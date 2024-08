Halle Berry: su lucha contra el racismo, el accidente que la pudo dejar sorda y el día que casi muere por amor

Halle Berry el 12 de agosto en Hollywood. Hoy, 14 de agosto, cumple 58 años REUTERS/Mario Anzuoni

“Nunca me volveré a casar, y siempre odio decir nunca a nada, pero nunca me volveré a casar”, dijo la actriz después de pasar tres veces por el altar. Reconocida por su impresionante carrera en el cine, ha enfrentado una serie de desafíos personales y profesionales a lo largo de su vida. Tres divorcios, una serie de acusaciones de abusos y una continua lucha contra el racismo tanto en su vida personal como en su carrera cinematográfica. Estas duras experiencias han dejado una profunda huella en ella, pero también han moldeado su capacidad para ofrecer actuaciones emotivas y genuinas. Sus interpretaciones no solo han sido aclamadas por la crítica, sino que también reconocidas con numerosos premios, reflejando su habilidad para canalizar sus propias adversidades en actuaciones de gran impacto. Halle Berry a lo largo de sus 58 años no sólo ha conquistado a la audiencia con su talento, sino que también ha demostrado una resistencia y un coraje notables al enfrentarse a los desafíos en su vida personal y profesional.

Discriminación y racismo

Maria Halle Berry nació el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio, hija de Judith Ann Hawkins, enfermera psiquiátrica, y Jerome Jesse Berry, asistente de hospital. Su padre era afroamericano y su madre blanca de ascendencia inglesa y alemana. Halle saltó a la fama por primera vez a los 17 años cuando ganó el concurso Miss Teen All-American, representando al estado de Ohio en 1985 y, un año después, cuando fue la primera finalista del concurso Miss U.S.A. Después de participar en el certamen, Halle se convirtió en modelo. Desde chica, la actriz enfrentó el racismo cuando se mudó del centro de Cleveland a los suburbios, donde, aunque los índices de criminalidad eran menores, la mayoría de la población era blanca. “Mi madre era blanca y mi padre afroamericano, así que nos llamaban ‘Oreos’ y nos ponían apodos. Los niños no comprendían nuestra mezcla racial, así que éramos objeto de muchas burlas”, explicó.

Halle Berry junto a su madre Judith Ann Hawkins el 3 de abril de 2007, cuando colocaron su estrella en el paseo de la fama de Hollywood (Photo by Vince Bucci/Getty Images)

Para contrarrestar este rechazo, Berry se dedicó a destacar en sus estudios y, con el tiempo, se convirtió en editora del diario escolar, presidenta de la clase y porrista. Su popularidad también la llevó a ser elegida reina del baile, aunque se le acusó de hacer trampa para obtener el título. Recordando esa etapa, Berry reflexionó: “Me esforcé mucho por ser aceptada, pero cuando se trataba de ser vista como un estándar de belleza en la escuela, no me querían”.

La actriz ha hablado abiertamente sobre el racismo que enfrentó durante su carrera. “Lucho por los papeles. Quiero tener las mismas oportunidades que los demás. Pero nunca tuve la chance de audicionar para El silencio de los inocentes (1991), Entre dos amores (1994) o Una propuesta indecente (1993). La justificación era que una mujer afroamericana cambiaría el enfoque de la película”, expuso. Berry también recordó una ocasión en la que aspiraba a un papel de guardabosques: “Hicimos presión hasta que el estudio llamó a mi agente y le dijo: ‘No estamos seguros de que un guardabosques pueda ser afroamericano’. ¿En serio? Estamos en 1995. Pero esa es la mentalidad con la que lidié”.

En el año 2002, cuando Halle se convirtió en la primera mujer de color en ganar el Oscar a la Mejor Actriz Principal por su papel de madre afligida en el drama El baile del monstruo (2001), pensó que las cosas estaban cambiando para mejor. “Siempre fui vista primero como una mujer afroamericana, y eso solía tener una connotación negativa. Eso me frustraba y me enojaba, pero ahora siento que lo he superado”, dijo en una entrevista. Sin embargo, dos décadas después, Berry reflexionó sobre su histórica victoria en los Oscars y la encontró agridulce. En una conversación confesó: “A veces me pregunto qué significó realmente, si es que significó algo en absoluto”. Se mostró decepcionada por el hecho de que desde entonces ninguna otra mujer afroamericana haya ganado el mismo premio, y añadió: “Eso sólo demuestra que aún queda mucho por hacer”.

La actriz con su Oscar por su actuación en El baile del monstruo. Fue la primera intérprete afroamericana en obtener el premio

Tiempos difíciles

Berry atravesó épocas complicadas tras mudarse e intentar hacer carrera como modelo. Atribuye a su madre el haberle enseñado a ser autosuficiente. En una ocasión, después de que una compañera de piso dejara su apartamento en Chicago sin pagar 1.300 dólares de alquiler, la madre de Berry se negó a cubrir la deuda. Recordando ese momento en una entrevista con la revista People, la actriz dijo: “Ella me mostró que tenía que aprender a salir adelante por mí misma. Desde entonces, me volví independiente”.

Cuando se mudó a Nueva York para estudiar interpretación, los ahorros que había ganado como modelo se agotaron en tres meses. Cuando su madre se negó a enviarle más dinero, tuvieron una pelea que duró un año debido al resentimiento de Berry. En ese período, la futura estrella terminó durmiendo en un albergue para personas sin hogar, pero se negó a regresar a casa. Se las ingenió para conseguir trabajo, primero de moza y luego de barman, lo que le permitió seguir adelante con su sueño.

Su icónico papel como Gatubela en Batman (Warner Bros.)

Un coma y lesiones en el set

Después de meses de lucha, Halle Berry tuvo un golpe de suerte en 1989 cuando consiguió un papel en la sitcom Living Dolls. Sin embargo, lo que parecía ser un momento prometedor se tornó en una pesadilla. “Sentía que me faltaba energía, pero no tenía ni un minuto para ir a comprar un chocolate. No entendía lo que me pasaba”, contó la actriz. Intentó seguir adelante, pero se desmayó y despertó en el hospital una semana después. Los médicos le diagnosticaron diabetes y le informaron que necesitaría inyecciones de insulina diarias. “Me dijeron que podría perder la vista o incluso las piernas. Sentí mucho miedo”, recordó. Durante la pandemia de coronavirus, Berry tuvo que ser más cuidadosa y también enfrentó el desafío de que su diabetes la hace más propensa a fracturas óseas.

En 2002, mientras trabajaba en 007: Otro día para morir, donde interpretó a la agente de la NSA Jinx Johnson, sufrió una grave lesión. Durante una escena en la que el James Bond de Pierce Brosnan derriba un helicóptero, unos escombros la golpearon en el ojo, requiriendo una cirugía de emergencia. Fue trasladada a un hospital cercano, y los médicos lograron evitar daños permanentes tras una operación de 30 minutos.

El año siguiente, Berry enfrentó otra dificultad cuando su coprotagonista en Espíritus ocultos: en compañía del miedo (2003), Robert Downey Jr. le rompió el brazo al agarrarla incorrectamente durante una escena. Se trata de un thriller sobrenatural ambientado en un hospital psiquiátrico, y el accidente ocurrió durante una escena de diálogo normal, no en una secuencia de acción. Aunque Downey se disculpó públicamente por el incidente, Berry sigue molesta con él por no haber mostrado suficiente empatía. Según una fuente cercana, “Ella sintió que no se disculpó de verdad. Ni siquiera le envió flores. Cada vez que lo ve en la ciudad, evita hablarle”.

Halle Berry y David Justice (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

Un novio que casi la deja sorda

A lo largo de su carrera, Halle Berry enfrentó especulaciones sobre un grave incidente en el que, según se dijo, un ex novio la golpeó con tanta fuerza que perdió el 80 por ciento de la audición en su oído izquierdo. Aunque la estrella optó por no revelar el nombre de la persona involucrada, comentó a la revista People que se trataba de alguien muy conocido en Hollywood, como explicó ella misma: “Nunca me había sucedido antes, ni ha vuelto a ocurrir”. Subrayó que la relación no había sido abusiva antes de ese incidente: “Quiero dejar claro que fue un evento aislado con alguien con quien salía y que, en el momento en que me agredió, me fui de allí. No me gusta la idea de que me vean como una mujer pasiva y maltratada”.

El primer esposo de Berry, el exjugador de béisbol David Justice, expresó públicamente su frustración ante las suposiciones de que él había sido el agresor, afirmando: “Durante muchos años, ha existido esta sombra sobre los hombres que estuvieron relacionados con Halle en ese entonces... No solo David Justice no hizo eso, David Justice nunca la golpeó, punto”.

Por otro lado, el cantante de R&B Christopher Williams, que también tuvo una relación con Berry, negó ser el responsable y sugirió que el actor Wesley Snipes podría haber sido el involucrado en el incidente.

Halle Berry con su segundo esposo Eric Benet (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Al borde del suicidio

La protagonista de Gatúbela (2004) conoció a David Justice por primera vez en un partido de béisbol de celebridades organizado por MTV en 1992, y menos de un año después se casaron. Sin embargo, su matrimonio no perduró y se separaron en 1997. La ruptura fue devastadora para Berry, quien llegó a considerar el suicidio y estuvo cerca de llevarlo a cabo. “Mientras estaba sentada en mi auto, esperando a que sucediera, era como si tuviera un destello del ángel bueno y el ángel malo en el hombro”, confesó. Halle sintió que una voz interior le decía que no siguiera adelante con sus pensamientos suicidas. Era la voz de su madre. Como explicó la actriz: “Estaba sentada en mi auto, para cometer lo peor y tuve una visión de mi madre. Ella había sacrificado tanto por nosotros, y terminar con mi vida sería un acto increíblemente egoísta”.

Decidida a recuperar su sentido de identidad, Berry se comprometió a no permitir que el dolor la venciera. Se prometió a sí misma que nunca más sería una cobarde.

Berry y Gabriel Aubry. La relación terminó en escándalo cuando Aubry fue golpeado por la siguiente pareja de la actriz, Olivier Martinez

Las infidelidades del segundo esposo

El segundo matrimonio de Halle Berry tampoco fue mucho más exitoso que el primero. En 2002, su entonces esposo, el cantante de R&B Eric Benét, admitió haber sido infiel y se sometió a un programa de rehabilitación para tratar su adicción al sexo. En una entrevista Benét confesó: “Todos sabemos que fui infiel; eso salió a la luz. Fue una traición. Pero nunca tuve relaciones sexuales con nadie mientras estuve con Halle. Entrar en rehabilitación fue una recomendación de su madre, quien pensó que, para que el matrimonio tuviera una oportunidad, eso era lo que debía hacer”.

Después de pasar 35 días en el programa de rehabilitación, la pareja intentó reconciliarse, pero finalmente no lograron superar la pérdida de confianza de Berry. Benét recordó: “Intentamos reconstruir un lugar donde nos sintiéramos cómodos, seguros y pudiéramos confiar en la relación. Yo estaba muy enamorado de mi esposa. Halle llegó a la relación con sus problemas y yo llegué con los míos”. Benét también señaló que el escrutinio de los medios sensacionalistas agravó la situación. “Fue como echar gasolina a un fuego que ya era bastante difícil de controlar”, comentó.

Más tarde, Berry habló sobre el proceso, diciendo: “Estuvimos en rehabilitación sexual durante un año. Ojalá hubiera terminado la relación en ese momento, pero puse las necesidades de todos por encima de las mías. Si no hubiera pasado por la primera ruptura y no me hubiera hecho esa promesa a mí misma, esto me habría destruido. Me sentía como si estuviera en un tráfico congestionado. Descubrí que había mujer tras mujer, tras mujer”.

Halle Berry embarazada y con su hija Nahla Ariela Aubry el 13 de julio de 2013 en Los Angeles, California (Photo by SMXRF/Star Max/FilmMagic)

Guerra con el padre de su hija

Halle tuvo una hija, Nahla, con el modelo Gabriel Aubry, pero su relación se volvió tumultuosa y muy pública. Según TMZ, su batalla por la custodia se intensificó cuando Berry intentó trasladar a su hija a Francia. En 2012, la situación escaló cuando Aubry se involucró en una pelea a puñetazos con Olivier Martínez, el entonces prometido de Berry. El altercado, que resultó en que Aubry sufriera una costilla fracturada, contusiones en la cara y cortes que requirieron suturas, fue cubierto por los medios de todo el mundo.

La disputa legal continuó cuando Aubry decidió demandar por la manutención de su hija, a pesar de las críticas de Berry hacia él como padre. Berry alegó en el tribunal que Aubry había utilizado insultos racistas en su contra y cuestionó los cambios en el cabello de su hija, afirmando que el padre había aclarado y alisado el cabello de Nahla. “Creo firmemente que la actitud subyacente de Gabriel es la causa de los cambios que solo él pudo haber provocado en el cabello de nuestra hija”, declaró ella durante el juicio.

A pesar de estas acusaciones, Aubry recibió 16 mil dólares al mes de parte de Berry. Sin embargo, esta cantidad se redujo a la mitad después de que la actriz argumentara que el monto era una forma de extorsión.

Halle Berry y Olivier Martinez

Sin suerte en el amor

Aunque Halle había prometido no volver a casarse tras sus experiencias con David Justice y Eric Benét, contrajo matrimonio por tercera vez en 2013 con el actor francés Olivier Martínez con quien tuvo a su segundo hijo, Maceo. Sin embargo, apenas dos años después, anunciaron su separación. En un comunicado la pareja expresó: “Seguimos adelante con amor y respeto mutuo y con un enfoque compartido en lo mejor para nuestro hijo. Nos deseamos lo mejor en la vida”.

La situación se volvió más complicada ya que el proceso legal continuó sin resolverse incluso años después. En 2017, Berry abordó su tumultuosa vida amorosa, admitiendo: “He aprendido a lidiar con tres matrimonios fallidos, lo cual no ha sido fácil, especialmente cuando hay niños involucrados. Cada vez que una relación se desmorona, se siente como un gran fracaso y una profunda decepción”.

Berry junto a su actual pareja, Van Hunt, durante la 95° Ceremonia de los Oscar el 12 de marzo de 2023 en Los Angeles, California REUTERS/Mario Anzuoni

Berry también confesó que a menudo se sentía culpable por el fracaso de sus relaciones, explicando: “He experimentado mucho dolor y angustia”. No obstante, insistió en que cada matrimonio le dejó importantes lecciones: “Estoy agradecida por lo que he aprendido, aunque fue un período difícil de mi vida. Supongo que se podría decir que tengo mal gusto con los hombres. Pero ya no siento la necesidad de ser la esposa de alguien”. Aunque nada está dicho porque también la misma Halle declaró: “Soy una romántica sin esperanza, ¡y no me detendré hasta que lo haga bien!”

Y hace cuatro años encontró el amor en el músico Van Hunt. Aunque aún no estén casados, como bromearon en las redes sociales, la actriz dijo que encontró a su “alma gemela” en Hunt. La pareja se conoció en 2020 e inicialmente se unieron virtualmente durante la cuarentena. Berry confirmó su relación en septiembre del mismo año y desde entonces ha sido abierta sobre su amor por su novio rockero, llamándolo el “amor de su vida”. “Me hace sentir cálido y seguro”, añadió Hunt. Desde su debut en la alfombra roja de los Oscar hasta una sesión de fotos de boda falsa, Halle Berry y Van Hunt parecen estar pasándola de maravilla. Y cumpliendo los 58 años la actriz pasa su mejor momento, y mucho se lo debe al amor, como declaró: “Cuando eres amada y apoyada como mujer, todo cambia. El día parece más brillante, todo parece mejor. Tus oportunidades parecen ilimitadas”. Qué viva el amor.