparse por las facturas. Es un cliché que el dinero no compra la felicidad, pero sí te compra la libertad de vivir tu vida como quieras. Toco madera, he sido muy afortunado: he podido ganarme la vida muy bien y fundar una fundación benéfica, lo cual es genial”, dijo el protagonista de Bill & Ted salvando el universo (2020), refiriéndose a la Fundación Keanu Charles Reeves que creó cuando perdió a su familia, y apoya a organizaciones que trabajan en áreas como la atención a la salud, la educación y la asistencia a personas en situación de pobreza

Keanu Reeves enfrentó adversidades de las que muchos no podrían recuperarse, desde su dura infancia hasta la pérdida de seres queridos, las dificultades llegaron temprano para el consagrado actor que hoy cumple 60 años.

Infancia nómade

Keanu Charles Reeves, cuyo primer nombre significa “brisa fresca sobre las montañas” en hawaiano, nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Su madre, Patricia Taylor, era una diseñadora de vestuario originaria de Essex, Inglaterra, y su padre, Samuel Nowlin Reeves, un geólogo nacido en Hawái, de ascendencia hawaiana y china. Su padre abandonó a la familia cuando Keanu era un niño y, como resultado, él y su madre se mudaron a varios lugares, pasando por Líbano, Australia y Estados Unidos, antes de establecerse en Toronto, Canadá. Su primer padrastro fue Paul Aaron, director de teatro y cine; él y Patricia se divorciaron al año, después de lo cual ella se casó (y se divorció) con el promotor de rock Robert Miller. A lo largo de los años, Reeves no logró desarrollar una relación significativa con su padre, quien fue sentenciado a diez años de prisión por poseer drogas en el 94, aunque sólo estuvo preso por dos años. “Tuve una vida de vagabundo. Hay un poco de gitano en mí, y vivir así parecía tener sentido para mí. No podía estabilizarme”, reflexionó el actor en una entrevista.

A partir de los 90 comenzaron a convocarlo sin parar, hasta convertirse en Neo con su triunfo indiscutido en Matrix (1999)

En la escuela secundaria, Reeves no era aplicado con los estudios, pero se interesó mucho por el hockey sobre hielo (como arquero del equipo, se ganó el apodo de “The Wall”) y el teatro. De hecho, abandonó la escuela para dedicarse a la actuación. Después de algunos trabajos sobre el escenario y algunas películas hechas para la televisión, consiguió un papel secundario en la película de hockey Youngblood (1986) con Rob Lowe, que se filmó en Canadá. Poco después de que terminara la producción, Reeves hizo las valijas y fue a probar suerte a Hollywood. Enseguida apareció en el radar de los críticos por su actuación en el oscuro drama adolescente A la orilla del río (1986), y consiguió un papel secundario en la nominada al Oscar Relaciones Peligrosas (1988) con el director Stephen Frears. A partir de los 90 comenzaron a convocarlo sin parar, hasta convertirse en Neo con su triunfo indiscutido en Matrix (1999).

Pérdidas irreparables

“No se puede culpar a Hollywood por lo que le pasó a River. Los jóvenes consumen drogas en todas partes del mundo. Él tenía sus propios problemas personales que nunca voy a comentar con la prensa. Son demasiado personales. River tenía un lado autodestructivo en su personalidad. Estaba enojado y dolido por no poder tener una vida privada una vez que se hizo famoso”, dijo cuando le preguntaron por su amigo fallecido, River Phoenix. Aunque Keanu siempre dice cosas amables sobre Phoenix, no habla mucho. Ambos actores se conocieron en el set de Te amaré hasta matarte (1990) y desarrollaron una amistad mientras filmaban Idaho: El camino de mis sueños (1991). “River era un artista extraordinario y un ser humano excepcional. Lo extraño todos los días”, expresó Reeves. Phoenix murió a los 23 años en 1993 por una mezcla fatal de heroína, cocaína y diazepam. “Disfrutaba de su compañía. Y disfrutaba de su mente, su espíritu y su alma. Nos gustaba sacar el lado bueno el uno del otro. Él era un pensador original; no era común y corriente. En nada”, dijo Keanu.

En 1999, Keanu estaba de novio con una actriz llamada Jennifer Syme. El 24 de diciembre de ese año, ella dio a luz al que sería el primer hijo de Reeves, si no fuera porque el bebé nació sin vida. Se trataba de una niña, y la muerte causó tanta tensión en la relación de la pareja que pronto se separaron. Otra tragedia golpeó a Reeves en el 2001 cuando Syme murió en un accidente automovilístico. En una entrevista el actor declaró: “¡Maldita sea! ¡No es justo! Es absurdo. El dolor cambia de forma, pero nunca termina. La gente tiene la idea equivocada de que puedes lidiar con eso y decir, ‘Ya estoy mejor’. Están equivocados. Cuando la gente que amas se va, estás solo. Extraño ser parte de sus vidas y que ellos sean parte de la mía”.

En 2019 rompió su racha de ser el eterno soltero más codiciado de Hollywood, cuando llegó de la mano de su novia, la artista Alexandra Grant (Getty Images)

Mala racha

Máxima Velocidad (1994) es considerada una de las mejores películas de acción de la historia. Este thriller lleno de acción sobre un policía corriendo contra el tiempo para detener un ómnibus preparado para explotar convirtió a Reeves en una estrella de cine. Luego del éxito de la película, 20th Century Fox quería filmar la secuela, pero Reeves rechazó al estudio para interpretar Hamlet en un teatro en Canadá. Esa decisión no le gustó para nada a Fox y, años más tarde, Reeves reveló que lo incluyeron en su lista negra por más de una década, ya que no volvió a trabajar con el estudio hasta filmar El día que la tierra se detuvo (2008). Fox reemplazó al personaje de Reeves Jack por Alex, interpretado por Jason Patric en Máxima Velocidad 2 (1997). Pero quizás Reeves tomó la decisión correcta, ya que la secuela apenas recuperó su presupuesto de producción.

En el 2007, Reeves conducía un Porsche en Los Ángeles que golpeó a un fotógrafo llamado Alison Silva. El actor salía de un estacionamiento mientras que el paparazzi estaba parado en la calle frente al auto. Silva lo demandó diciendo que el actor le causó lesiones graves y reclamó más de 700 mil dólares en cuentas médicas, salarios perdidos y daños punitivos. Pero, un jurado determinó que Reeves no era responsable de ningún daño o costo. El abogado del actor contradijo las declaraciones de Silva mostrando un video en el que el fotógrafo bajaba por una valla con la mano ya herida.

En septiembre del 2014, unos fanáticos irrumpieron en la casa de Reeves en Hollywood Hills en dos ocasiones. En la primera, el actor dormía cuando escuchó sonidos provenientes de su biblioteca. Keanu se acercó tranquilamente a la mujer que estaba sentada en una silla, luego llamó a la policía, que se llevó a la intrusa para una evaluación mental. El segundo incidente ocurrió unos días después pero, esta vez, Reeves no estaba en la casa. Era otra mujer que entró a la propiedad por un descuido del personal de limpieza. La mujer no identificada se duchó y luego se sumergió desnuda en la piscina antes de que la descubrieran.

Las mujeres de Keanu

El historial de citas en la alfombra roja de Keanu Reeves es todo menos romántico, aunque en 2019 rompió su racha de ser el eterno soltero más codiciado de Hollywood, cuando llegó de la mano de su novia, la artista Alexandra Grant. Se conocen hace años y no está claro desde cuándo su relación pasó a ser un romance. Ella colaboró con él en sus libros Ode To Happiness y Shadows, y también en 2017 fundaron juntos la editorial X Artists’ Books.

Pero haciendo un poco de historia, Reeves y Rachel Weisz fueron pareja en la ficción de Reacción en cadena (1996), lo que creó los rumores de un romance. Es difícil culpar a la prensa, teniendo en cuenta que ella lo llevó al estreno de su película Belleza robada (1996), en la que él no participó. Aunque, Weisz insiste en que su relación siempre fue platónica, agradeció los regalos que los fans le hicieron para que se los diera a Reeves. “¿Una relación amorosa con Keanu? De ninguna manera. Nos perseguían por todas partes. Fue muy intenso, pero no había tiempo para nada de eso. En realidad, era increíble. Las chicas me daban canastas con frutas para que se las diera y yo tenía que decir: ‘No lo estoy viendo... No puedo presentarme en su casa’”, contó Weisz en una entrevista.

Los tiempos difíciles pueden unir a una familia o separarla. En el caso de Reeves y su hermana Kim, la dificultad de un diagnóstico de cáncer ayudó a reforzar su vínculo. En 1991, Kim estaba haciendo carrera en Hollywood cuando le diagnosticaron leucemia a los 25 años. Aunque Keanu tenía cuatro películas en cartelera ese año, apenas se separó de ella en su tratamiento. En 1995, estaban más unidos. Keanu no tenía casa en esa época. Entre rodaje y rodaje, se hospedaba en un hotel o en casa de su hermana. Les gustaba montar a caballo, cocinar y ver películas juntos. Kim entró en remisión en 1999, el mismo año en que acompañó a Keanu al estreno de Matrix.

Keanu cuida sus relaciones más antiguas a pesar de ser famoso. En 2000 llevó a su antigua compañera del colegio, Brenda Davis, a los Óscar y a la fiesta posterior de Vanity Fair (EFE/Etienne Laurent)

Keanu cuida sus relaciones más antiguas a pesar de ser famoso. En 2000 llevó a su antigua compañera del colegio, Brenda Davis, a los Óscar y a la fiesta posterior de Vanity Fair. En ese entonces, Reeves estaba en la cima de su fama y Brenda ayudó a Reeves a superar varias dificultades, como el diagnóstico de cáncer de su hermana y la tragedia con su hija fallecida. Según los rumores, Davis nombró a Reeves padrino de su hija.

En 2001 Charlize Theron y Keanu Reeves no tuvieron oficialmente un romance, pero mostraron química en Dulce noviembre (2001). Ese año, se abrazaron en la alfombra roja de los Globos de Oro y se les vio muy unidos en la fiesta posterior de Style Magazine. Los rumores de su romance lograron atravesar una década cuando fueron vistos “acariciándose” después de salir de un restaurante de Beverly Hills en el 2010. En ese momento, Theron acababa de salir de una relación de nueve años, pero eso no impidió que ella y Reeves se rieran y casi interrumpieran otras mesas por ser tan ruidosos. Tal vez nunca se sepa qué les pasaba, ya que Keanu es un maestro de la sutileza después de todo.

Puede que Sandra Bullock y Keanu Reeves sean siempre el uno para el otro. La pareja, que asistió junta a los Premios de la Academia del 2006, tuvieron un enamoramiento mutuo, pero nunca llevaron las cosas al siguiente nivel. De hecho, Bullock cree que por eso pudieron mantener una amistad tan sólida. La primera vez que actuaron juntos fue en la película Máxima Velocidad (1994), que fue la primera gran oportunidad para Bullock. Durante la producción, a ella le costó concentrarse cerca de él: “Pienso en lo dulce y lo guapo que era Keanu Reeves y fue difícil para mí. Nunca salí con él. Había algo en mí que supongo que no le gustaba”, admitió ella. Pero resulta que sí le gustaba. Cuando a Reeves le entrevistaron meses después de la declaración de Sandra, el actor reconoció que no tenía ni idea de que le gustaba a Bullock: “Obviamente, ella tampoco sabía que a mi me gustaba”, dijo él aclarando que el trabajo fue la razón por la que las cosas no pasaron a mayores.

Reeves y Winona Ryder protagonizaron Drácula (1992), Una mirada a la oscuridad (2006) y Vidas privadas de gente famosa (2009) (Prime Video)

Reeves y Winona Ryder protagonizaron Drácula (1992), Una mirada a la oscuridad (2006) y Vidas privadas de gente famosa (2009). Mientras que Alexandra Grant sigue siendo la única cita de Reeves en la alfombra roja con la que se confirmó que están saliendo, Ryder es su única mujer con la que está casado. En el 2018, Ryder admitió que ambos se casaron accidentalmente en el rodaje de Drácula. Tal y como la actriz explicó: “Juro por Dios que creo que estamos casados en la vida real. En esa escena, el director Francis Ford Coppola utilizó a un sacerdote rumano real. Rodamos el guión y él lo hizo todo. Así que creo que estamos casados”.

Los rumores de un romance entre Reeves y su coprotagonista de John Wick 3: Parabellum (2019), Halle Berry, iniciaron en el ciclo de prensa de la película. Fueron vistos sonrientes en alfombras rojas y eventos a pesar de que nunca fueron pareja. “Se conocieron y se dieron cuenta de que había algo más fuerte que la amistad”, dijo una fuente cercana, que también aportó que Reeves es “totalmente” del tipo de Berry. Pero nunca se confirmó el romance.

La aparición más tierna fue cuando Keanu llevó a su madre, la vestuarista Patricia Taylor, como su cita para los Premios de la Academia del 2020. Pero muchos no se dieron cuenta de que era la madre de Reeves, y confundieron a Taylor con la novia por lo espectacular que luce a sus 80 años. Se ve que lo de Keanu es genético.

“Ya van 40 años, me estoy dando cuenta de la edad y ya encargué mi Ferrari. Voy a comprarme el paquete completo para la crisis de la mediana edad”, dijo el actor hace 20 años. Veamos cuáles serán los planes de Keanu Reeves, hoy llegando a su sexta década de vida tan impecable como siempre.