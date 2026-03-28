Las últimas horas de Waldo de los Ríos, el genio que llevó a Mozart al pop y terminó vencido por sus propias sombras

Waldo de los Ríos llevó la música clásica a millones de personas

Su final fue violento y brutal, pero no inesperado. El 28 de marzo de 1977, en su casa de Madrid, Waldo de los Ríos tomó una escopeta y se disparó en la cabeza. Tenía 42 años. Había alcanzado un nivel de reconocimiento internacional inusual para un músico argentino de su tiempo. En virtud de sus cualidades profesionales supo trabajar a la par de figuras centrales de la música europea, revolucionando la forma de acercar lo clásico al gran público y construyendo un estilo propio, inmediatamente reconocible.

Pero también llevaba años acumulando tensiones: una relación privada vivida en secreto, una presión profesional constante, una sensibilidad extrema y una depresión que avanzaba sin freno. Su muerte no fue un hecho aislado. Fue el desenlace de una vida atravesada por contrastes.

Infancia: el talento y la exigencia

Waldo nació en Buenos Aires en 1934 como Osvaldo Nicolás Ferraro. La música estaba en el centro de su mundo desde el inicio. Su madre, Martha de los Ríos, era una figura fuerte del folklore argentino, y su influencia fue determinante.

Pero ese entorno artístico no fue necesariamente amable. Desde muy chico, Waldo fue empujado hacia la excelencia con una disciplina marcadamente rigurosa. El piano, la teoría, la composición: todo formaba parte de una formación exigente, casi sin concesiones. Así se construyó su talento. Y también, en parte, su fragilidad. Esa combinación, capacidad excepcional y necesidad constante de aprobación, lo acompañaría a lo largo de toda su vida.

Waldo De Los Ríos junto a su madre, Martha

Formación y primeras búsquedas

Estudió composición con Alberto Ginastera, una de las figuras más importantes de la música académica argentina. Ese paso fue clave: le dio herramientas técnicas sólidas, pero también una gran y consolidada apertura estética. Desde temprano mostró algo distintivo: no le interesaba repetir tradiciones, sino reinterpretarlas. En sus primeros años trabajó con folklore, música experimental y proyectos que ya insinuaban su interés por la mezcla de géneros. Pero Argentina le quedaba chica.

La salida al mundo ocurrió a fines de los años cincuenta cuando decidió dejar el país. Pasó por Estados Unidos y finalmente se instaló en España allá por 1962. El contexto para él ni para nadie era sencillo. España seguía bajo el franquismo –dictadura impuesta por el general Francisco Franco en España tras ganar la Guerra Civil (1939-1975), caracterizada por el autoritarismo, anticomunismo, nacionalcatolicismo y represión sistemática-, con una cultura oficial extremadamente conservadora. Sin embargo, la industria musical comenzaba a expandirse y necesitaba nuevos sonidos.

Pero pese a todo, Waldo encontró allí su lugar. No llegó como un músico más, sino con una idea revolucionaria: convertir lo clásico en popular. Su gran aporte fue conceptual antes que técnico: entender que la música clásica podía convertirse en un fenómeno de masas si se la reconfiguraba sin perder su esencia.

No era una tarea sencilla. Implicaba reducir estructuras sin empobrecerla, adaptar orquestaciones, introducir ritmo contemporáneo y mantener identidad. Ese equilibrio fue su marca registrada.

El músico argentino se mudó a España durante el franquismo

El impacto: Beethoven y el fenómeno global

El punto de inflexión fue su versión del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, convertida en “Himno a la alegría”. La obra, interpretada por Miguel Ríos, se transformó en un éxito global. No era solo una canción: era una declaración estética. Demostraba que lo clásico podía dialogar con el presente sin perder potencia. Así las cosas, el público la adoptó de inmediato. La industria también. Luego fue el turno de Mozart y la consolidación. Si Beethoven lo convirtió en famoso, Mozart lo consolidó.

Su versión de la Sinfonía Nº 40 fue un fenómeno internacional. No solo funcionó en términos artísticos: fue un éxito comercial contundente, alcanzando los primeros puestos en rankings europeos. El proyecto Mozart in the Seventies profundizó esa línea. Allí, Waldo llevó su idea al extremo: orquesta tradicional, instrumentos eléctricos, estructuras más ágiles... El resultado era una música híbrida, moderna, accesible. Para algunos críticos, era una traición. Para el público, una revelación.

Más allá de Mozart: Verdi, Händel y la expansión

Pero no se detuvo ahí. Trabajó sobre obras de Verdi, Händel, Dvořák, Mendelssohn... Tomó fragmentos de ópera, piezas sinfónicas y las transformó en versiones contemporáneas. En cada caso aplicaba el mismo principio: respeto estructural e intervención sonora. Su obra anticipó algo que hoy es habitual: la fusión entre tradición y cultura pop.

Paralelamente, desarrolló una carrera importante trabajando en la industria del cine como compositor de bandas sonoras. Uno de sus trabajos más destacados fue la música de Boquitas pintadas (1974), dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Allí mostró otra faceta: la capacidad de crear desde cero, de acompañar narrativas complejas, de construir climas. La banda sonora incluía piezas de gran carga emocional, con una sensibilidad distinta a sus trabajos más populares. También participó en producciones internacionales: ¿Quién puede matar a un niño?, The Corruption of Chris Miller, Murders in the Rue Morgue. En todas ellas, su música aportaba tensión, modernidad y una identidad clara.

Se lo conocía como El arquitecto del sonido pop español. Además de su obra personal, fue uno de los grandes arregladores de la música española. Trabajó con Raphael, Karina, Paloma San Basilio... Uno de sus trabajos más recordados fue el arreglo de “En un mundo nuevo”, que representó a España en Eurovisión 1971. Su capacidad para transformar canciones lo convirtió en una figura central. Pero también generó en su tarea profesional que fuera alguien sometido a una exigencia permanente.

La vida privada: el secreto

Mientras su carrera crecía, su vida personal se volvía más compleja. Estaba casado con Isabel Pisano –escritora, periodista y actriz hispano-uruguaya fallecida en Madrid en agosto de 2025 a los 81 años-, pero mantenía relaciones con hombres. En la España de la época, eso no solo era tabú: podía ser devastador. Por eso su vida se mantenía en un equilibrio siempre precario. Solía tener vínculos intensos, entre ellos con un joven llamado Juan que ocupó un lugar central en sus últimos años. Ese amor no fue un refugio estable. Fue también, una fuente de angustia permanente.

Waldo De Los Ríos junto a su mujer Isabel Pisano

A comienzos de los años setenta, todo empezó a tensarse y eso le produjo un profundo desgaste. El éxito lo había convertido en una máquina de producir. La industria le pedía repetir fórmulas. Al mismo tiempo, su inquietud artística no encontraba salida. A eso se sumaban: insomnio, ansiedad, consumo de alcohol, medicación. Su depresión avanzaba aceleradamente.

Y el antecedente familiar comenzaba a pesar. Había un dato que no pasaba inadvertido: su padre y su padrastro se habían suicidado. La idea de la muerte no le era ajena, era parte de su historia. Ponía más que en evidencia su miedo al abandono. Así, su relación afectiva más importante en esos años se volvió inestable. Y la posibilidad de perder ese vínculo lo desbordó. Ese temor a ser dejado se volvió central en su existencia. Entonces, varias de sus tensiones confluyeron: soledad, dependencia emocional, paso del tiempo, fragilidad en su psiquis.

Las últimas horas

El día de su muerte tuvo algo de construcción deliberada. Recorrió lugares habituales e incluso bebió en un bar, hasta que regresó a su casa madrileña. Allí dejó elementos que parecían parte de una despedida: fotografías, grabaciones, objetos personales, como si hubiera querido ordenar su final. Pero de inmediato sobrevino el disparo y luego un profundo y secreto misterio.

Tras su muerte surgieron infinitas versiones: posibles grabaciones, dudas sobre la escena del hecho, cuestiones económicas sin resolver, pero nada fue confirmado completamente. Aunque las dudas se potenciaron y terminaron instalándose casi para siempre. Hasta que llegó el olvido. Y durante años, su imagen quedó relegada. Su música sobrevivió, pero su historia no fue plenamente contada. Recién décadas después comenzó a recuperarse su figura.

Teniendo en cuenta la dimensión real, hoy resulta más claro quién fue Waldo de los Ríos: Un innovador radical, un puente entre lo clásico y lo popular y un creador adelantado a su tiempo. Pero también, un hombre vulnerable atrapado en su contexto que no supo o no pudo sostener su propio equilibrio. Hay algo profundamente contradictorio en su historia. El hombre que llevó la música clásica a millones, quien logró convertir a Mozart en un éxito de radio, el que hizo del “Himno a la alegría” un fenómeno global, no pudo construir su propia felicidad.

Allí, quizás, reside el nudo de su tragedia. Ya que Waldo de los Ríos no fue solo un músico, extraordinario, sino también el reflejo de una época que no pudo contener a quienes vivían fuera de sus límites. Lo evidente es que su exquisita música sigue sonando. Y su trágica y misteriosa historia de vida resuena aún más.