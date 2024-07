Lil’ Kim cumple 50 años: su vida en la calle, la relación violenta con su productor y las amigas que hizo en prisión

La rapera Lil' Kim vendió más de 15 millones de copias en su carrera

“Una cosa sobre mí es que sería la Madonna Negra. Me encanta reinventarme y eso es porque soy una persona muy libre”. La rapera Lil’ Kim arrasó en la industria musical en los años 90, convirtiéndose en la realeza del hip hop casi tan rápido como sus éxitos ascendieron en las listas. A lo largo de su carrera, la artista vendió más de 15 millones de álbumes y hoy en día es considerada una de las mujeres más influyentes del rap. Pero resulta que esas impactantes letras que estaba escupiendo eran ciertas, y la historia detrás de su éxito es devastadora. Desde sobrevivir al abuso infantil hasta la disputa en la industria que llevó a una pena de prisión real.

Vivir en la calle

Kimberly Denise Jones, nació el 11 de julio de 1974. Sus padres Linwood Jones y Ruby Mae son de ascendencia nativa americana y afroamericana. Con sólo un metro y medio de altura, cuando fue presentada al mundo, se hizo conocida por sus provocativos atuendos exagerados y su glamoroso cabello rubio, una actitud pornográfica, miradas sexys que enloquecían a los hombres que aseguró su lugar como una de las pocas raperas en una industria dominada por hombres. Originaria de Brooklyn, Nueva York, Kim nació en un hogar roto; a los 9 años sus padres solicitaron el divorcio, dejándola a ella y a su hermano mayor Christopher bajo la custodia de su padre. Era una niña rebelde que vivía bajo las estrictas reglas de su padre, con quien tenían peleas constantes hasta que, finalmente, ella se escapó de casa. Cuando era adolescente vivió con amigos, novios traficantes de drogas y, ocasionalmente, en la calle.

De joven, Lil' Kim (que mide 1,50 metro, por eso su apodo), llegó a vivir en la calle luego de escapar de su casa (Photo by Nitro/Getty Images)

Cuando los padres de Lil’ Kim se separaron, lo que provocó aún más agitación en su hogar, su madre dijo a The Washington Post que “básicamente vivía en el baúl de mi auto. Así que dejé que Kim se fuera a vivir con su padre”. Pero la relación de la artista con su padre era tan volátil que prácticamente vivía en la calle cuando tenía 14 años, como recordó: “He peleado mucho en las calles porque tenía que hacerlo. Cuando estás en las calles, la gente siente que puede hacerte cualquier cosa porque no tienes nada y no tienes a nadie”. Kim pudo mejorar su relación con su padre cuando era adulta, aunque el hombre falleció en 2019.

Una dura infancia como inspiración

Un violento tiroteo, una sentencia de prisión y millones adeudados a los acreedores. Resulta que las impactantes letras de la rapera eran ciertas. Dada su posición como la abeja reina original del hip hop de los 90, Lil’ Kim siempre ha parecido inquebrantable. Pero aunque la MC de Hard Core sabe cómo afrontarlo, ha sufrido de baja autoestima toda su vida. Como señaló el Washington Post, Kim creció en lo que ella llamó un “barrio blanco” donde los niños se burlaban de ella y la hacían sentir fea. Lamentablemente, el acoso resultó ser el comienzo de un patrón de abuso que destruyó aún más su autoestima. A medida que crecía, los hombres a menudo la menospreciaban, como dijo a Newsweek, “Hasta el día de hoy, cuando alguien dice que soy linda, no puedo verlo. No lo veo, no importa lo que digan los demás”. Afortunadamente, Kim encontró algo de poder en su personalidad del rap. Y como le dijo al Post: “Tuve que vestirme con ropa cara y tener que parecer una estrella de cine o lo que sea. Creo que hacer sesiones de fotos y ver a toda la gente apoyarme me ha ayudado. Pero todavía no veo lo que ven”.

La infancia de Lil’ Kim no fue precisamente enriquecedora. Mucho antes de unirse al grupo Junior M.A.F.I.A., la artista admitió haber tenido una relación profundamente problemática con su padre; “Era como si no pudiera hacer nada bien. Todo en mí estaba mal: mi cabello, mi ropa, simplemente yo”. A la tensión se sumó la violencia que Kim afirmó que su padre cometió contra su madre: “Hubo mucho abuso verbal. Y hubo un momento en que mi madre tenía los ojos morados. Mi padre le dijo a la gente que se había caído”. Pero el problema no terminó ahí. La rapera confesó haber sufrido abusos en casa de un familiar cuando era niña. Y a medida que fue creciendo, Kim lucharía aún más por encontrar un lugar seguro al que pudiera llamar hogar; “Pasé por muchas cosas y todavía estoy tratando de aguantar”.

Lil' Kim junto a su madre, Ruby Mae (Photo by Johnny Nunez/WireImage)

Violencia y soluciones estéticas

A los 17 años, la diva sería descubierta por Biggie Smalls, el legendario rapero mas conocido como The Notorious B.I.G., de quien se convertiría en su amiga y también en su amante. Pero si bien la relación fue beneficiosa para Kim en muchos sentidos, también reflejó su oscuro pasado. En 2017, el productor musical Jermaine Dupri incluso alegó que Smalls una vez apuntó con un arma a Kim durante una sesión de grabación. Kim también confirmó que su relación con Smalls fue violenta, describiendo una experiencia en la que Smalls la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Luego, en 1996, la cantante incluso interrumpió un embarazo cuando descubrió que estaba esperando un hijo de Smalls. Ella le dijo a The Source, “Ya sabía el tipo de relación que Biggie y yo teníamos, y sabía que tener un hijo era algo que no podía suceder”.

Lil’ Kim sugirió que las malas relaciones pasadas la llevaron a su eventual deseo de someterse a múltiples procedimientos cosméticos. Afirmando que sus parejas anteriores la habían dejado para estar con mujeres que típicamente tenían rasgos europeos, confesó en una entrevista con Newsweek que, para ella, “ser una chica negra normal no era suficiente”. Pero unos años más tarde, parecía haber cambiado de posición. Aunque la rapera admitió que pudo haberse excedido un poco, también negó que lo haya hecho por “baja autoestima”. Sin embargo, confirmó que se sometió a una operación de nariz después de que un ex abusivo la atacara violentamente y se la rompiera. Aparte de eso, Kim dijo que se estaba esforzando por alcanzar un cierto estándar de belleza para sí misma que puede haber sido imposible. Cualquiera sea la razón, fue su decisión, como dijo, “Fue para hacerme lucir como quería lucir. Es mi cuerpo”.

¿Acaso sus malas experiencias la dejaron deseando una piel más clara? Los rumores sobre el blanqueamiento de su cutis han perseguido a Lil Kim por años, aunque ella ha negado haber estado alguna vez involucrada en esta práctica controvertida y peligrosa. Y esos rumores cobraron aún más fuerza en el 2016, cuando la Dra. Jennifer Levine, cirujana plástica, le dijo a US Weekly que era “claro” que Lil Kim había estado blanqueando su piel. Levine añadió, “Probablemente usó químicos, los cuales contienen dosis muy altas de ácidos, en su rostro, combinados con cremas de alto nivel de acidez para aclarar la piel”. Todo esto sucedió luego de que la rapera publicara unas fotos de sí misma casi irreconocibles en Instagram. Fue muy criticada en los comentarios, lo cual provocó una polémica respuesta. La cantante, enojada, respondió, “Ok, ¡pero cuándo carajo me blanqueé la piel, miserable cretino! Los haters siempre tienen algo que decir, incluso cuando los hechos están frente a su propia cara, pero entiendo que sólo estás haciendo tu trabajo como hater”. Lil Kim ha lidiado con haters toda su vida, como comentó, “Cada vez que hablo con Dios, él me dice: ‘Déjalos que sigan odiando’”.

The Notorious B.I.G., con Lil' Kim. A la par de los éxitos que Biggie le hacía firmar, tuvieron una relación personal tormentosa (Photo by Mitchell Gerber/Corbis/VCG via Getty Images)

R.I.P. B.I.G.

Aunque parezca increíble, después de la violencia que vivió con él, Lil’ Kim recuerda con cariño su relación con Biggie Smalls. En 1997, sufrió una pérdida impactante cuando el rapero murió en un tiroteo desde un vehículo en Los Ángeles. Como Kim contó después del episodio, la muerte de Biggie la afectó de múltiples maneras. Él había sido su amigo y mentor, además de un factor clave para ayudarla a dar forma a su éxito; “Biggie representa fácilmente el 85% de mi carrera”, dijo a Rolling Stone. Luego, la estrella del hip-hop expresó su dolor en su segundo álbum, The Notorious K.I.M., en homenaje al fallecido rapero. Pero superar su dolor en una industria donde los ecos de Biggie estaban por todas partes resultó ser más difícil de lo que esperaba. La obligó a crecer y también la impulsó a evolucionar de artista a emprendedora. “Podía sentirlo cuando escribía, porque a veces el bolígrafo se movía y yo ni siquiera lo movía. Trabajar en el álbum sin Biggie fue lo más difícil que tuve que hacer. No puedes imaginar lo que pasé trabajando en este álbum. Tuve que asumir todas las responsabilidades que nunca, jamás imaginé. Sólo quería ser una artista”.

Aunque Biggie Smalls sin duda facilitó algunos aspectos de su carrera, algunos se preguntaron cuánto control tenía realmente la abeja reina con respecto a su imagen. Desde su debut en 1996 con el álbum Hard Core, los fanáticos y críticos a menudo han cuestionado la influencia de Kim sobre su propia personalidad provocativa. Como argumentó la escritora del Washington Post, Asha Bandele: “Ella es como todas las niñas abusadas que conocí cuando era niña. No creo que Kim tenga el control de su imagen porque no tiene nada de poderoso, nada redondeado, nada humano. Es una caricatura”.

La madre de Biggie Smalls, Voletta Wallace, respondió que Kim necesitaba permitir que los fanáticos vieran su yo auténtico, no su personalidad del espectáculo. En el libro The Motherlode, Pitchfork informó que el productor discográfico Lance Un Rivera tenía un plan al darle forma a la imagen de Kim como la “chica secundaria” y no “la esposa”. Dijo que “todo está impulsado por el ego masculino, la fantasía. No se trata de amor. Se trata de ser desagradable. Pero ella también escribió la mayor parte del álbum”.

Lil' Kim y Foxy Brown eran amigas desde el colegio, pero algo se rompió: entre sus respectivos séquitos hubo hasta disparos de armas de fuego

Peleas entre mujeres

Lil’ Kim y Foxy Brown han estado involucradas en una disputa aparentemente eterna, como señaló XXL, las dos feroces MC femeninas tuvieron comienzos similares. Las dos asistieron juntas a la misma escuela secundaria y sus impresionantes álbumes debut se lanzaron con una semana de diferencia. Según todos los indicios, parecían amigas... hasta que dejaron de serlo. El primo de Brown, el productor musical Clark Kent, lo resumió bastante bien: “De repente, simplemente no estaban bien”. Posteriormente, los ataques iban y venían entre las dos en forma de varias pistas con mensajes subliminales. Lil’ Kim disparó algunos tiros brutales en canciones como The Notorious K.I.M. y Play Around de Lil Cease, y Brown respondió con temas como Bang Bang de Capone-N-Noreaga.

La rivalidad culminó en una violenta “batalla a tiros” entre sus respectivos séquitos, que The New York Times sugirió que fue el resultado de una disputa entre ellas dos. Todo sirvió para distraer la atención del legado innovador de ambas artistas. Las riñas no terminaron ahí. “Al ser mujer en esta industria, las mujeres pueden ser muy maliciosas”, dijo Kim. Ingresó al mercado la rapera Nicki Minaj y su variedad de looks hizo que Kim acusara a Minaj de robarse su imagen y su obra de arte, una acusación que fue difícil de argumentar cuando Kim publicó los recibos visuales en Twitter. Minaj pareció menospreciar a Kim en la canción Roman ‘s Revenge, y Kim luego tomó represalias descaradamente con una obra de arte que parecía representar la cabeza decapitada de Minaj. Parece que, sin importar la década, las mujeres que luchan contra otras mujeres todavía generan grandes ganancias.

Lil' Kim con su abogado Mel Sachs dejan la Corte Federal de Nueva York luego de la acusación por perjurio contra la rapera, que estuvo un año y medio en prisión (Photo by J. Countess/WireImage)

Sus amistades de la cárcel

El tiroteo que se dice que surgió de la supuesta disputa entre Lil ‘Kim y Foxy Brown tuvo consecuencias muy reales. Cuatro años después del incidente, Kim fue declarada culpable de “mentir a los investigadores y a un gran jurado federal” y MTV News informó que Kim hizo afirmaciones diferentes a las que demostraban las pruebas. En el incidente, sus colaboradores confesaron más tarde haber disparado contra el grupo de rap afuera de la estación de radio Hot 97 de Nueva York. Kim afirmó que su manager Butler no estaba con ella en ese momento y que no podía identificar una foto de un hombre que se creía involucrado, que resultó ser C-Gutta. Pero el testimonio de los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad sugirieron lo contrario. Posteriormente fue sentenciada a un año y un día de prisión y una multa de 50 mil dólares. Fue un pequeño precio a pagar considerando que en realidad enfrentaba hasta 20 años tras las rejas.

Kim pronto encontró un lado positivo en medio de toda la experiencia; contó en MTV cómo fue recibida por sus fans en el interior, “Fui recibida con los brazos abiertos por muchas chicas maravillosas. Allí conocí a mucha gente buena que todavía son mis amigos hasta el día de hoy. Conocí a algunos de mis amigos más cercanos en prisión. Aprendí mucho sobre la amistad”. También aprovechó el tiempo para frenar lo que describió como trabajo “sin parar”, antes de comenzar; “Nunca dormí durante dos meses seguidos. Cuando llegué allí, simplemente colapsé”.

Royal Reign con su madre, Lil' Kim, en septiembre de 2023 en Nueva York (Photo by Bennett Raglin/Getty Images for Rookie USA)

Problemas de dinero

Unos años después de regresar a casa después de su estancia en prisión, Lil’ Kim enfrentó un nuevo obstáculo. La rapera debía a sus acreedores unos 4 millones de dólares. Los ingresos anuales de la cantante habían estado en constante disminución desde 2016, y luego informó que su casa iba a ser subastada para cubrir la deuda pendiente. Un año después parecía estar firmemente al tanto de sus finanzas, documentos judiciales incluso mostraban a Kim pidiendo a un juez federal que desestimara su caso de quiebra. La artista se declaró en quiebra para salvar su mansión de Nueva Jersey de una ejecución hipotecaria, y funcionó. En julio de 2019, el caso de quiebra de Kim fue desestimado oficialmente y la rapera demostró con orgullo sus cuentas.

En estos días, Lil’ Kim disfruta de la vida como una orgullosa madre de su hija Royal con su esposo, el rapero Mr. Papers. Y si bien puede ser un ícono de la industria musical, hoy en día cumpliendo cincuenta años, parece que Queen Bee está pasando página en un nuevo y brillante capítulo, sin aprender de lo pasado, como afirmó, “Nunca olvides de donde vienes. Las calles me hicieron. Se quedan conmigo. No hay nada que pueda quitarme mi legado. Lo lamento. Es lo que es. Me estoy muriendo de esta manera. Con la corona en mi cabeza, nadie podrá quitarme nada. Es lo que es. Soy quien soy. Punto final”.