Richard Gere cumple 75 años: el galán introvertido que encontró paz en la meditación y el amor en su madurez

Richard Gere, el actor y galán, nació el 31 de agosto de 1949 (REUTERS/Stephane Mahe)

“Cuando estoy en el Tíbet, soy muy feliz. Los tibetanos irradian luz. Literalmente, emiten luz. Su Santidad, el Dalai Lama, genera amor y compasión hacia todos los seres humanos. Se ha comprometido a ello. Yo todavía no he dado ese salto. No he renunciado a la autoaspiración. Todavía me encanta hacer películas”, dijo alguna vez el galán que hoy parece haber llegado a esa iluminación.

El amor no conoce límites. Es una fuerza que desafía la lógica y trasciende la edad, las normas sociales y las expectativas. Y para la leyenda de Hollywood Richard Gere, el amor llegó a su puerta en un momento inesperado de su vida. A los 75 años confiesa haber encontrado al amor de su vida, alguien 33 años menor que él. Su historia está lejos de ser convencional y está repleta de giros, vueltas y sorpresas inesperadas. La fascinante historia de Richard Gere es un viaje que demuestra que el verdadero amor no conoce edades ni límites. Acá, un recorrido en el tiempo a los primeros años de vida del hombre que capturó corazones desde la pantalla.

Un seductor

Richard Tiffany Gere nació el 31 de agosto de 1949 en Filadelfia, Estados Unidos. Pasó sus primeros años en Syracuse, Nueva York, donde su padre trabajaba en la industria de los seguros y su madre se ocupaba de su hogar. Al crecer en una familia de metodistas, es probable que sus creencias religiosas tuvieran impacto en el joven Richard. Las raíces de su familia se remontan a Inglaterra, y algunos antepasados llegaron a Estados Unidos ya en 1638, incluidos algunos que viajaron en el Mayflower, el barco que en 1620 transportó a los peregrinos desde el reino de Inglaterra hasta un punto de la costa oriental de América del Norte.

Desde muy joven, quedó claro que Richard había heredado genes realmente atractivos. Se destacó en los deportes, particularmente en la gimnasia, y también tenía talento para la música. En la escuela secundaria, era conocido por tocar la trompeta, una habilidad que sin duda lo hizo popular entre las mujeres. Después de graduarse en la secundaria en 1967, ingresó a la Universidad de Massachusetts Amherst con una beca de gimnasia. Sin embargo, después de dos años la dejó los estudios.

Una escena de la película Gigoló Americano. Richard Gere y Lauren Hutton

En 1969 Gere comenzó su carrera como actor en el Seattle Repertory Theatre y luego pasó al Provincetown Playhouse en Cape Cod. Su gran oportunidad llegó en 1973 cuando protagonizó la versión teatral original de Londres de Grease. Ese fue sólo el comienzo de una serie de actuaciones exitosas. En 1979, interpretó a una víctima gay del Holocausto en la obra de Broadway Bent, papel que le valió un premio Theatre World. Gere llegó a Hollywood a mediados de los años setenta, cuando consiguió un papel en La pandilla del barrio (1974) antes de ser reemplazado debido a una disputa con Sylvester Stallone. Sin embargo, se recuperó y obtuvo reconocimiento por su actuación en Buscando al Sr. Goodbar (1977) y en Días de gloria (1978). La vida de Richard Gere ha estado llena de altibajos, desde su ascenso a la fama hasta sus experiencias con el romance, algunas interesantes que han cautivado al público durante décadas.

Camino al éxito

El ascenso de Richard Gere a la fama en los años ochenta fue extraordinario. Con sus actuaciones cautivantes, se estableció como un protagonista de Hollywood. La película Gigolo americano (1980) fue un momento crucial en su carrera, impulsándolo al centro de atención y capturando los corazones de todo el mundo. A lo largo de la década de 1980, Gere continuó ofreciendo actuaciones memorables. Como muchos actores, Gere experimentó altibajos en su carrera. Sin embargo, regresó triunfalmente con películas como Mujer bonita (1990), papel que le valió otra nominación al Globo de Oro, consolidando su reputación como actor talentoso y versátil. En los años noventa Gere actuó en varias películas de éxito, entre ellas Novia fugitiva (1999), donde se reunió nuevamente con Julia Roberts.

En Mujer bonita junto a Julia Roberts

En 1999, Gere fue nombrado el hombre vivo más sexy por la revista People, y enseguida protagonizó varias películas exitosas, incluidas Infidelidad (2002) y Chicago (2002), por la que obtuvo su primer Globo de Oro. El talento y el atractivo del actor continuaron brillando a principios de la década de 2000. Su drama de bailes de salón, ¿Bailamos? (2004), fue un éxito de taquilla: alcanzó una recaudación de 170 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, no todas sus películas tuvieron éxito comercial.

En los últimos años, Gere ha centrado su atención en el cine independiente, una decisión que le ha valido algunas de las mejores críticas de su carrera. Su papel del empresario Robert Miller en Mentiras mortales (2012) le significó una cuarta nominación al Globo de Oro y fue elogiado por la crítica por su convincente actuación. Además, recibió el premio Golden Starfish a la trayectoria del Festival Internacional de Cine de Hamptons y el premio Career Achievement Award de los Hollywood Film Awards. Su dedicación a su oficio fue reconocida aún más cuando fue honrado en el 34º Festival Internacional de Cine de El Cairo.

Además de ser un gran actor, Gere también es un músico talentoso. Compuso e interpretó el tema para piano de Mujer bonita e incluso tocó un solo de guitarra en Novia fugitiva. Su compromiso con sus papeles es evidente en el hecho de que aprendió tap para su papel del abogado Billy Flynn en Chicago y karate para Reto al destino. Pero, a pesar de los elogios generalizados, Gere nunca ha recibido una nominación al Premio de la Academia. Su ausencia de la lista de nominados al Oscar se cita a menudo como uno de los mayores descuidos de la industria.

En el filme Reto al destino protagonizó a Zack Mayo

El hombre detrás del galán

Richard Gere no es sólo una estrella de Hollywood. Su historia se extiende más allá de la pantalla grande lo que crea un entretejido de activismo, compasión y dedicación incesante a causas humanitarias. Uno de los hilos más destacados en la trayectoria de Gere es su inquebrantable compromiso con los derechos humanos, particularmente en el Tíbet. Ha sido un defensor incansable, luchando contra la opresión y la injusticia en la región durante años. Su participación en organizaciones como Tibet House US y la Campaña Internacional por el Tíbet dice mucho sobre su dedicación al apoyo a las comunidades marginadas.

Pero la militancia de Gere no se detiene en la frontera tibetana. Es un firme defensor de los derechos indígenas, las causas ambientales y las campañas de concientización sobre el SIDA en todo el mundo. Ha sumado su voz a organizaciones como Survival International o Healing the Divide, lo que indica que la misión de Gere es clara: amplificar los reclamos de aquellos que no son escuchados y promover la paz y el entendimiento a escala global. En la India, los esfuerzos filantrópicos de Gere han tenido un impacto duradero. Desde el establecimiento de residencias de atención para el SIDA hasta el apoyo a programas de concientización y educación, su trabajo ha tocado las vidas de innumerables mujeres y niños afectados por la enfermedad. El Gear Foundation India Trust, fundado por Gere, es un testimonio de su dedicación al apoyo de programas humanitarios en todo ese país. Gere se mantiene firme en su determinación de marcar una diferencia positiva en el mundo.

Conquistas en Hollywood

El viaje de Richard a través del romance en el deslumbrante mundo de Hollywood fue tan cautivador como las películas que protagonizó. Sus aventuras lo llevaron a una montaña rusa a través del brillo y el glamour de la fama, dejando un rastro de especulaciones a su paso. Su primer roce con el amor fue una relación intermitente con la actriz Penélope Milford. La conexión fue más una atracción fugaz que una relación seria, típica de dos jóvenes atrapados en el encanto de Hollywood.

Richard Gere y el Dalai Lama cultivan una sólida amistad (AFP)

A medida que la estrella seguía ascendiendo, también lo hacían sus enredos románticos. Estuvo vinculado con celebridades como Barbra Streisand e incluso con Priscilla Presley, lo que hizo de su vida amorosa un tema candente en las columnas de chismes. También se habló de aventuras con la actriz Kim Basinger, creando un torbellino de escándalos. A pesar de los rumores que circulaban Richard se mantuvo callado y no confirmó ni negó aquellos asuntos.

En medio de los comentarios que generaban sus aventuras la vida de Richard dio un giro inesperado cuando se cruzó con Cindy Crawford, una de las principales modelos de Estados Unidos. La historia de amor comenzó en medio del brillo y el glamour de la fama, provocando un romance vertiginoso que capturó la atención del mundo. Su encuentro inicial en una lujosa reunión ofrecida por el renombrado fotógrafo Herb Ritz marcó el inicio de una historia que trascendió edades y orígenes. A pesar de la notable diferencia de edad de 17 años, Richard y Cindy se embarcaron en una relación que los consagraría como la pareja más atractiva de Hollywood en ese momento. En 1991, dieron un acto de fe e intercambiaron votos en una ceremonia sorpresa en Las Vegas y sellaron su compromiso. Para Richard, Cindy representó un nuevo comienzo, un alejamiento de las tumultuosas conquistas de su pasado. Su unión inesperada mostró la capacidad para desafiar las normas y expectativas sociales. Sin embargo, bajo la superficie de aparente felicidad, como insinuó Cindy, su relación encontró sus propias complejidades, al sortear los desafíos de la edad y el autodescubrimiento.

Divorcio y segunda vuelta

El matrimonio de Richard Gere y Cindy Crawford fue una mezcla de grandeza y vulnerabilidad, simbolizada por el intercambio de anillos de compromiso de papel de aluminio. El vertiginoso romance enfrentó desafíos difíciles que llevaron a la rápida ruptura del matrimonio. Tanto Gere como Crawford quedaron atrapados en el torbellino de la fama, la distancia y la incesante atención de los medios. Como figuras destacadas de la opinión pública, a menudo se vieron separados durante largos períodos debido a sus carreras. Los rumores de diferentes publicaciones sobre su relación agregaron más tensión al vínculo, que ya estaba en problemas. La importante diferencia de edad también pasó factura en esa relación. Mientras Crawford todavía tenía veintitantos años y exploraba su identidad y aspiraciones, Gere se acercaba a los cuarenta y se encontraba en una etapa diferente.

Cindy Crawford y Richard Gere estuvieron en pareja durante varios años (Foc Kan/WireImage)

La historia de amor, llena de glamour, llegó a su fin, arrojando luz sobre las complejidades ante el público. Después de su divorcio en 1995, Richard se encontró en una encrucijada, lidiando con las consecuencias de una unión de alto perfil que había cautivado la atención de espectadores. A pesar de su separación, Cindy Crawford vio su matrimonio como un capítulo importante de su vida. Comentó con cariño que todavía consideraba a Gere una persona inteligente e intrigante, y que su breve romance dejó una huella duradera en su camino.

Apenas un año después de su divorcio, Gere encontró consuelo y compañía en los brazos de la actriz Carey Lowell, conocida por su papel en una de las películas de la saga de James Bond: Licencia para matar. A diferencia de su anterior relación de alto perfil con Crawford, el perfil más bajo de Lowell permitió a la pareja cierta privacidad mientras alimentaban su romance. Con sólo una diferencia de edad de 12 años, su conexión parecía tener alas para superar los obstáculos que habían perturbado las relaciones anteriores de Gere. Durante cuatro años, cultivaron su relación lejos de las miradas indiscretas de los medios, y en febrero de 2000 cuando Richard tenía 50 años, el amor alcanzó un nuevo nivel con el nacimiento de un hijo: Homer.

Dos años más tarde se casaron en una gran ceremonia. Durante más de una década, Richard Gere y Carey Lowell compartieron un vínculo que parecía trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Al reflexionar sobre la llegada de su hijo, Gere señaló: “Me llena de alegría. Hay que dedicar tiempo a un hijo, pero es enormemente satisfactorio. Eso también es amor”. El vínculo se nutrió de experiencias compartidas, risas y las sencillas alegrías de la vida familiar. Sin embargo, debajo de la superficie del agrado, comenzaron a surgir grietas. Gere, un devoto practicante del budismo, encontró satisfacción en la tranquilidad de la vida familiar y sus actividades artísticas. Sin embargo, Lowell albergaba el deseo de una existencia más social y pública, un anhelo de ser el centro de atención que chocaba con la preferencia de Gere por la privacidad.

Richard Gere es uno de los actores más famosos del mundo y además está comprometido con la defensa de los derechos humanos

A medida que pasó el tiempo, sus caminos se separaron y la brecha entre ellos se amplió. En 2013, la división silenciosa se rompió cuando Lowell le pidió el divorcio, citando diferencias en el estilo de vida como la razón principal de su separación, aunque acordaron la custodia compartida de su hijo. A pesar del deseo de ambos de una resolución pacífica, el proceso de divorcio se prolongó durante casi cuatro años enredado en disputas sobre finanzas y división de bienes.

El amor que lo iluminó

En 2014, en medio de la agitación emocional por su divorcio de Carey Lowell, Richard Gere encontró el amor en la compañía de alguien inesperado: Alejandra Silva, una vieja amiga de la familia. El conmovedor reencuentro en el 61º Festival de Cine TOA provocó un torbellino de especulaciones, alimentados por fotografías que capturaban sus momentos íntimos en las costas bañadas por el sol. A medida que las columnas de chismes se hacían más intensas, quedó claro que la conexión entre Gere y Silva iba más allá de la mera amistad. La revelación de que Silva, una publicista y activista política española, era 33 años menor que él, llamó la atención. Sin embargo, la diferencia de edad parecía intrascendente frente a su atracción magnética.

Sus caminos se cruzaron por primera vez cuando Silva tenía veintitantos años y Gere ya tenía más de cincuenta. En ese momento, eran simplemente amigos de la familia y el vínculo se forjó por experiencias compartidas y respeto mutuo. Sin embargo, el destino quiso que sus caminos convergieran una vez más. “Nuestro karma fue atraído en el momento en que nos vimos”, dijo ella. En 2018 sorprendieron al anunciar su boda secreta, sellando su compromiso con la privacidad. “Conocerlo le dio sentido a mi vida. Sentí como si alguien me estuviera guiando por mi verdadero camino en esta vida”, confesó la española. Y, en medio de su nueva felicidad, Silva no pudo evitar burlarse de la vitalidad de Gere: “Me prometió al menos 20 buenos años, pero tiene mucha más energía que yo. Es difícil seguirle el ritmo”.

Alejandra Silva no sólo es conocida por su elegancia y encanto sino también por su profundo compromiso para ayudar a los demás. Al frente del Rise Fund, una organización sin fines de lucro con la misión de culminar con la falta de vivienda en España, la dedicación de Silva a la filantropía es profunda y personal. Además, tuvo una infancia de opulencia y prestigio moldeada por la prominencia de su familia en la sociedad española. Su padre, Ignacio Silva Botas, ocupó un puesto prestigioso como vicepresidente del club de fútbol español Real Madrid a finales de los años noventa.

Alejandra Silva y Richard Gere (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

A pesar de una importante diferencia de edad, la llegada de su primer hijo, Alejandro, en 2019 marcó un nuevo capítulo en la historia de amor. La familia creció aún más con el nacimiento de su segundo hijo, James, en 2020. La relación ha estado llena de risas, afecto y admiración mutua, lo que ilustra una asociación impulsada por los objetivos compartidos. Richard Gere definitivamente encontró su verdadero amor no en la emoción de la juventud sino en la sabiduría de la madurez. En la celebración de su cumpleaños número 74, el afecto de Gere por su esposa era evidente. Fue durante este momento que expresó su profunda admiración por su pareja: “Estoy más allá de las palabras. ¿Cómo podría no estarlo? He sido bendecido con una compañera de vida extraordinaria. Es una mujer hermosa e inteligente dedicada a generar un impacto positivo en los demás. Posee un delicioso sentido del humor, una paciencia increíble y una notable capacidad de perdón. Sin mencionar sus habilidades culinarias: ¡prepara las ensaladas más increíbles del mundo! Alejandra encarna la serenidad a través de su práctica de meditación. Es una vegetariana compasiva, una madre excepcional y demuestra una presencia angelical en todo lo que hace. Y no olvidemos su herencia española: una tierra rica en historia, cultura y elegancia, el compendio de la realeza y la brillantez artística. Me considero verdaderamente afortunado”. Si semejante declaración hizo el actor hace un año, veremos cómo mejora la apuesta en su cumpleaños número 75, ya que su amor sigue intacto.